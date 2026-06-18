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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp पर नहीं रहेगी प्राइवेसी की चिंता, देखते ही गायब हो जाएगा मैसेज

WhatsApp पर नहीं रहेगी प्राइवेसी की चिंता, देखते ही गायब हो जाएगा मैसेज

WhatsApp New Feature: व्हाट्सऐप पर जल्द ही एक नया फीचर आने वाला है, जो प्राइवेसी से जुड़ी चिंता को दूर कर देगा. यह मैसेज एक बार देखे जाने के तुरंत बाद गायब हो जाएगा.

Reported By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 18 Jun 2026 10:41 AM (IST)
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  • WhatsApp टेक्स्ट मैसेज हेतु 'व्यू वन्स' फीचर पेश करेगा।
  • प्राप्तकर्ता के एक बार देखने पर मैसेज तुरंत गायब होंगे।
  • इन्हें कॉपी, शेयर या फॉरवर्ड नहीं किया जा सकेगा।
  • व्हाट्सऐप स्कैम अलर्ट फीचर पर भी काम कर रहा है।

WhatsApp New Feature: मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp पर एक के बाद एक नए फीचर्स आते रहते हैं. इसी कड़ी में अब एक नया फीचर आ रहा है, जो प्राइवेसी को लेकर यूजर को चिंता दूर कर देगा. इस फीचर के आने के बाद देखने के तुरंत बाद मैसेज गायब हो जाएगा. इसके जरिए व्हाट्सऐप मैसेज पर यूजर को और ज्यादा कंट्रोल देना चाहती है. फिलहाल इस फीचर पर काम चल रहा है और ऐसे कयास हैं कि अगले 1-2 महीनों में इसे रोल आउट कर दिया जाएगा. आइए इस फीचर से जुड़ी डिटेल्स जानते हैं.

नए फीचर से क्या बदलेगा?

अभी तक व्हाट्सऐप पर मीडिया को व्यू वन्स फॉर्मेट में भेजने की सुविधा मिल रही है. यूजर किसी भी फोटो-वीडियो को भेजने से पहले मैसेज बॉक्स में दिख रहे व्यू वन्स आइकन पर क्लिक कर इस फॉर्मेट में बदल सकते हैं. रिसीवर के एक बार देखते ही यह मैसेज गायब हो जाता है और इसे दोबारा एक्सेस नहीं किया जा सकता. अब टेक्स्ट मैसेजे के लिए इस फीचर को लाने की तैयारी है. इसके बाद मीडिया और टेक्स्ट मैसेज दोनों को ही एक बार देखने के लिए सेट किया जा सकेगा.

कैसे काम करेगा नया फीचर?

रिपोर्ट्स के अनुसार, टेक्स्ट मैसेज को व्यू वन्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए यूजर को सेंड बटन को लॉन्ग प्रेस करना पडे़गा. जब यह मैसेज रिसीवर के पास पहुंचेगा तो वह इसे केवल एक बार ही देख पाएगा. एक बार देखने के बाद मैसेज परमानेंटली गायब हो जाएगा. इस मैसेज को कॉपी, शेयर और फॉरवर्ड नहीं किया जा सकेगा. इंडिविजुअल चैट के साथ यह फीचर ग्रुप चैट्स में भी काम करेगा, लेकिन व्हाट्सऐप चैनल में इसका सपोर्ट नहीं मिलेगा.

कब तक होगा रोल आउट?

अभी इस फीचर पर काम चल रहा है और इसे टेस्टिंग के लिए बीटा वर्जन में भी नहीं लाया गया है. पहले इसे बीटा वर्जन के लिए रोल आउट किया जाएगा और फिर फीडबैक के आधार पर इसमें जरूरी बदलाव कर इसे बाकी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा. ऐसे में फीचर रोल आउट होने में कुछ महीनों का समय लग सकता है.

स्कैम से अलर्ट करने वाला फीचर भी लाएगी व्हाट्सऐप

टेक्स्ट के लिए व्यू वन्स फॉर्मेट के साथ-साथ कंपनी स्कैम अलर्ट फीचर पर भी काम कर रही है. यह फीचर अनजान कॉन्टैक्ट से आने वाले फ्रॉड मैसेज को डिटेक्ट कर यूजर को वॉर्निंग अलर्ट दिखाएगा. अगर यूजर को लगता है कि यह मैसेज सेफ है तो वह बिना कुछ किए चैट कंटिन्यू कर सकता है. अगर उसे इसमें कुछ भी संदिग्ध लगता है तो वहीं पर उसे मैसेज भेजने वाले को ब्लॉक और रिपोर्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा.

ये भी पढ़ें- Telegram Ban: सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट पहुंची कंपनी, सीईओ बोले- बैन लगाने से कुछ नहीं बदलेगा

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 18 Jun 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
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