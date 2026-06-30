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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या यूजरनेम रिजर्व करते ही WhatsApp से हटा सकते हैं अपना नंबर, क्या है इसका प्रोसेस?

क्या यूजरनेम रिजर्व करते ही WhatsApp से हटा सकते हैं अपना नंबर, क्या है इसका प्रोसेस?

WhatsApp Username: व्हाट्सऐप ने अब यूजर्स को अपना यूजरनेम रिजर्व करने की सुविधा दे दी है. अब जब वो यूजरनेम उपलब्ध है तो आपको मिल जाएगा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 30 Jun 2026 12:47 PM (IST)
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  • व्हाट्सऐप ने नया यूजरनेम फीचर शुरू किया, गोपनीयता बढ़ाएगा।
  • आपका अकाउंट अभी भी मोबाइल नंबर से जुड़ा रहेगा।
  • यूजरनेम से नंबर छुपेगा, पहचान बनाना आसान होगा।

WhatsApp Username: व्हाट्सऐप ने हाल ही में अपना नया यूजरनेम फीचर रोलआउट करना शुरू कर दिया है. जानकारी के अनुसार, व्हाट्सऐप ने यूजर्स को पहले से ही अपना यूजरनेम रिजर्व करने की सुविधा दी है जिससे फीचर पूरी तरह से रोलआउट होने के बाद यूजर्स को दिक्कत न हों. लेकिन अब ये सवाल उठता है क्या यूजरनेम रिजर्व करने के बाद व्हाट्सऐप से अपना नंबर हटा सकते हैं या नहीं. आइए जानते हैं क्या है इसका पूरा प्रोसेस.

क्या है WhatsApp Username फीचर?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp का नया Username फीचर यूजर्स को एक यूनिक नाम या यूजरनेम चुनने की सुविधा देता है. इसके फीचर के बाद अब कोई भी दूसरा यूजर आपको आपके नंबर की जगह पर आपके यूजरनेम से खोज सकेगा. ये फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो अपनी प्राइवेसी के लिए अपना नंबर किसी के साथ जल्दी शेयर नहीं करना चाहते हैं.

क्या यूजरनेम रिजर्व करते ही नंबर हट जाएगा?

जानकारी के अनुसार, ऐसा नहीं है, दरअसल, केवल यूजरनेम रिजर्व करने से आपका मोबाइल नंबर WhatsApp से नहीं हटेगा. आपका अकाउंट पहले की तरह उसी मोबाइल नंबर से कनेक्ट रहेगा. यूजरनेम सिर्फ आपकी पहचान का एक नया तरीका होगा जबकि नंबर अकाउंट की सेफ्टी, लॉगिन और वेरिफिकेशन के लिए जरूरी रहेगा. इसका साफ मतलब है कि यूजरनेम मिलने के बाद भी आपका WhatsApp अकाउंट मोबाइल नंबर पर ही बेस्ड रहेगा.

कैसे छिपा सकते हैं अपना नंबर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि व्हाट्सऐप ने अब यूजर्स को अपना यूजरनेम रिजर्व करने की सुविधा दे दी है. अब जब वो यूजरनेम उपलब्ध है तो आपको मिल जाएगा. ऐसा करने के बाद आप किसी भी दूसरे इंसाने से व्हाट्सऐप पर बात करें तो आपके नंबर की जगह पर आपका यूजरनेम ही दिखाई देगा.

हालांकि, जिन लोगों के पास पहले से आपका नंबर सेव है या जिनसे पहले से चैट चल रही है उनके लिए नंबर दिखाई देगा या नहीं ये WhatsApp की प्राइवेसी सेटिंग्स पर निर्भर करेगी.

अपने लिए नया यूजरनेम सेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सऐप अपडेट करना होगा. इसके बाद सेटिंग में जाकर अकाउंट में यूजरनेम पर क्लिक करना होगा. यहां क्लिक करते ही आपको अपने लिए एक नया यूजरनेम चुनना होगा.

इन बातों का रखें ध्यान

बता दें कि व्हाट्सऐप पर नया यूजरनेम चुनने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है. नया यूजरनेम ऐसा होना चाहिए जो पहले किसी और ने न लिया हो. इसमें कुछ स्पेशल नियम लागू होंगे जैसे बहुत छोटे नाम, केवल नंबर या कुछ स्पेशल कैरेक्टर वाले नाम स्वीकार नहीं किए जाएंगे. अब अगर आपने जो यूजरनेम चुना है वो उपलब्ध नहीं है तो आपका फिर दूसरा यूजरनेम अपने लिए चुनना होगा.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 30 Jun 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
WhatsApp TECH NEWS HINDI WhatsApp Username
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