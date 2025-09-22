WhatsApp अपने यूजर्स के लिए नियमित तौर पर नए फीचर्स लाती रहती है. इसी कड़ी में आईफोन यूजर्स के लिए एक नया फीचर रोल आउट किया जा रहा है, जो यूजर को किसी मैसेज के लिए रिमाइंडर अलर्ट सेट करने की सुविधा देगा. इसका फायदा यह होगा कि अब यूजर किसी भी जरूरी मैसेज का रिप्लाई या फॉलो-अप करना नहीं भूलेंगे, चाहे वह काम की बात हो दोस्तों के बीच बन रहे किसी प्लान की बात. व्हाट्सऐप का यह फीचर यूजर को सब याद दिला देगा.

कैसे काम करेगा यह फीचर?

नया फीचर आने के बाद आपको किसी भी मैसेज को स्टार मार्क करने या स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब व्हाट्सऐप पर इसके लिए अलर्ट सेट किया जा सकता है. एक बार रिमाइंडर अलर्ट सेट होने के बाद मैसेज पर बेल आइकन दिखने लगेगा. जैसे ही रिमाइंडर अलर्ट बंद होगा, यूजर के पास एक नोटिफिकेशन आएगा. इस पर टैप करते ही यूजर उसी मैसेज पर वापस चला जाएगा.

ऐसे सेट और कैंसिल करें रिमाइंडर

रिमाइंडर सेट करने के लिए व्हाट्सऐप ओपन कर चैट पर जाएं. अब यहां दिख रहे मैसेज बबल पर लॉन्ग प्रेस करें. इसके बाद पॉप-अप मेनू में टैप मोर पर टैप करें. यहां दिख रहे रिमाइंड मी को सेलेक्ट करें. इसके बाद वह टाइम फीड कर दें, जब आपको इस मैसज का रिमाइंडर चाहिए. इसी तरह कुछ आसान स्टेप्स में आप रिमाइंडर को कैंसिल भी कर सकते हैं. कैंसिल करने के लिए बेल आइकन वाले मैसेज पर लॉन्ग प्रेस करें. इसके बाद टैप मोर में जाकर कैंसिल रिमाइंडर पर टैप कर दें. इस तरह आप आसानी से रिमाइंडर को कैंसिल कर सकते हैं.

कब तक उपलब्ध हो जाएगा फीचर?

व्हाट्सऐप आईफोन यूजर्स के लिए 25.25.74 वर्जन में इस फीचर को रोल आउट कर रही है. सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होने में इस फीचर को थोड़ा समय लग सकता है. व्हाट्सऐप के लेटेस्ट फीचर्स का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को अपनी ऐप अपडेट करने की सलाह दी जाती है.

