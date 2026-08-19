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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट10 विकेट लेने के बाद भी मानव सुतार को क्यों नहीं मिला 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड?

10 विकेट लेने के बाद भी मानव सुतार को क्यों नहीं मिला 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड?

Manav Suthar: मानव सुतार ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में 10 विकेट लिए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब नहीं दिया गया.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 19 Aug 2026 03:30 PM (IST)
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भारतीय स्पिन ऑलराउंडर मानव सुतार (Manav Suthar) ने गॉल में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट में 10 विकेट लिए. उन्होंने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 6 श्रीलंकाई बल्लेबाजों को आउट किया. लेकिन इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड नहीं दिया गया. उनकी जगह दूसरे खिलाड़ी को इस खिताब से नवाजा गया.

दरअसल प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दोनों पारियों को मिलाकर 200 से ज्यादा रन बनाने वाले देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) को दिया गया. पहली पारी में पडिक्कल के बल्ले से 167 रन निकले, जिसमें 15 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. इसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने 6 चौकों की मदद से 44 रन स्कोर किए. 

पडिक्कल की इस पारी की बदौलत टीम इंडिया ने पहली पारी में 462 रन बोर्ड पर लगाए थे. इससे टीम को जीत हासिल करने में मदद मिली. हालांकि बोर्ड की तरफ से यह साफ नहीं किया गया कि पडिक्कल को ही अवॉर्ड क्यों दिया गया. सुतार को नजरअंदाज करने की भी वजह नहीं बताई गई. दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने लेवल पर दमदार प्रदर्शन किया. 

ऐसा रहा मैच का हाल 

मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 10 विकेट गंवाकर 462 रन बोर्ड पर लगाए. इस दौरान टीम के लिए देवदत्त पडिक्कल ने 167 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा केएल राहुल और ध्रुव जुरेल ने अर्धशतक लगाए. फिर अपनी पहली पारी में बैटिंग के लिए उतरी श्रीलंका 284 रन पर ऑलआउट हो गई. इस दौरान टीम इंडिया के लिए मानव सुतार ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए. यहां से टीम इंडिया ने 178 रन की बढ़त बनाई. 

इसके बाद दूसरी पारी में बैटिंग करते हुए भारतीय टीम 193 रन पर ढेर हो गई. इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने तेजी से रन बनाने का प्रयास किया. चौथे दिन चाय तक भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया. दिन समाप्त होने तक श्रीलंका ने 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे. अब श्रीलंका को पांचवें दिन जीत के लिए 288 रन और बनाने थे. भारत को जीत के लिए 6 विकेट चाहिए थे. टीम इंडिया ने 6 विकेट लेकर 165 रन से जीत अपने नाम कर ली. इस पारी में सुतार ने भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए. उन्होंने 6 विकेट चटकाए.

 

यह भी पढ़ें: साई सुदर्शन के साथ नंबर-3 की लड़ाई पर देवदत्त पडिक्कल ने तोड़ी चुप्पी

Published at : 19 Aug 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
Devdutt Padikkal IND Vs SL 1st Test Player Of The Match Manav Suthar
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