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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीघर की सेफ्टी के लिए कौन सा डिवाइस है बेहतर? जानें Video Doorbell या CCTV Camera कैसे काम करते हैं

घर की सेफ्टी के लिए कौन सा डिवाइस है बेहतर? जानें Video Doorbell या CCTV Camera कैसे काम करते हैं

Video Doorbell Vs CCTV Camera: इसके जरिए आप कहीं से भी सामने खड़े व्यक्ति को देख सकते हैं और उससे बात भी कर सकते हैं. इस डिवाइस के कई सारे फायदे हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 30 Jun 2026 02:48 PM (IST)
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  • डोरबेल तात्कालिक बातचीत, सीसीटीवी विस्तृत निगरानी के लिए बेहतर।

Video Doorbell Vs CCTV Camera: आज कल लोग सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान देते हैं. ऐसे में लोग अब अपने घरों मे तरह-तरह डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनके घर की सुरक्षा बनी रहे हैं. लेकिन अक्सर, लोगों को समझ नहीं आता है कि घर के लिए कौन सा डिवाइस बेहतर रहेगा. ऐसे में आज के समय में वीडियो डोरबेल और सीसीटीवी जैसे दो डिवाइस मार्केट में काफी चर्चा में है. आइए जानते हैं कि दोनों डिवाइस में कौन सा आपके घर के लिए एक बेहतर विकल्प बन सकता है.

कैसे काम करता है Video Doorbell

जानकारी के अनुसार, Video Doorbell एक स्मार्ट डोरबेल डिवाइस है जिसमें कैमरा, माइक्रोफोन और स्पीकर मौजूद होते हैं. जैसे ही कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर आता है या घंटी बजाता है वैसे ही ये डिवाइस फोन पर तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचा देता है. इसके जरिए आप कहीं से भी सामने खड़े व्यक्ति को देख सकते हैं और उससे बात भी कर सकते हैं. इस डिवाइस के कई सारे फायदे हैं. ये रियल-टाइम वीडियो और ऑडियो बातचीत के लिए बेहतर है. इसके अलावा ये डिवाइस मोबाइल पर तुरंत अलर्ट भेज देता है. ये डिवाइस आपको डिलीवरी एजेंट या मेहमान से दूर रहते हुए भी बात करने की सुविधा देता है.

कैसे काम करता है CCTV Camera

वहीं, अब CCTV Camera की बात करें तो ये लगातार रिकॉर्डिंग करने के लिए बनाया गया एक बेहतरीन सिक्योरिटी डिवाइस है. इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये सिर्फ दरवाजे ही नहीं बल्कि आपके घर के बाहर के बड़े हिस्से पर पैनी नजर रखता है. आज कल तो कई सारे एडवांस CCTV कैमरे मौजूद हैं जिनमें नाइट विजन, मोशन डिटेक्शन और क्लाउड स्टोरेज जैसे फीचर्स मिल जाते हैं.

इस डिवाइस के कई सारे फायदे हैं. ये डिवाइस लोगों को 24x7 निगरानी और रिकॉर्डिंग की सुविधा देती है. इसके अलावा ये डिवाइस बड़े एरिया को कवर करने की क्षमता रखता है. इतना ही नहीं, आज कल सीसीटवी कैमरा की रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं.

किसे खरीदने रहता है बेहतर

अब इन दोनों डिवाइस में से किसे खरीदने में आपका फायदा है उसपर बात करें तो अगर आपका मकसद ये जानना है कि दरवाजे पर कौन आया है और उससे तुरंत बातचीत करनी है तो आपके लिए Video Doorbell एक शानदार डिवाइस साबित हो सकता है. वहीं, दूसरी ओर, अगर आप घर के बाहर होने वाली हर एक्टिविटी पर लगातार नजर रखना चाहते हैं तो CCTV Camera ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 30 Jun 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
CCTV Camera TECH NEWS HINDI Video Doorbell
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