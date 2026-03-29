ट्रेन से एक शहर से दूसरे शहर कैसे भेज सकते हैं अपनी बाइक, जानें पार्सल कराने का पूरा तरीका

Bike Parcel By Train: एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होना हो या अपनी पसंदीदा बाइक को किसी दूर की ट्रिप पर भेजना हो. प्राइवेट कोरियर कंपनियां अक्सर भारी-भरकम बिल थमा देती हैं. ऐसे में भारतीय रेलवे की पार्सल और लगेज सर्विस बड़े काम आती है. जो बहुत ही कम खर्च में आपकी बाइक को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचा देती है. रेलवे आपको दो शानदार विकल्प देता है. लगेज यानी जब आप खुद उसी ट्रेन में सफर कर रहे हों.

और दूसरा पार्सल यानी जब आप सिर्फ बाइक भेज रहे हों. यह प्रोसेस न सिर्फ सस्ता है बल्कि काफी भरोसेमंद भी है. बस थोड़ी सी कागजी कार्रवाई और सही तरीके की पैकिंग के साथ आप अपनी बाइक को देश के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कैसे आप रेलवे से बाइक को पार्सल के जरिए भेज सकते हैं.

पहले करनी होगी बुकिंग

आप अपनी बाइक को पार्सल से भेजना चाहते हैं. तो फिर आपको पहले इसकी बुकिंग करनी होगी. इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं. ऑनलाइन आप रेलवे के पार्सल पोर्टल www.parcel.indianrail.gov.in पर जाकर घर बैठे बुकिंग शुरू कर सकते हैं. नहीम तो आप सीधे स्टेशन के पार्सल ऑफिस जाकर इस काम को निपटा सकते हैं. इन दोनों ही तरीकों में आपको कुछ जरूरी स्टेप्स फॉलो करने होते हैं.

सबसे पहले रेलवे की वेबसाइट या पार्सल ऑफिस से फॉरवर्डिंग नोट भरें और अपनी बाइक की डिटेल्स दें.

ऑनलाइन पोर्टल पर आप ट्रेनों की लिस्ट देख सकते हैं और सिस्टम आपको एक अनुमानित किराया (Freight Charge) भी दिखा देगा.

स्टेशन पर बाइक का वजन किया जाता है और एक्चुअल दूरी के हिसाब से फाइनल पेमेंट के बाद आपको 'रेलवे रसीद' (RR) मिलती है.

ऑनलाइन बुकिंग का बड़ा फायदा यह है कि आप 'ट्रैक एंड ट्रेस' फीचर से अपनी बाइक की लोकेशन जान सकते हैं और पहुंचने पर आपको SMS अलर्ट भी मिलता है.

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कितना आएगा खर्च?

रेलवे से बाइक भेजना प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है. 500 किलोमीटर की दूरी के लिए औसत भाड़ा 1200 रुपये के आसपास रहता है, हालांकि बाइक के वजन और दूरी के हिसाब से इसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है.

बुकिंग के समय अपनी बाइक की आरसी (RC), इंश्योरेंस कॉपी और अपना आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल और फोटोकॉपी के साथ जरूर रखें.

पैकिंग के लिए 300 से 500 रुपये अलग से रखें और सुनिश्चित करें कि हेडलाइट और इंडिकेटर्स अच्छी तरह कवर हों ताकि डैमेज का खतरा न रहे.

सबसे जरूरी नियम: बाइक की पेट्रोल टंकी को पूरी तरह खाली कर लें. अगर चेकिंग में पेट्रोल मिला, तो रेलवे आप पर 1000 रुपये का जुर्माना ठोक सकता है.

जिस दिन बाइक भेजनी हो उससे कम से कम एक दिन पहले बुकिंग ऑफिस जाकर स्लॉट चेक कर लेना सबसे समझदारी भरा काम है.

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