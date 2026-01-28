हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WhatsApp यूजर्स सावधान! ये सीक्रेट सेफ्टी फीचर्स नहीं जानते तो आपका अकाउंट भी हो सकता है हैक

WhatsApp यूजर्स सावधान! ये सीक्रेट सेफ्टी फीचर्स नहीं जानते तो आपका अकाउंट भी हो सकता है हैक

Whatsapp Safety Features: आज के समय में WhatsApp हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. पर्सनल बातचीत से लेकर ऑफिस के जरूरी मैसेज तक, सब कुछ इसी ऐप पर चलता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 28 Jan 2026 10:07 AM (IST)
Whatsapp Safety Features: आज के समय में WhatsApp हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. पर्सनल बातचीत से लेकर ऑफिस के जरूरी मैसेज तक, सब कुछ इसी ऐप पर चलता है. ऐसे में अगर इसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को नजरअंदाज किया गया तो बाद में पछताना पड़ सकता है. 2026 में WhatsApp में मौजूद कई स्मार्ट सेफ्टी फीचर्स यूजर्स को अपने अकाउंट और चैट्स पर बेहतर कंट्रोल देते हैं बस जरूरत है उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने की.

Chat Lock से निजी बातें रहेंगी पूरी तरह सुरक्षित

अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुछ खास चैट्स सिर्फ आपकी नजरों तक ही सीमित रहें, तो Chat Lock फीचर आपके लिए बेहद काम का है. इसे एक्टिव करने के बाद चुनी गई बातचीत तभी खुलेगी जब फोन का पासकोड या फिंगरप्रिंट/फेस लॉक लगाया जाएगा. ऐसे में अगर कोई गलती से आपका फोन उठा भी ले तो आपकी निजी चैट्स तक उसकी पहुंच नहीं होगी. प्राइवेसी के लिहाज से यह फीचर अब सबसे ज्यादा जरूरी माना जा रहा है.

Disappearing Messages से चैट्स खुद-ब-खुद होंगी गायब

WhatsApp का Disappearing Messages फीचर उन यूजर्स के लिए फायदेमंद है जो पुरानी बातचीत को लंबे समय तक फोन में नहीं रखना चाहते. इसमें तय समय के बाद मैसेज अपने आप डिलीट हो जाते हैं. इससे न सिर्फ आपकी प्राइवेसी मजबूत होती है बल्कि फोन की स्टोरेज भी बेवजह भरने से बचती है. संवेदनशील बातचीत के लिए यह फीचर काफी मददगार साबित होता है.

Last Seen और Online Status पर आपका पूरा अधिकार

अब WhatsApp यूजर्स यह तय कर सकते हैं कि उनका Last Seen और Online Status कौन देख सकता है. आप चाहें तो इसे सभी से छिपा सकते हैं या सिर्फ चुनिंदा कॉन्टैक्ट्स तक सीमित कर सकते हैं. इससे अनचाहे लोगों को आपकी एक्टिविटी का अंदाजा नहीं लग पाता और आपकी डिजिटल प्राइवेसी बनी रहती है.

Two-Step Verification से अकाउंट को मिले डबल लॉक

WhatsApp अकाउंट की सुरक्षा के लिए Two-Step Verification को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. इस फीचर को ऑन करने पर एक अलग 6 अंकों का पिन सेट करना होता है जो नए डिवाइस में लॉगिन करते वक्त जरूरी होता है. मान लीजिए किसी को आपका OTP मिल भी जाए तब भी बिना पिन के वह आपके अकाउंट में घुस नहीं पाएगा. इसलिए हर यूजर को यह फीचर जरूर एक्टिव रखना चाहिए.

अनजान कॉल और मैसेज से मिलेगी राहत

बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड के बीच WhatsApp ने अनजान नंबरों से आने वाली कॉल्स और मैसेज से राहत देने के लिए खास फीचर्स दिए हैं. Silence Unknown Callers की मदद से अजनबी नंबरों की कॉल्स अपने आप म्यूट हो जाती हैं जबकि मैसेज रिक्वेस्ट फीचर अनजान लोगों के मैसेज को अलग दिखाता है. इससे स्पैम, ठगी और बेवजह की परेशानी से काफी हद तक बचा जा सकता है.

Published at : 28 Jan 2026 10:06 AM (IST)
