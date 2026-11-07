Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बेगम जहांआरा की सराय से लॉरेंस इंस्टीट्यूट में बदल गया।

यह दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय बनकर राजनीति का केंद्र बना।

कर्मचारी सिविक सेंटर गए; अब सांस्कृतिक केंद्र के रूप में बहाल।

Town Hall Chandni Chowk: दिल्ली सरकार के आधुनिक सिविक सेंटर से काम-काज शुरू करने से पहले चांदनी चौक में बसा टाउन हॉल शहर के नगर प्रशासन का मुख्यालय हुआ करता था. यह इमारत 1857 के विद्रोह, ब्रिटिश शासन और स्थानीय लोकतंत्र के विकास के बाद दिल्ली में आए बदलावों को दर्शाती है. आइए जानते हैं क्या था इसका इतिहास.

बेगम जहांआरा की सराय से लॉरेंस इंस्टिट्यूट तक

17वीं सदी में इस जगह पर बेगम की सराय हुआ करती थी. यह एक बड़ी सराय थी. इसे मुगल बादशाह शाहजहां की बेटी, शहजादी जहांआरा बेगम ने बनवाया था. यहां अमीर व्यापारी और विदेशी यात्री ठहरते थे. इसके बड़े परिसर में बगीचे और फव्वारे भी थे. 1857 के विद्रोह के दौरान यह जगह काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई. जब ब्रिटिश सेना ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया तो पुराने ढांचे को गिरा दिया गया.

इसके बाद प्रशासन ने जगह को एक नए संस्थान के निर्माण के लिए चुना. 1860 के दशक में ब्रिटिश वास्तुकार ई जे मार्टिन की देखरेख में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1866 में यह इमारत बनकर तैयार हो गई. शुरुआत में इसे लॉरेंस इंस्टीट्यूट कहा जाता था. इसका नाम भारत के तत्कालीन वायसराय जॉन लॉरेंस के नाम पर रखा गया था.





विक्टोरियन वास्तुकला और इसका मूल उद्देश्य

ईंट और पत्थर से बनी यह दो मंजिला इमारत, विक्टोरियन और नवशास्त्रीय यूरोपीय शैली का मिश्रण है. इसके पीले और सफेद बाहरी हिस्से में सामने की तरफ रोमन शैली के बड़े मेहराब और खंभे हैं. इमारत के अंदर एक बड़ा मुख्य हॉल है. इसकी छतें ऊंची हैं और फर्श पर बेहतरीन लकड़ी का काम किया गया है. मूल रूप से इसमें एक बड़ी लाइब्रेरी, एक संग्रहालय और एक क्लब रूम हुआ करता था. यह क्लब ब्रिटिश अधिकारियों और यूरोपीय निवासियों के इस्तेमाल के लिए था.

औपनिवेशिक संस्थान से नगर प्रशासन के मुख्यालय तक

भारत के पूरा होने के कुछ समय बाद ही दिल्ली नगर समिति ने इसे ब्रिटिश सरकार से 1,35,457 रुपये में खरीद लिया. बाद में इसे टाउन हॉल के नाम से जाना जाने लगा और यह शहर के नगर प्रशासन के काम-काज का मुख्य केंद्र बन गया.

आजादी के बाद दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत अप्रैल 1958 में दिल्ली नगर निगम की स्थापना हुई. टाउन हॉल इस निगम का मुख्य मुख्यालय बन गया. इसके असेंबली हॉल में सार्वजनिक सुविधा, पार्क और साफ सफाई से जुड़े अहम फैसले लिए जाते थे. दिल्ली के पहले मेयर, लाल श्यामनाथ और दूसरे राष्ट्रीय नेताओं में अधिकारियों का इस संस्थान से जुड़ाव रहा है. टाउन हॉल 2009 तक स्थानीय राजनीति का केंद्र बना रहा. 2010 में नगर निगम का स्टाफ मिंटो रोड पर स्थित आधुनिक सिविक सेंटर में चला गया.





क्लॉक टावर और महारानी विक्टोरिया की प्रतिमा

इसके आसपास के इलाकों में आज भी औपनिवेशिक दौर की निशानी मौजूद हैं. 1870 के दशक में चांदनी चौक की मुख्य सड़क पर इस इमारत के ठीक सामने 130 फीट ऊंचा एक क्लॉक टावर बनाया गया था. यह उत्तर भारत के सबसे ऊंचे और खूबसूरत क्लॉक टावर में से एक था. 1952 में इसका ऊपरी हिस्सा अचानक ढह गया. इसमें कई लोगों की जान चली गई. बाद में सुरक्षा कारणों से एमसीडी ने बचे हुए ढांचे को भी हटा दिया. इस चौराहे को आज भी घंटाघर के नाम से जाना जाता है.

कभी टाउन हॉल परिसर के सामने महारानी विक्टोरिया की कांसे की एक प्रतिमा हुआ करती थी. 1902 में स्थापित की गई इस प्रतिमा को भारतीय राष्ट्रवादियों के विरोध के चलते आजादी के बाद 1940 में हटा दिया गया था. अब यह प्रतिमा नई दिल्ली के एक संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है.

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एक नई सांस्कृतिक भूमिका

2010 में नगर निगम के कार्यकाल के वहां से हटने के बाद यह इमारत कई सालों तक खाली पड़ी रही. अब इसका रेस्टोरेशन किया जा रहा है ताकि इसका पूर्ण स्वरूप वापस मिल सके और इस जगह को फिर से सार्वजनिक इस्तेमाल में लाया जा सके.

इस परिसर को पुनर्जीवित करने की योजना में दिल्ली इतिहास संग्रहालय, एक डिजिटल लाइब्रेरी, एक क्राफ्ट बाजार और एक हेरीटेज बुटीक होटल या फिर कैफेटेरिया शामिल हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य आगंतुकों को दिल्ली के लगभग 150 साल पुराने इतिहास को जानने और पुरानी दिल्ली के खान-पान का अनुभव करने का मौका देना है.

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