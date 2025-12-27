WhatsApp पर आ गए हैप्पी न्यू ईयर 2026 के स्टीकर्स, जानिए डाउनलोड करने और भेजने का तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







2025 समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है और नया साल आने में अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं. इस मौके पर WhatsApp अपने यूजर्स के लिए नया स्टिकर पैक लेकर आई है. इस नए फेस्टिव पैक में आपको व्हाट्सऐप के कैरेक्टर पार्टी हैट पहने, गुब्बारे पकड़े और 2026 विजुअल्स के साथ नजर आएंगे. इस स्टिकर पैक की खास बात यह है कि आप इसे एंड्रॉयड स्मार्टफोन, आईफोन, लैपटॉप और टैबलैट समेत किसी भी डिवाइस पर डाउनलोड कर सकते हैं और इसका तरीका बेहद आसान है. आज हम आपको स्टिकर पैक डाउनलोड कर इसे शेयर करने का तरीका बताने जा रहे हैं.

कैसे डाउनलोड करें स्टिकर पैक?

नए पैक में यूजर को एनिमेटिड और स्टेटिक स्टिकर मिलेंगे. इन स्टिकर्स को आप फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स और ऑफिस के सहकर्मियों के साथ शेयर कर सकते हैं. इनका साइज बहुत छोटा है और टैप करते ही ये डाउनलोड हो जाते हैं. स्टिकर पैक को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने फोन पर व्हाट्सऐप ओपन करें. अब किसी भी चैट पर टैप कर इसे ओपन करें. यहां आपको मैसेज बॉक्स के पास स्टिकर आइकन दिखेगा. इस पर टैप करें और सर्च बॉक्स में जाकर Happy New Year 2026 लिख दें. इसके बाद आपको कई स्टिकर पैक नजर आएंगे, जिनमें से आप अपनी मर्जी से कोई भी पैक डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड होने के बाद यह पैक आपको स्टिकर ट्रे में नजर आने लगेगा.

कैसे भेजें स्टिकर?

डाउनलोड करने की तरह स्टिकर को भेजना भी बहुत आसान है. इसके लिए व्हाट्सऐप में जाकर किसी भी चैट या ग्रुप कन्वर्सेशन को ओपन करें. फिर मैसेज बॉक्स के पास बने स्टिकर आइकन पर टैप करें. अपनी स्टिकर ट्रे से किसी भी स्टिकर को सेलेक्ट करें. इस पर टैप करते ही यह तुरंत शेयर हो जाएगा. इस तरह आप नए साल के अलावा दूसरे स्टिकर भी डाउनलोड कर कॉन्टैक्ट के पास भेज सकते हैं.

