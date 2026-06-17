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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकहां से आता है AC में पानी? जानें क्या है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी और कैसे करता है काम

कहां से आता है AC में पानी? जानें क्या है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी और कैसे करता है काम

AC Tips: एयर कंडीशनर के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे इवेपोरेटर कॉइल (Evaporator Coil) कहा जाता है. यह कॉइल बहुत ठंडी होती है.

Reported By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 17 Jun 2026 05:05 PM (IST)
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  • उमस भरे मौसम में AC अधिक पानी बाहर निकालता है।

AC Tips: गर्मी के दिनों में जब एयर कंडीशनर (AC) लगातार चलता है तो अक्सर लोगों की नजर उससे निकलने वाले पानी पर पड़ती है. कई लोगों को लगता है कि AC के अंदर कोई पानी की टंकी होती है या उसमें बाहर से पानी डाला जाता है. लेकिन सच यह है कि AC में आने वाला पानी कहीं से भरकर नहीं आता बल्कि यह एक खास वैज्ञानिक प्रोसेस का नतीजा होता है. आइए समझते हैं कि AC में पानी कहां से आता है और इसके पीछे कौन-सी तकनीक काम करती है.

हवा में छिपा होता है पानी

हमारे आसपास मौजूद हवा में हमेशा कुछ मात्रा में नमी मौजूद रहती है. चाहे मौसम गर्म हो या ठंडा, हवा में पानी के बेहद छोटे-छोटे कण होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. जब AC कमरे की गर्म और नम हवा को अपने अंदर खींचता है तब यही नमी आगे चलकर पानी में बदल जाती है.

AC कैसे बनाता है पानी?

एयर कंडीशनर के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे इवेपोरेटर कॉइल (Evaporator Coil) कहा जाता है. यह कॉइल बहुत ठंडी होती है. जब कमरे की गर्म हवा इस ठंडी कॉइल से टकराती है तो हवा में मौजूद नमी Condense होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है.

यह प्रोसेस बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे ठंडे पानी की बोतल को बाहर रखने पर उसकी सतह पर पानी की बूंदें जम जाती हैं. वास्तव में यह पानी बोतल के अंदर से नहीं आता बल्कि आसपास की हवा में मौजूद नमी से बनता है.

पानी बाहर कैसे निकलता है?

Condensation के प्रोसेस के बाद बनने वाला पानी AC के अंदर मौजूद ड्रेन पैन में इकट्ठा होता है. इसके बाद यह एक ड्रेन पाइप के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है. यही कारण है कि स्प्लिट AC की बाहरी यूनिट के पास अक्सर पानी टपकता हुआ दिखाई देता है.

अगर यह पाइप बंद हो जाए तो पानी बाहर निकलने के बजाय AC के अंदर जमा हो सकता है जिससे लीकेज की समस्या भी हो सकती है.

ज्यादा नमी वाले मौसम में बढ़ जाता है पानी

बरसात या उमस वाले दिनों में AC से ज्यादा पानी निकलता है. इसकी वजह यह है कि उस समय हवा में नमी का स्तर ज्यादा होता है. AC को हवा में मौजूद ज्यादा नमी को पानी में बदलना पड़ता है इसलिए ड्रेन पाइप से ज्यादा पानी बाहर आता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 17 Jun 2026 05:05 PM (IST)
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