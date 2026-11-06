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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGigabyte Gaming Rewards: PC बनाने से गेम खेलने तक, Gigabyte दे रहा इनाम जीतने का मौका

Gigabyte Gaming Rewards: PC बनाने से गेम खेलने तक, Gigabyte दे रहा इनाम जीतने का मौका

Gigabyte के 40 साल पूरे होने पर भारतीय यूजर्स के लिए खास कैंपेन शुरू हुआ है. इसमें PC बनाने, ऑनलाइन गेम खेलने और पुराने हार्डवेयर की कहानी शेयर करने पर कई इनाम जीतने का मौका मिलेगा.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 06 Nov 2026 05:18 PM (IST)
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  • यह अभियान 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा.

Gigabyte Gaming Rewards : कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी Gigabyte ने अपनी 40वीं सालगिरह के मौके पर भारत के यूजर्स के लिए एक खास ऑफर पेश किया है. इसका नाम Gigabyte 40 ENTER INFINITY India रखा गया है. इस कैंपेन में यूजर्स को PC बनाने, ऑनलाइन गेम खेलने और अपने पुराने Gigabyte हार्डवेयर से जुड़ी कहानियां शेयर करने पर इनाम जीतने का मौका मिलेगा. इसमें Amazon गिफ्ट वाउचर, मॉनिटर, AORUS मर्चेंडाइज और दूसरे प्रोडक्ट शामिल हैं. यह कैंपेन 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा. 
 
गेम खेलकर जीतें Gigabyte मॉनिटर

Play a Run के तहत कंपनी ने AORUS Infinity Run नाम का फ्री ब्राउजर गेम पेश किया है. इसमें खिलाड़ियों को 1986 से लेकर AI के दौर तक हार्डवेयर की पांच पीढ़ियों से गुजरना होगा. हर गेम अधिकतम 90 सेकंड का होगा और इसे खेलने के लिए लॉगिन करना जरूरी नहीं है. हर दिन एक वैध एंट्री जमा की जा सकती है. सभी वैध एंट्री को हर महीने होने वाले लकी ड्रॉ में शामिल किया जाएगा, जिसमें Gigabyte मॉनिटर जीतने का मौका मिलेगा. Instagram पर @aorus_in को टैग करके #MyGigabyte के साथ स्कोरकार्ड शेयर करने वाले यूजर्स AORUS मर्चेंडाइज के गिवअवे में भी शामिल हो सकते हैं.
 
तीन अलग-अलग तरीकों से ले सकते हैं हिस्सा

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Gigabyte ने इस कैंपेन को तीन एक्टिविटीयों में बांटा है. इनके नाम Build a Rig, Play a Run और Share Your Story हैं. खास बात है कि इन तीनों में से दो  एक्टिविटीयों में बिना कोई खरीदारी किए भी हिस्सा लिया जा सकता है.
 
पुराने Gigabyte प्रोडक्ट की कहानी भी दिला सकती है इनाम

Share Your Story एक्टिविटी को Still Running नाम दिया गया है. इसमें यूजर्स को अपने Gigabyte हार्डवेयर से जुड़े एक्सपीरियंस शेयर करने होंगे. यूजर्स ऐसे प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हैं, जो आज भी उनके PC में यूज हो रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया है या अब यूज में नहीं है. कहानियां Instagram, r/aorusin Reddit कम्युनिटी के पिन किए गए थ्रेड या ऑनलाइन फॉर्म के जरिए भेजी जा सकती हैं. इसके लिए #MyGigabyte या #ENTERINFINITYINDIA हैशटैग का यूज करना होगा.

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20 से ज्यादा इनाम जीतने का मौका

इस कैंपेन में 20 से ज्यादा इनाम रखे गए हैं, जिनमें कम से कम तीन Gigabyte प्रोडक्ट शामिल हैं. कंपनी की भारतीय टीम हर महीने Best Story, Best Second Life, Most Loyal Builder और Still Running जैसी चार कैटेगरी में विनर्स का चयन करेगी. नवंबर के विनर्स की घोषणा दिसंबर 2026 के पहले हफ्ते और दिसंबर के विनर्स की घोषणा जनवरी 2027 के पहले हफ्ते में होगी. 
 
PC बनाने पर मिलेंगे 15,500 रुपये तक के वाउचर

Build a Rig एक्टिविटी के तहत कंपनी अपने AORUS Full House प्रोग्राम के जरिए इनाम दे रही है. इसमें यूजर्स को Gigabyte और AORUS के योग्य प्रोडक्ट खरीदकर अपना PC बिल्ड तैयार करना होगा. PC में जितनी ज्यादा प्रोडक्ट कैटेगरी शामिल होंगी, उसी आधार पर Amazon गिफ्ट वाउचर मिलेंगे. इनकी कीमत अधिकतम 15,500 रुपये तक है. कंप्लीट PC बिल्ड बनाने वाले प्रतिभागियों को AORUS मर्चेंडाइज भी मिल सकती है. वहीं कुछ खास AORUS INFINITY प्रोडक्ट खरीदने वाले यूजर्स को एक्स्ट्रा बोनस भी दिया जाएगा. 
 
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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 06 Nov 2026 05:18 PM (IST)
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