सस्ते के लालच में सेल में ले लिया आईफोन, असली है या नकली? अब इन तरीकों से लगाएं पता

अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सेल के दौरान मोबाइल फोन पर जबरदस्त डील चल रही है. iPhone 16 Pro Max जैसे महंगे मॉडल्स पर भी भारी छूट मिल रही है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग इन्हें ऑर्डर कर रहे हैं. ऐसे में कई बार लोगों के मन में यह संशय बैठ जाता है कि महंगा फोन इतना सस्ता मिला है तो यह कहीं नकली न हो. अगर आपके मन में भी ऐसा शक है तो हम कुछ तरीके बताने जा रहे हैं, जिससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपके घर डिलीवर हुआ आईफोन असली है या नकली.

IMEI और सीरियल नंबर खोल देंगे राज

आईफोन की डिलीवरी लेते ही सबसे पहले सीरियल नंबर चेक करें. इसके लिए ऐप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट खोलें और वहां पर बॉक्स पर लिखे सीरियल नंबर डालें. यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपके हाथ में मौजूद आईफोन असली है या नकली. साथ ही अगर वेबसाइट पर 'डिवाइस नॉट एक्टिवेटेड' लिखा दिखे तो इसका मतलब है कि आपका आईफोन असली और एकदम नया है. इसी तरह IMEI नंबर से भी फोन का पता लगाया जा सकता है.

मॉडल नंबर बता देगा फोन की पूरी कुंडली

फोन का मॉडल नंबर देखकर भी आप पता लगा सकते हैं कि आपके पास पहुंचा आईफोन नया है या पुराना. दरअसल, मॉडल नंबर के आगे कुछ कोड दिए होते हैं, जो फोन की कुंडली बता देते हैं. उदाहरण के तौर पर अगर आईफोन का मॉडल नंबर M से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है कि आईफोन एकदम नया है. शुरुआत में F का मतलब रिफर्बिश्ड, N का मतलब रिप्लेसमेंट डिवाइस और P का मतलब पर्सनलाइज्ड डिवाइस है.

बनावट और ऑपरेटिंग सिस्टम

नए आईफोन एकदम प्रीमियम दिखते हैं और शानदार फिनिशिंग के साथ आते हैं. फिनिशिंग को गौर से देखने पर ही पता चल जाता है कि आईफोन नया है या पुराना. इसके अलावा आप ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए भी फोन के असली या नकली होने का पता लगा सकते हैं.

