आज स्मार्टफोन्स में चार-चार कैमरे मिल रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था. करीब 30 साल पहले तक किसी भी मोबाइल में कैमरा नहीं मिलता था. ऐसे में लोगों को बातचीत के लिए अलग डिवाइस और फोटोग्राफी के लिए कैमरा रखने की जरूरत पड़ती थी. हालांकि, 1999 आते-आते यह स्थिति बदली और दुनिया को पहला ऐसा मोबाइल फोन मिला, जिसमें कैमरा था. आइए आज जानते हैं कि पहली बार दुनिया में किस मोबाइल को कैमरा के साथ लॉन्च किया गया था.

Kyocera VP-210

कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, मई, 1999 में जापान में दुनिया का पहला बिल्ट-इन कैमरा वाला मोबाइल लॉन्च हुआ था. इसका नाम Kyocera VP-210 था और बिल्ट-इन कैमरा के साथ पब्लिक को बेचे जाने वाला यह पहला फोन था. इसमें 0.11MP का कैमरा था और इसमें एक साथ 20 फोटोज स्टोर की जा सकती थी. उस समय इसकी कीमत 40,000 येन थी.

सैमसंग ने भी किया दावा

दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग का दावा है कि उसने दुनिया का पहला बिल्ट-इन कैमरा वाला फोन लॉन्च किया था. जून 2000 में सैमसंग ने दक्षिण कोरिया में SCH-V200 को लॉन्च किया था. यह फोन 0.35MP पर 20 फोटो ले सकता था. इन फोटोज को फोन की 1.5 इंच की TFT LCD स्क्रीन पर देखा जा सकता था. हालांकि, इससे फोटो भेजने के लिए इसे पीसी से कनेक्ट करना पड़ता था.

...या यह था दुनिया का पहला कैमरे वाला मोबाइल

सैमसंग के अलावा एक और कंपनी भी पहला इन बिल्ट कैमरा वाला फोन लॉन्च करने का दावा कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नवंबर, 2000 में Sharp नामक कंपनी ने कैमरे वाला मोबाइल Sharp J-Phone लॉन्च किया था. यह दुनिया का पहला ऐसा फोन बताया जाता है, जो फोटो को इलेक्ट्रॉनिकली सेंड कर सकता था. इस कंपनी ने एक ही डिवाइस में फोन और कैमरे के हार्डवेयर इंटीग्रेट कर दिए थे. यह फोन 0.11MP की फोटो खींचकर उसे ईमेल करने में सक्षम था. कैमरा वाले मोबाइल के विकास में इस फोन को अहम पड़ाव माना जाता है.

