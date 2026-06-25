आपका पैसा और डेटा बचा सकती है WhatsApp की यह वॉर्निंग, आ रहा है नया सेफ्टी फीचर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वॉट्सऐप अनजान नंबर से चैट करने से पहले चेतावनी दिखाएगा।

यह फीचर स्कैमर्स से बचाने को बातचीत पूर्व अलर्ट देगा।

चेतावनी में नंबर की जानकारी, जारी/रद्द करने का विकल्प।

WhatsApp Safety Feature: व्हाट्सऐप के जरिए स्कैम के मामले बढ़ रहे हैं. स्कैमर अलग-अलग तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसाने को कोशिश करते हैं. इसे देखते हुए व्हाट्ऐस एक नया फीचर ला रही है, जो यूजर को अनजान लोगों से चैटिंग करने से पहले एक वॉर्निंग दिखाएगा. इससे उन्हें यह सोचने का समय मिल सकेगा कि वो जिस अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वह कहीं स्कैमर तो नहीं है. आइए जानते हैं कि इस फीचर को लाने की जरूरत क्यों पड़ी और यह कैसे काम करेगा.

क्यों पड़ी नए फीचर की जरूरत?

व्हाट्सऐप पर पहले से भी कई सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन वे सभी बातचीत शुरू होने के बाद काम में आने वाले हैं. इसलिए यह नया वॉर्निंग फीचर लाया जा रहा है, जो बातचीत शुरू होने से पहले ही यूजर को अलर्ट कर देगा. इससे यूजर किसी अनजान व्यक्ति से आए मैसेज का रिप्लाई करने से पहले अलर्ट हो जाएगा और स्कैम से फंसने से बच सकता है. यह बात भी ध्यान रखने वाली है कि यह फीचर पूरी तरह फुलप्रूफ नहीं है. इस वॉर्निंग को इग्नोर कर आगे बढ़ा जा सकता है और यह केवल अनजान नंबरों पर ही काम करेगा. इसका एक नुकसान यह भी है कि यह हर अनजान नंबर से बातचीत करते समय वॉर्निंग दिखाएगा और हर अनजान नंबर स्कैमर का होना जरूरी नहीं है. ऐसे में यह झंझट भी साबित हो सकता है.

कैसे काम करेगा नया फीचर?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्हाट्सऐप इस फीचर को एंड्रॉयड के साथ-साथ आईफोन यूजर्स के लिए रोल आउट कर रही है. फीचर अवेलेबल होने के बाद यूजर जैसे ही किसी अनजान नंबर के साथ चैटिंग शुरू करेगा, उसी वक्त उसकी स्क्रीन पर एक वॉर्निंग आ जाएगी. इसमें लिखा होगा कि आप जिस नंबर से चैटिंग करने जा रहे हैं, वह कहां रजिस्टर्ड है, क्या इस नंबर को कॉन्टैक्ट के तौर पर सेव किया गया है या क्या सामने वाला व्यक्ति आपके साथ किसी ग्रुप का मेंबर है. इसमें यूजर को कैंसिल और कंटिन्यू करने का ऑप्शन मिलेगा. यूजर अपनी मर्जी से इसे कंटिन्यू कर सकता है और वह चाहे तो चैटिंग कैंसिल भी कर सकता है. कैंसिल करने पर सामने वाले यूजर के पास इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगी.

व्हाट्सऐप पर पहले से मौजूद हैं ये सेफ्टी फीचर

व्हाट्सऐप पर यूजर्स के लिए पहले से कई सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं. इनमें साइलेंस अननोन कॉल्स, डिवाइस लिंकिंग अलर्ट, स्क्रीन शेयर वॉर्निंग, टू-स्टेप वेरिफिकेशन और कॉन्टैक्स्ट कार्ड आदि शामिल हैं.

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