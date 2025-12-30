2026 में एआई बजाएगी खतरे की घंटी, चली जाएंगी बहुत नौकरियां, गॉडफादर ने दी चेतावनी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) के कारण नौकरियां जाने का डर नया नहीं है, लेकिन नए साल में यह खतरा और बढ़ जाएगा. एआई के गॉडफादर माने जाने वाले जेफ्री हिंटन का कहना है कि एआई इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि 2026 में बहुत नौकरियों पर खतरा आ गया है. उन्होंने कहा कि एआई में इंप्रूवमेंट की स्पीड खासकर रीजनिंग और टास्क पूरा करने के मामले में उनकी भी उम्मीद से ज्यादा है. 2025 में एक बड़ा टर्निंग प्वाइंट आया और अगले साल में एआई सिस्टम और ज्यादा कैपेबल होंगे.

आसान से लेकर मुश्किल तक सब नौकरियों पर खतरा- हिंटन

हिंटन ने कहा कि एआई के कारण आसान से लेकर मुश्किल सब नौकरियों पर खतरा है. यह कॉल सेंटर के लोगों की जगह अब भी ले सकती है और इसकी रीच लगातार बढ़ रही है. पहले यह एक मिनट में पूरा होने वाला टास्क हैंडल कर रही थी, लेकिन अब यह घंटे भर चलने वाला टास्क भी संभाल सकती है. उन्होंने कहा कि लगभग हर सात महीने बाद एआई पहले की तुलना में दोगुने लंबे काम पूरे करने में सक्षम होती जा रही है और अगले कुछ सालों में यह ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स भी संभाल सकती है, जो महीनों चलते हैं. तब ऐसा समय आएगा, जब काम के लिए बहुत कम लोगों की जरूरत पड़ेगी.

व्हाइट-कॉलर नौकरियों पर भी खतरा

हिंटन ने एआई के मौजूदा दौर की तुलना औद्योगिक क्रांति से करते हुए कहा कि तब फिजिकल लेबर की इंपोर्टेंस कम हुई थी और अब ऐसा इंटेलेक्चुअल वर्क के साथ हो रहा है. इससे व्हाइट-कॉलर नौकरियों पर भी अब तक का सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है. हिंटन के अलावा कई और एक्सपर्ट भी ऐसे खतरे को लेकर चेतावनी दे चुके हैं. उनका कहना है कि 2026 में जॉबलेस बूम देखने को मिल सकता है. यानी हर क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी बढे़गी, लेकिन रोजगार के मौके पैदा नहीं होंगे.

