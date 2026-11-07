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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGift For Diwali: दिवाली गिफ्ट के लिए बेस्ट हैं 2000 रुपये से कम के ये 5 गैजेट्स, देखें यहां

Gift For Diwali: दिवाली गिफ्ट के लिए बेस्ट हैं 2000 रुपये से कम के ये 5 गैजेट्स, देखें यहां

Gift For Diwali: इस दिवाली अपने दोस्तों और करीबियों को मिठाई के डिब्बे की जगह कुछ ऐसा तोहफा दें जो उनके रोज काम आए. सिर्फ 2000 रुपये से कम बजट में मिलने वाले ये 5 स्मार्ट गैजेट्स करें चेक.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 07 Nov 2026 07:05 AM (IST)
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Gift For Diwali: दीवाली पर अपनों को गिफ्ट देना हर किसी को पसंद होता है. लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते है आखिर कम बजट में ऐसी कौनसी चीज है जो इस्तेमाल में बढ़िया हों. अगर आप भी इसी पशोपेश में हैं तो फिर हम आपकी मदद कर दे रहे हैं.  बाजार में ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद हैं तो 2 हजार रुपये के अंदर मिल जाएंगी. इनमें कई चीजें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल रोजाना आसानी से किया जा सकता है. 

अगर आप भी इस दीवाली अपने दोस्तों या परिवार वालों को कुछ खास और अनोखा तोहफा देना चाहते हैं तो 2 हजार रुपये से कम कीमत वाले ऐसे पांच शानदार गिफ्ट देख लीजिए जो न आपके बजट पर भारी पड़ेंगे और सामने वाला देखते ही खुश हो जाएगा. 

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पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर 

आजकल म्यूजिक सुनना किसे पसंद नहीं है और अगर वह गाना कहीं सफर में या घर के बाहर सुनना हो तो एक छोटा ब्लूटूथ स्पीकर सबसे बढ़िया तोहफा साबित होता है. बाजार में 2 हजार रुपये के अंदर ऐसे कई शानदार पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर मिल जाते हैं जो साइज में भले ही बहुत छोटे होते हैं. लेकिन उनकी आवाज और बेस क्वालिटी काफी दमदार होती है. 

इन्हें आप आसानी से अपनी जेब या बैग में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं. इस दीवाली अगर आप किसी ऐसे दोस्त को गिफ्ट देना चाहते हैं जिसे गाने सुनने का बहुत शौक है तो यह छोटा सा स्पीकर उनके लिए बढ़िया साबित होगा. इनकी बैटरी लाइफ भी काफी अच्छी होती है जिससे बिना किसी रुकावट के घंटों गाने सुने जा सकते हैं. 


Gift For Diwali: दिवाली गिफ्ट के लिए बेस्ट हैं 2000 रुपये से कम के ये 5 गैजेट्स, देखें यहां

वायरलेस ईयरबड्स 

वायरलेस ईयरबड्स का क्रेज भी इस समय खूब है. हर कोई अपने कानों में इन्हें लगाए घूमते दिख जाता है. 2 हजार रुपये से कम के बजट में आज कल बहुत ही शानदार और बेहतरीन साउंड क्वालिटी वाले वायरलेस ईयरबड्स आसानी से मिल जाते हैं. 

चाहे आपका कोई दोस्त ऑफिस का काम संभालता हो या किसी को फिटनेस का शौक हो यह छोटा सा गैजेट हर किसी के बहुत काम आता है. इस दीवाली अगर आप किसी को एक ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं जिसका इस्तेमाल वह हर दिन करे तो यह वायरलेस ईयरबड्स का ऑप्शन सबसे बढ़िया है.

यह भी पढ़ें: कैसे काम करता है Where is my train ऐप, ट्रेन से कैसे होता है कनेक्ट?

स्मार्ट फिटनेस बैंड 

आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपनी सेहत को लेकर काफी सतर्क रहता है. ऐसे में किसी को फिटनेस गैजेट भी गिफ्ट किया जा सकता है. 2 हजार रुपये के अंदर आने वाले बजट फिटनेस बैंड आजकल दिनभर के कदम गिनने, कैलोरी बर्न ट्रैक करने और यहां तक कि दिल की धड़कन पर नजर रखने जैसे शानदार फीचर्स के साथ आते हैं.  यह गैजेट उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया हैं जो जिम जाते हैं. 


Gift For Diwali: दिवाली गिफ्ट के लिए बेस्ट हैं 2000 रुपये से कम के ये 5 गैजेट्स, देखें यहां

पावर बैंक 

आज के समय में लोग दिनभर फोन चलाते हैं जिससे उसे तुरंत चार्जिंग की जरूरत पड़ जाती है. ऐसे में पावर बैंक गिफ्ट करना भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है. 2 हजार रुपये के अंदर आपको अच्छी क्षमता वाले ऐसे पावर बैंक मिल जाएंगे जो स्मार्टफोन को तेजी से चार्ज कर सकते हैं. यह गिफ्ट उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो अक्सर ट्रेवल करते हैं या जिनका ज्यादातर समय बाहर ऑफिस और फील्ड में बीतता है. 

एलईडी स्मार्ट नाईट लैंप 

रात के वक्त बेडरूम या स्टडी रूम में हल्की और सुकून देने वाली रोशनी की जरूरत किसे नहीं होती है. 2 हजार रुपये के कम बजट में मिलने वाले एलईडी स्मार्ट नाईट लैंप घर के इंटीरियर को एकदम शानदार और मॉडर्न लुक दे सकते हैं. 

इन लैंप्स में कई तरह के रंग बदलने वाले फीचर्स और ब्राइटनेस को कम-ज्यादा करने का ऑप्शन मिल जाता है.  इस दीवाली अगर आप अपने किसी खास को एक ऐसा नायाब तोहफा देना चाहते हैं जो उनके घर की खूबसूरती बढ़ा दे. तो यह स्मार्ट नाईट लैंप एकदम बढ़िया₹ गिफ्ट साबित होगा.

यह भी पढ़ें: केवल एक चेन खींचने से कैसे रुक जाती है सैकड़ों मीटर लंबी ट्रेन? जानें इसकी तकनीक

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
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Published at : 07 Nov 2026 07:05 AM (IST)
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