Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom डोरबेल तात्कालिक बातचीत, सीसीटीवी विस्तृत निगरानी के लिए बेहतर।

Video Doorbell Vs CCTV Camera: आज कल लोग सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान देते हैं. ऐसे में लोग अब अपने घरों मे तरह-तरह डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनके घर की सुरक्षा बनी रहे हैं. लेकिन अक्सर, लोगों को समझ नहीं आता है कि घर के लिए कौन सा डिवाइस बेहतर रहेगा. ऐसे में आज के समय में वीडियो डोरबेल और सीसीटीवी जैसे दो डिवाइस मार्केट में काफी चर्चा में है. आइए जानते हैं कि दोनों डिवाइस में कौन सा आपके घर के लिए एक बेहतर विकल्प बन सकता है.

कैसे काम करता है Video Doorbell

जानकारी के अनुसार, Video Doorbell एक स्मार्ट डोरबेल डिवाइस है जिसमें कैमरा, माइक्रोफोन और स्पीकर मौजूद होते हैं. जैसे ही कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर आता है या घंटी बजाता है वैसे ही ये डिवाइस फोन पर तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचा देता है. इसके जरिए आप कहीं से भी सामने खड़े व्यक्ति को देख सकते हैं और उससे बात भी कर सकते हैं. इस डिवाइस के कई सारे फायदे हैं. ये रियल-टाइम वीडियो और ऑडियो बातचीत के लिए बेहतर है. इसके अलावा ये डिवाइस मोबाइल पर तुरंत अलर्ट भेज देता है. ये डिवाइस आपको डिलीवरी एजेंट या मेहमान से दूर रहते हुए भी बात करने की सुविधा देता है.

कैसे काम करता है CCTV Camera

वहीं, अब CCTV Camera की बात करें तो ये लगातार रिकॉर्डिंग करने के लिए बनाया गया एक बेहतरीन सिक्योरिटी डिवाइस है. इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये सिर्फ दरवाजे ही नहीं बल्कि आपके घर के बाहर के बड़े हिस्से पर पैनी नजर रखता है. आज कल तो कई सारे एडवांस CCTV कैमरे मौजूद हैं जिनमें नाइट विजन, मोशन डिटेक्शन और क्लाउड स्टोरेज जैसे फीचर्स मिल जाते हैं.

इस डिवाइस के कई सारे फायदे हैं. ये डिवाइस लोगों को 24x7 निगरानी और रिकॉर्डिंग की सुविधा देती है. इसके अलावा ये डिवाइस बड़े एरिया को कवर करने की क्षमता रखता है. इतना ही नहीं, आज कल सीसीटवी कैमरा की रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं.

किसे खरीदने रहता है बेहतर

अब इन दोनों डिवाइस में से किसे खरीदने में आपका फायदा है उसपर बात करें तो अगर आपका मकसद ये जानना है कि दरवाजे पर कौन आया है और उससे तुरंत बातचीत करनी है तो आपके लिए Video Doorbell एक शानदार डिवाइस साबित हो सकता है. वहीं, दूसरी ओर, अगर आप घर के बाहर होने वाली हर एक्टिविटी पर लगातार नजर रखना चाहते हैं तो CCTV Camera ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है.

यह भी पढ़ें:

क्या यूजरनेम रिजर्व करते ही WhatsApp से हटा सकते हैं अपना नंबर, क्या है इसका प्रोसेस?