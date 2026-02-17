हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीचैट स्क्रीन से ही दिखेंगे स्टेटस! WhatsApp ला रहा है ऐसे धांसू अपडेट, यूजर्स की बढ़ेगी दीवानगी

चैट स्क्रीन से ही दिखेंगे स्टेटस! WhatsApp ला रहा है ऐसे धांसू अपडेट, यूजर्स की बढ़ेगी दीवानगी

Whatsapp Update: दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक WhatsApp एक बार फिर नए बदलावों की तैयारी में है. ऑफिस के काम से लेकर निजी बातचीत तक करोड़ों लोग इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 17 Feb 2026 01:48 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Whatsapp Update: दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक WhatsApp एक बार फिर नए बदलावों की तैयारी में है. ऑफिस के काम से लेकर निजी बातचीत तक करोड़ों लोग इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं. अब कंपनी स्टेटस फीचर को और ज्यादा आसान और आकर्षक बनाने की दिशा में काम कर रही है. हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एंड्रॉयड बीटा वर्जन 2.26.6.9 में एक नए फीचर की टेस्टिंग शुरू हुई है जो स्टेटस देखने के तरीके को बदल सकता है.

क्या बदलने वाला है?

फिलहाल स्टेटस देखने के लिए यूजर्स को अलग टैब में जाना पड़ता है. लेकिन टेस्ट किए जा रहे नए लेआउट में स्टेटस अपडेट सीधे चैट स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे सकते हैं. यानी अब हर बार स्टेटस देखने के लिए अलग से टैब बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह बदलाव खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो दिन में कई बार स्टेटस चेक करते हैं. कम स्टेप्स में ज्यादा सुविधा यही इस अपडेट की खास सोच है.

कैसे करेगा काम यह नया फीचर?

नए बीटा वर्जन में जब यूजर चैट टैब खोलेगा तो ऊपर की तरफ अक्सर जिन कॉन्टैक्ट्स से बातचीत होती है, उनके स्टेटस अपडेट दिखाई दे सकते हैं. इसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल पट्टी में बाकी लोगों के ताजा स्टेटस भी नजर आ सकते हैं.

यूजर्स इन्हें वैसे ही स्वाइप कर पाएंगे जैसे अभी स्टेटस सेक्शन में करते हैं. अगर आपने किसी कॉन्टैक्ट का स्टेटस म्यूट या छिपाया हुआ है तो उसका अपडेट यहां भी दिखाई नहीं देगा. यानी आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स पहले की तरह ही काम करेंगी.

अभी टेस्टिंग जारी है

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फीचर अभी पूरी तरह तैयार नहीं है. फिलहाल यह केवल एंड्रॉयड बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है वह भी खास वर्जन पर. ज्यादातर सामान्य यूजर्स को अभी कोई बदलाव नजर नहीं आएगा.

कंपनी टेस्टिंग के दौरान डिजाइन और लेआउट में बदलाव कर सकती है. अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले समय में इसे सभी यूजर्स के लिए जारी किया जा सकता है.

क्या होगा फायदा?

इस अपडेट का मकसद स्टेटस देखने की प्रक्रिया को तेज और सहज बनाना है. अगर यह फीचर सभी के लिए जारी होता है तो यूजर्स को चैट स्क्रीन से ही तुरंत अपडेट मिल जाएंगे. इससे ऐप का अनुभव पहले से ज्यादा स्मूद और सुविधाजनक हो सकता है.

Published at : 17 Feb 2026 01:47 PM (IST)
