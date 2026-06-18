WhatsApp पर नहीं रहेगी प्राइवेसी की चिंता, देखते ही गायब हो जाएगा मैसेज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom WhatsApp टेक्स्ट मैसेज हेतु 'व्यू वन्स' फीचर पेश करेगा।

प्राप्तकर्ता के एक बार देखने पर मैसेज तुरंत गायब होंगे।

इन्हें कॉपी, शेयर या फॉरवर्ड नहीं किया जा सकेगा।

व्हाट्सऐप स्कैम अलर्ट फीचर पर भी काम कर रहा है।

WhatsApp New Feature: मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp पर एक के बाद एक नए फीचर्स आते रहते हैं. इसी कड़ी में अब एक नया फीचर आ रहा है, जो प्राइवेसी को लेकर यूजर को चिंता दूर कर देगा. इस फीचर के आने के बाद देखने के तुरंत बाद मैसेज गायब हो जाएगा. इसके जरिए व्हाट्सऐप मैसेज पर यूजर को और ज्यादा कंट्रोल देना चाहती है. फिलहाल इस फीचर पर काम चल रहा है और ऐसे कयास हैं कि अगले 1-2 महीनों में इसे रोल आउट कर दिया जाएगा. आइए इस फीचर से जुड़ी डिटेल्स जानते हैं.

नए फीचर से क्या बदलेगा?

अभी तक व्हाट्सऐप पर मीडिया को व्यू वन्स फॉर्मेट में भेजने की सुविधा मिल रही है. यूजर किसी भी फोटो-वीडियो को भेजने से पहले मैसेज बॉक्स में दिख रहे व्यू वन्स आइकन पर क्लिक कर इस फॉर्मेट में बदल सकते हैं. रिसीवर के एक बार देखते ही यह मैसेज गायब हो जाता है और इसे दोबारा एक्सेस नहीं किया जा सकता. अब टेक्स्ट मैसेजे के लिए इस फीचर को लाने की तैयारी है. इसके बाद मीडिया और टेक्स्ट मैसेज दोनों को ही एक बार देखने के लिए सेट किया जा सकेगा.

कैसे काम करेगा नया फीचर?

रिपोर्ट्स के अनुसार, टेक्स्ट मैसेज को व्यू वन्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए यूजर को सेंड बटन को लॉन्ग प्रेस करना पडे़गा. जब यह मैसेज रिसीवर के पास पहुंचेगा तो वह इसे केवल एक बार ही देख पाएगा. एक बार देखने के बाद मैसेज परमानेंटली गायब हो जाएगा. इस मैसेज को कॉपी, शेयर और फॉरवर्ड नहीं किया जा सकेगा. इंडिविजुअल चैट के साथ यह फीचर ग्रुप चैट्स में भी काम करेगा, लेकिन व्हाट्सऐप चैनल में इसका सपोर्ट नहीं मिलेगा.

कब तक होगा रोल आउट?

अभी इस फीचर पर काम चल रहा है और इसे टेस्टिंग के लिए बीटा वर्जन में भी नहीं लाया गया है. पहले इसे बीटा वर्जन के लिए रोल आउट किया जाएगा और फिर फीडबैक के आधार पर इसमें जरूरी बदलाव कर इसे बाकी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा. ऐसे में फीचर रोल आउट होने में कुछ महीनों का समय लग सकता है.

स्कैम से अलर्ट करने वाला फीचर भी लाएगी व्हाट्सऐप

टेक्स्ट के लिए व्यू वन्स फॉर्मेट के साथ-साथ कंपनी स्कैम अलर्ट फीचर पर भी काम कर रही है. यह फीचर अनजान कॉन्टैक्ट से आने वाले फ्रॉड मैसेज को डिटेक्ट कर यूजर को वॉर्निंग अलर्ट दिखाएगा. अगर यूजर को लगता है कि यह मैसेज सेफ है तो वह बिना कुछ किए चैट कंटिन्यू कर सकता है. अगर उसे इसमें कुछ भी संदिग्ध लगता है तो वहीं पर उसे मैसेज भेजने वाले को ब्लॉक और रिपोर्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा.

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