कहां से आता है AC में पानी? जानें क्या है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी और कैसे करता है काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उमस भरे मौसम में AC अधिक पानी बाहर निकालता है।

AC Tips: गर्मी के दिनों में जब एयर कंडीशनर (AC) लगातार चलता है तो अक्सर लोगों की नजर उससे निकलने वाले पानी पर पड़ती है. कई लोगों को लगता है कि AC के अंदर कोई पानी की टंकी होती है या उसमें बाहर से पानी डाला जाता है. लेकिन सच यह है कि AC में आने वाला पानी कहीं से भरकर नहीं आता बल्कि यह एक खास वैज्ञानिक प्रोसेस का नतीजा होता है. आइए समझते हैं कि AC में पानी कहां से आता है और इसके पीछे कौन-सी तकनीक काम करती है.

हवा में छिपा होता है पानी

हमारे आसपास मौजूद हवा में हमेशा कुछ मात्रा में नमी मौजूद रहती है. चाहे मौसम गर्म हो या ठंडा, हवा में पानी के बेहद छोटे-छोटे कण होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. जब AC कमरे की गर्म और नम हवा को अपने अंदर खींचता है तब यही नमी आगे चलकर पानी में बदल जाती है.

AC कैसे बनाता है पानी?

एयर कंडीशनर के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे इवेपोरेटर कॉइल (Evaporator Coil) कहा जाता है. यह कॉइल बहुत ठंडी होती है. जब कमरे की गर्म हवा इस ठंडी कॉइल से टकराती है तो हवा में मौजूद नमी Condense होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है.

यह प्रोसेस बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे ठंडे पानी की बोतल को बाहर रखने पर उसकी सतह पर पानी की बूंदें जम जाती हैं. वास्तव में यह पानी बोतल के अंदर से नहीं आता बल्कि आसपास की हवा में मौजूद नमी से बनता है.

पानी बाहर कैसे निकलता है?

Condensation के प्रोसेस के बाद बनने वाला पानी AC के अंदर मौजूद ड्रेन पैन में इकट्ठा होता है. इसके बाद यह एक ड्रेन पाइप के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है. यही कारण है कि स्प्लिट AC की बाहरी यूनिट के पास अक्सर पानी टपकता हुआ दिखाई देता है.

अगर यह पाइप बंद हो जाए तो पानी बाहर निकलने के बजाय AC के अंदर जमा हो सकता है जिससे लीकेज की समस्या भी हो सकती है.

बरसात या उमस वाले दिनों में AC से ज्यादा पानी निकलता है. इसकी वजह यह है कि उस समय हवा में नमी का स्तर ज्यादा होता है. AC को हवा में मौजूद ज्यादा नमी को पानी में बदलना पड़ता है इसलिए ड्रेन पाइप से ज्यादा पानी बाहर आता है.

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