'अखिलेश यादव बाप के नाम पर बने थे मुख्यमंत्री', BJP नेता के बयान से खलबली

बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी आज बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा. हरीश द्विवेदी ने कहा कि अखिलेश यादव जी एक बार मुख्यमंत्री बने थे और वो मुख्यमंत्री अपने कर्म पर या अपने नाम पर नहीं, बल्कि अपने बाप के नाम पर बने थे. उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के नाम पर चुनाव हुआ था और चुनाव होने के बाद उन्होंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया.

हरीश द्विवेदी ने आगे कहा,"अखिलेश यादव का कहना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ता हूं तभी सीएम बनता हूं, यह शायद वो अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं. उनको डर है कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे और तब उनकी छीछालेदर भी होगी और उनका क्या जनाधार है, यह पूरे उत्तर प्रदेश को पता चल जाएगा. मुझे लगता है कि यह एक कोरी कल्पना उनकी है और कहीं ना कहीं वो यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी कहीं लड़ाई में है ही नहीं और इसलिए वो चुनाव से भाग रहे हैं. मुझे लगता है कि फिर इस बार बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी."

अखिलेश यादव पर साधा निशाना

हरीश द्विवेदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अखिलेश यादव ओवरकॉन्फिडेंस में नहीं हैं, वो कॉन्फिडेंस में हैं क्योंकि उनको पता है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे और सरकार नहीं आएगी. तो पहले से ही वो मैदान छोड़ रहे हैं, यानी वो यथास्थिति को अच्छी तरह जान रहे हैं. धरातल पर समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं है. समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा सत्ता के समय में जिस प्रकार का अत्याचार उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान और मजदूर के ऊपर हुआ है, उसे उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है. इस नाते फिर एक बार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी. लोग बार-बार कह रहे हैं कि जनता बीजेपी से परेशान है. अब समाजवादी पार्टी विपक्ष की पार्टी है, तो वो तो यह कहेगी नहीं कि जनता बहुत खुश है, लेकिन जनता जानती है कि वह खुश है. आप देख भी रहे हैं कि लगातार जो भी चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी उनको जीत रही है और फिर हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे.

'अखिलेश पिता की विरासत नहीं संभाल पाए'

उन्होंने आगे कहा कि पिता मुलायम सिंह के विरासत को अखिलेश यादव एकदम नहीं संभाल पाए और संभाल भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पिताजी संघर्ष करके जमीन से उठकर आए थे, और वो तो एक बड़े बाप के लड़के के नाते राजनीति में आ गए. एक अवसर उनको मिल गया, वो भी बाप ने दे दिया अवसर. जब से वो नेतृत्व कर रहे हैं, तब से लगातार समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है. वो पदयात्रा को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे दुकानदार काफी परेशान हो रहे हैं, जो पदयात्रा बीजेपी निकाल रही है. देखिए, पदयात्रा हम जब निकालते हैं या कोई कार्यक्रम करते हैं, तो हर वर्ग की चिंता करते हैं कि किसी व्यापारी या किसी छात्र को कोई नुकसान न हो, और उस प्रकार की प्लानिंग करते हैं.

पदयात्रा करने के पीछे क्या कारण है?

उन्होंने बताया कि पदयात्रा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरे देश में झूठ फैलाने का प्रयास कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग कर रहे थे, और उसका जवाब देना और सही बात जनता के सामने ले जाना जरूरी है. इसी उद्देश्य को लेकर हम पदयात्रा कर रहे हैं और आज इस समय तक पूरे देश में 161 स्थानों पर पदयात्रा संपन्न हो चुकी है. कल तक मुझे लगता है कि 180 स्थानों पर पदयात्रा पूरी हो जाएगी. दीपावली के पहले और दीपावली के बाद दो चरणों में पदयात्रा चलने वाली थी. हमारा लक्ष्य है कि हर प्रशासनिक जिले में लगभग 800 ऐसे कुछ बड़े शहर हैं जहां चार-चार पांच-पांच पदयात्राएं निकलेंगी, और इस तरह सभी प्रशासनिक जिलों में कुल मिलाकर लगभग 800 स्थानों पर पदयात्रा हम पूरी करेंगे.

पदयात्रा के जरिए क्या संदेश देना है?

पदयात्रा का जो सबसे बड़ा लाभ है, वो यह स्पष्ट संदेश देना है कि एसआईआर (SIR) केवल मोदी सरकार ने ही नहीं कराया है, समय-समय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक यह होता रहा है. SIR का उद्देश्य बड़ा पवित्र है, इसमें जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिये वोटर बने हैं, उनका नाम कटना चाहिए, जो दो जगहों पर वोटर बने हैं, उनका केवल एक जगह नाम होना चाहिए, जो शिफ्ट हो गए हैं, उनका नाम दूसरी जगह से कटना चाहिए, और जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहना चाहिए. यह बहुत सामान्य सी बातें हैं, जिन्हें हर आदमी समझता और जानता है, लेकिन कांग्रेस गठबंधन झूठ फैलाने का प्रयास कर रहा है.

कांग्रेस पर साधा निशाना

उन्होंने आगे कहा कि यह केवल एसआईआर का विषय नहीं है. इस देश में जब भी कोई बड़ा ऐतिहासिक या देशहित का निर्णय हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उसका विरोध किया है. हमने धारा 370 और 35A हटाने का निर्णय लिया, तो कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया, हमने राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया, तो राम मंदिर कोर्ट में रोका जाए इसके लिए सैकड़ों वकील हायर करके कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट में खड़ा किया, और जब हमने सरदार वल्लभभाई पटेल को सम्मान देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा स्मारक बनाया, तब भी कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया.