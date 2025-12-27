2025 में ऐप्पल की इन 3 चीजों ने किया कमाल, लेकिन इन 2 ने दिया झटका, देखें पूरी लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल के लिए यह साल मिला-जुला रहा है. कंपनी के कई प्रोडक्ट्स खूब हिट हुए तो कुछ के कारण निराशा का भी सामना करना पड़ा. आईफोन 17 की दमदार बिक्री के कारण ऐप्पल जहां एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बनने की राह पर है तो आईफोन एयर के कारण कंपनी को झटका भी लगा है. आइए जानते हैं कि 2025 में ऐप्पल की किन चीजों ने काम किया और कौन-सी चीजें अपना जादू नहीं दिखा पाई.

इन 3 चीजों ने किया कमाल

iPhone 17- ऐप्पल का आईफोन 17 इस साल सक्सेस स्टोरी रहा. लंबे समय के बाद ऐप्पल ने सीरीज के स्टैंडर्ड मॉडल में प्रोमोशन टेक्नोलॉजी वाला ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, दमदार चिप्स और बड़ी स्टोरेज जैसी अपग्रेड के साथ लॉन्च किया और इसकी बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए.

एक्सेसबिलिटी फीचर्स- इस साल ऐप्पल ने मैक पर मेग्निफायर, एयरपॉड्स पर लाइव ट्रांसलेशन और पर्सनल वॉइस जैसे फीचर को इंट्रोड्यूस किए. इनमें से कुछ फीचर्स कम ही लोग यूज करते हैं, लेकिन ओवरऑल इन अपग्रेड्स को सराहना मिली है. उम्मीद की जा रही है कि 2026 में कंपनी ऐसे फीचर्स पर अपना फोकस जारी रखेगी.

लिक्विड ग्लास इंटरफेस- ऐप्पल ने इस साल अपने सॉफ्टवेयर को विजुअल अपग्रेड देते लिक्विक ग्लास इंटरफेस रिलीज किया था. iOS 26 में आई इस अपग्रेड को यूज खूब पसंद कर रहे हैं और अब दूसरी कंपनियां भी इसकी कॉपी करने में लग गई हैं.

यहां ऐप्पल के हाथ लगी निराशा

आईफोन एयर- सितंबर में ऐप्पल ने अपना अब तक का सबसे पतला आईफोन लॉन्च किया था. प्लस मॉडल की जगह लाए गए आईफोन एयर से कंपनी को खूब उम्मीदें थीं, लेकिन यह उन पर खरा नहीं उतर पाया. दुनियाभर के बाजारों में इसकी बिक्री कमजोर रही और कंपनी को इसका प्रोडक्शन कम करना पड़ा.

ऐप्पल इंटेलीजेंस- एआई के मामले में ऐप्पल बुरी तरह पिछड़ चुकी है. कंपनी ने WWDC24 में कई शानदार अपग्रेड लाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी वादा पूरा होता नहीं दिख रहा है. सिरी को भी अपग्रेड करने का प्लान ठंडे बस्ते में चल रहा है और ऐप्पल को इस कारण खूब आलोचना झेलनी पड़ी है.

