Whatsapp New Feature: WhatsApp एक नया फीचर टेस्ट कर रहा है जिसका मकसद उन यूज़र्स के लिए अनरीड मैसेज की संख्या को सीमित करना है जो किसी कॉन्टैक्ट या बिजनेस चैट से बातचीत नहीं करते. अगर कोई व्यक्ति या बिजनेस बार-बार मैसेज भेजता है और आप उन्हें एक निश्चित समय तक नहीं खोलते तो WhatsApp अस्थायी रूप से उस सेंडर के मैसेज डिलीवर होने से रोक देगा. जैसे ही यूज़र पुराने अनरीड मैसेज पढ़ लेता है यह लिमिट अपने आप रीसेट हो जाएगी.

स्पैम पर लगेगा लगाम

यह फीचर खासतौर पर स्पैम और बार-बार मैसेज भेजने वाले खातों पर रोक लगाने के लिए तैयार किया जा रहा है. नई मैसेज कैप लिमिट पर्सनल और बिजनेस दोनों तरह के मैसेज पर लागू होगी. WhatsApp के प्रवक्ता ने TechCrunch को बताया कि आम यूज़र शायद ही कभी इस लिमिट तक पहुंचेगा. कंपनी अभी अलग-अलग सीमा (cap numbers) पर प्रयोग कर रही है ताकि इसका असर केवल स्पैमर्स और बड़े पैमाने पर मैसेज भेजने वालों पर पड़े.

बढ़ती स्पैम और बल्क मैसेजिंग की समस्या

कंपनी लंबे समय से स्पैम और बल्क मैसेजिंग की परेशानी से जूझ रही है. हालांकि WhatsApp ने पहले यूज़र्स को बिजनेस अकाउंट्स के मार्केटिंग मैसेज से अनसब्सक्राइब करने का विकल्प दिया था लेकिन इससे समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई.

प्लेटफॉर्म हर महीने लाखों अकाउंट्स को बैन करता है रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2025 की पहली छमाही में ही 6.8 मिलियन से ज़्यादा अकाउंट्स स्कैम सेंटर्स से जुड़े होने के कारण ब्लॉक किए गए थे.

जल्द कई देशों में शुरू होगा टेस्ट

यह नया ऑटो-ब्लॉक फीचर आने वाले हफ्तों में कई देशों में टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया जाएगा. वहीं, यूज़र एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए WhatsApp एक और इंटरैक्टिव फीचर पर काम कर रहा है Status Questions जो Instagram के Question Sticker जैसा होगा और फिलहाल Android यूज़र्स के लिए डेवलपमेंट में है.

