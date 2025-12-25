Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अब WhatsApp पर ब्लॉक हुए लोग कहीं के नहीं रहेंगे! दरअसल, सरकार एक ऐसा नियम ला सकती है, जिसके तहत व्हाट्सऐप पर बैन हुए यूजर्स को बाकी प्लेटफॉर्म पर भी ब्लॉक कर दिया जाएगा. साइबर फ्रॉड और स्कैम्स को रोकने के लिए यह नियम लाया जा सकता है और अभी इस पर बातचीत चल रही है. इस नियम से ऐसे लोगों पर भी लगाम लग सकेगी, जो एक ऐप पर बैन होने के बाद ऐप्स चेंज कर-करके लोगों को निशाना बनाते हैं.

व्हाट्सऐप हर महीने ब्लॉक करती है लाखों कॉन्टैक्ट्स

साइबर फ्रॉड रोकने के लिए व्हाट्सऐप हर महीने भारत में लाखों कॉन्टैक्ट्स ब्लॉक करती है. फ्रॉड एक्टिविटी में शामिल लोगों के अलावा व्हाट्सऐप की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले लोग इनमें शामिल होते हैं. कंपनी हर महीने अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट्स में इसकी जानकारी देती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्रॉड रोकने के लिए यह सिस्टम पर्याप्त नहीं है. भले ही व्हाट्सऐप की कंप्लायंस रिपोर्ट से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, लेकिन इससे लोगों को दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर स्कैम करने से नहीं रोका जा सकता.

अब सरकार कर रही है यह तैयारी

अब सरकार व्हाट्सऐप पर बैन हुए अकाउंट्स को हर प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक करने की तैयारी कर रही है. अब व्हाट्सऐप इन नंबरों को सरकार के साथ शेयर करेगी ताकि इन्हें बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी ब्लॉक किया जा सके. बता दें कि अधिकतर स्कैमर्स मैसेजिंग ऐप्स का यूज कर लोगों को टारगेट करते हैं. एक बार अकाउंट बनाने के बाद उसे सिम कार्ड के बिना भी एक्सेस किया जा सकता है. इससे फ्रॉड होने की स्थिति में फ्रॉडस्टर को ट्रैक कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है. इसी स्थिति से पार पाने के लिए सरकार ने सिम बाइंडिंग को भी अनिवार्य कर दिया है. यह लागू होने के बाद यूजर बिना एक्टिव सिम के व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, स्नैपचैट जैसे किसी भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज नहीं कर पाएगा.

