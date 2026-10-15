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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp कॉल के लिए अब अकाउंट जरूरी नहीं? आया गेस्ट कॉलिंग फीचर

WhatsApp कॉल के लिए अब अकाउंट जरूरी नहीं? आया गेस्ट कॉलिंग फीचर

अब WhatsApp कॉल में शामिल होने के लिए हर किसी के पास अकाउंट होना जरूरी नहीं है. कंपनी ने Guest Calling फीचर पेश किया है. जानिए यह फीचर कैसे काम करता है और कॉल लिंक बनाने का तरीका क्या है?

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 15 Oct 2026 05:00 PM (IST)
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  • गेस्ट फोन नंबर नहीं देखेंगे, मैसेज भी नहीं भेज पाएंगे.

ऑनलाइन मीटिंग हो, पढ़ाई से जुड़ी चर्चा या दोस्तों के साथ वीडियो कॉल, कई बार सामने वाले व्यक्ति के पास WhatsApp अकाउंट नहीं होने से बातचीत शुरू करना मुश्किल हो जाता है. इसी परेशानी को दूर करने के लिए WhatsApp ने गेस्ट कॉलिंग फीचर पेश किया है. इसकी मदद से अब उन लोगों को भी कॉल में शामिल होने का इनवाइट भेजा जा सकता है, जिनका इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर अकाउंट नहीं है.

इसके लिए एक कॉल लिंक बनाकर शेयर करना होगा. खास बात यह है कि इन कॉल्स के लिए कोई शुल्क या समय सीमा नहीं है और इनमें एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन भी मिलता है. तो आइए जानते हैं कि यह फीचर कैसे काम करता है और इसे इस्तेमाल करने के लिए क्या करना होगा. 

गेस्ट कॉलिंग फीचर कैसे काम करता है?

गेस्ट कॉलिंग में कॉल शुरू करने और लिंक बनाने का अधिकार सिर्फ WhatsApp अकाउंट वाले यूजर के पास रहेगा. लिंक मिलने के बाद गेस्ट उसे ब्राउजर में खोलकर अपना नाम दर्ज कर सकते हैं, हालांकि वे सीधे कॉल में शामिल नहीं हो सकेंगे. पहले उन्हें वेटिंग रूम में इंतजार करना होगा, जहां से होस्ट परमिशन मिलने पर ही उन्हें कॉल में एंट्री मिलेगी. होस्ट किसी गेस्ट को कॉल से हटा भी सकता है.

प्राइवेसी के लिए रखी गईं ये सीमाएं

WhatsApp के मुताबिक, गेस्ट कॉल भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होंगी. WhatsApp के Guest Calling फीचर के जरिए एक साथ 32 लोगों तक को ग्रुप कॉल में जोड़ा जा सकता है. गेस्ट कॉल में मौजूद दूसरे लोगों के फोन नंबर नहीं देख सकेंगे. इसके अलावा उन्हें मैसेज भेजने या अपनी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति को कॉल में जोड़ने की सुविधा नहीं मिलेगी. गेस्ट कंप्यूटर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, थम्स-अप या हार्ट जैसे इमोजी से प्रतिक्रिया दे सकते हैं और बातचीत के दौरान अपनी बात रखने के लिए Raise Hand फीचर का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. 

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गेस्ट कॉलिंग फीचर यूज करने के लिए क्या करना होगा?

इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए WhatsApp खोलकर Calls टैब में जाएं और ऊपर दिए गए + आइकन पर टैप करें.  इसके बाद New Call Link चुनें और वॉयस या वीडियो कॉल का ऑप्शन तय करें. जरूरत के मुताबिक, लोगों को जोड़ने से पहले परमिशन वाला ऑप्शन भी चालू कर सकते हैं फिर लिंक कॉपी करके WhatsApp या किसी दूसरे ऐप के जरिए शेयर कर दें. गेस्ट मोबाइल या कंप्यूटर ब्राउजर से लिंक खोलकर जुड़ सकते हैं. 
 
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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 15 Oct 2026 05:00 PM (IST)
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