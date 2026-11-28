WhatsApp Account Ban : WhatsApp अकाउंट बैन होना यूजर्स के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है. कई लोग WhatsApp का यूज दोस्तों और परिवार से जुड़े रहने के साथ-साथ पैसे भेजने और रिसिव करने के लिए भी करते हैं. ऐसे में अचानक अकाउंट बंद होने से कई जरूरी काम रुक सकते हैं, हालांकि अकाउंट बैन होने पर घबराने या तुरंत ऐप डिलीट करने की जरूरत नहीं है. WhatsApp यूजर्स को इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने और अपने अकाउंट का दोबारा रिव्यू करवाने का मौका देता है. इसके लिए ऐप में ही Request Review का ऑप्शन मिलता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि WhatsApp अकाउंट बैन होने पर शिकायत कैसे करें और दोबारा अकाउंट का एक्सेस पाने के लिए क्या प्रोसेस अपनाना होगा.

WhatsApp अकाउंट बैन होने पर शिकायत कैसे करें?

WhatsApp पर अकाउंट बैन होने के बाद सभी यूजर्स को एक जैसी स्क्रीन नहीं दिखती. कुछ लोगों को अकाउंट दोबारा जांचने के लिए Request Review का ऑप्शन मिलता है, जबकि कुछ के पास यह सुविधा नहीं होती है. अगर आपके अकाउंट पर भी रिव्यू का बटन दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले WhatsApp खोलें और Request Review बटन पर टैप करें. इसके बाद स्क्रीन पर रिव्यू के कारण से जुड़े चार ऑप्शन दिखाई देंगे. इनमें से अपने मामले के अनुसार कोई एक ऑप्शन चुनें. अब दोबारा Request Review पर टैप करें. इसके बाद स्क्रीन पर Submitting Request का मैसेज दिखाई देगा. रिक्वेस्ट भेजने के बाद अकाउंट पर जांच जारी होने का संकेत दिखाई देगा.



कितने समय में मिलेगा WhatsApp का जवाब?

WhatsApp के मुताबिक, अकाउंट रिव्यू का जवाब आमतौर पर 24 घंटे के अंदर दिया जाता है. इसकी जानकारी ऐप खोलने पर उसी स्क्रीन पर मिलती है. कंपनी यह भी साफ करती है कि इस प्रोसेस को जल्दी पूरा करवाने का कोई ऑप्शन नहीं है. इसके अलावा एक समय में एक अकाउंट के लिए सिर्फ एक ही अपील भेजी जा सकती है.

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अपील एक्सेप्ट होने पर क्या करना होगा?

रिव्यू पूरा होने के बाद यूजर को फोन की लॉक स्क्रीन पर Account review is completed का नोटिफिकेशन मिलता है. इस पर टैप करके अपील का नतीजा देखा जा सकता है. अगर WhatsApp ने बैन हटाने का फैसला लिया है, तो स्क्रीन पर अकाउंट वेरीफाई करने का ऑप्शन दिखाई देगा. इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर दोबारा दर्ज करके लॉग इन करना होगा. वहीं अगर जांच के बाद भी बैन नहीं हटता है, तो WhatsApp पर नए नंबर से अकाउंट बनाने का ऑप्शन ही बचता है.

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