WhatsApp ने कर दिया कमाल! एक साथ ले आईं कई अपडेट्स, अब ये काम हो जाएंगे आसान

अगर आप WhatsApp यूज करते हैं तो अब कई काम आसान होने वाले हैं. दरअसल, कंपनी ने कई अपडेट्स का ऐलान किया है, जो इसे यूज करना पहले से ज्यादा आसान बना देंगी. साथ ही यूजर्स को अब पर्सनलाइजेशन के ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे. अब WhatsApp के जरिए लाइव और मोशन फोटोज शेयर की जा सकती हैं. इसके अलावा अब यूजर्स AI की मदद से अपनी पसंद की थीम्स और बैकग्राउंड भी बना सकेंगे. आइए जानते हैं कि WhatsApp अपने यूजर्स के लिए क्या-क्या अपडेट्स लेकर आई है.

लाइव फोटो शेयरिंग

एंड्रॉयड यूजर अब इस ऐप के जरिए मोशन पिक्चर और आईफोन यूजर लाइव फोटो शेयर कर सकेंगे. अभी तक यह ऑप्शन मौजूद नहीं था, जिसके चलते यूजर्स सिर्फ सिंपल फोटोज भेज पाते थे.

AI से बनाएं थीम्स और बैकग्राउंड

व्हाट्सऐप में चैट थीम्स पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब यूजर्स अपनी पसंद की थीम्स भी बना सकेंगे. यूजर अपनी मर्जी से मिनिमल, आर्टिस्टिक या प्लेफुल किसी भी प्रकार की थीम क्रिएट कर पाएंगे. इसी तरह AI की मदद से वीडियो कॉल्स और चैट्स के लिए बैकग्राउंड भी तैयार किया जा सकता है. बता दें कि यह फीचर चरणबद्ध तरीके से रोल आउट किया जा रहा है, ऐसे में सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल होने में इसे थोड़ा समय लग सकता है.

इन-ऐप डॉक्यूमेंट स्कैनिंग

एंड्रॉयड यूजर्स को अब व्हाट्सऐप के अंदर ही डॉक्यूमेंट स्कैन करने का ऑप्शन मिलेगा. डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के बाद ऐप में ही इसे क्रॉप, सेव या सेंड किया जा सकेगा. iOS यूजर्स के लिए यह फीचर पहले से मौजूद था, अब एंड्रॉयड पर भी इसका फायदा मिलेगा.

ग्रुप सर्च करना होगा आसान

कई बार ज्यादा ग्रुप में ऐड होने की वजह से चैटिंग के लिए ग्रुप को ढूंढना मुश्किल हो जाता है. इसके लिए यूजर को लगातार स्क्रॉल करते जाना पड़ता है. इस समस्या के समाधान के लिए अब नया फीचर आएगा. इसके बाद यूजर को सर्च बार में किसी भी एक कॉन्टैक्ट का नाम लिखना होगा. इसके बाद वो सारे ग्रुप सामने आ जाएंगे, जिसमें वो कॉन्टैक्ट आपके साथ शामिल है.

