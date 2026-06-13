हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकिस टेक्नोलॉजी पर काम करता है Smart Meter? जानिए क्या इसे हैक किया जा सकता है?

किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है Smart Meter? जानिए क्या इसे हैक किया जा सकता है?

Smart Meter: स्मार्ट मीटर एक डिजिटल बिजली मीटर है जो उपभोक्ता की बिजली खपत को लगातार रिकॉर्ड करता है और यह डेटा सीधे बिजली कंपनी तक पहुंचाता है.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 13 Jun 2026 12:43 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कंपनियां नियमित अपडेट, सेंसर से सुरक्षा मजबूत करती हैं।

Smart Meter: आज के समय में बिजली वितरण कंपनियां तेजी से स्मार्ट मीटर लगा रही हैं. इन मीटरों का उद्देश्य बिजली की खपत को रियल-टाइम में मॉनिटर करना, बिलिंग को अधिक सटीक बनाना और बिजली चोरी पर रोक लगाना है. लेकिन जैसे-जैसे ये डिवाइस इंटरनेट और डिजिटल नेटवर्क से जुड़ रहे हैं, लोगों के मन में एक सवाल भी उठ रहा है क्या स्मार्ट मीटर को हैक किया जा सकता है? आइए समझते हैं कि स्मार्ट मीटर कैसे काम करता है और इसकी सुरक्षा कितनी मजबूत होती है.

क्या होता है स्मार्ट मीटर?

स्मार्ट मीटर एक डिजिटल बिजली मीटर है जो उपभोक्ता की बिजली खपत को लगातार रिकॉर्ड करता है और यह डेटा सीधे बिजली कंपनी तक पहुंचाता है. पारंपरिक मीटर की तरह इसमें किसी कर्मचारी को घर-घर जाकर रीडिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती.

यह मीटर उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत की जानकारी लगभग रियल-टाइम में उपलब्ध कराता है जिससे बिजली बचाने में भी मदद मिलती है.

स्मार्ट मीटर किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है?

स्मार्ट मीटर कई आधुनिक तकनीकों के संयोजन से काम करता है. इसमें एक माइक्रोप्रोसेसर, मेमोरी और कम्युनिकेशन मॉड्यूल लगा होता है. डेटा ट्रांसमिशन के लिए इसमें GSM, 4G, RF (Radio Frequency), NB-IoT या Power Line Communication (PLC) जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है. ये तकनीकें मीटर को बिजली कंपनी के सर्वर से जोड़ती हैं और खपत संबंधी जानकारी अपने आप भेजती रहती हैं.

इसके अलावा स्मार्ट मीटर में रिमोट कनेक्ट और डिस्कनेक्ट जैसी सुविधाएं भी होती हैं जिससे बिजली कंपनी जरूरत पड़ने पर दूर बैठे ही कुछ कार्य कर सकती है.

क्या स्मार्ट मीटर को हैक किया जा सकता है?

तकनीकी रूप से देखा जाए तो इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़ा कोई भी डिवाइस पूरी तरह हैकिंग से अछूता नहीं होता. इसलिए स्मार्ट मीटर को हैक करना सैद्धांतिक रूप से संभव है.

हालांकि, आधुनिक स्मार्ट मीटरों में एन्क्रिप्शन, सिक्योर ऑथेंटिकेशन और सुरक्षित फर्मवेयर जैसी कई सुरक्षा परतें मौजूद होती हैं. डेटा को एन्क्रिप्ट करके भेजा जाता है ताकि बीच में कोई व्यक्ति उसे पढ़ या बदल न सके.

यदि किसी सिस्टम में सुरक्षा खामी हो पुराना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा हो या साइबर सुरक्षा नियमों का पालन न किया जाए, तब साइबर हमले का खतरा बढ़ सकता है.

सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं?

बिजली कंपनियां और मीटर निर्माता नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट, सिक्योरिटी पैच और नेटवर्क मॉनिटरिंग का उपयोग करते हैं. कई स्मार्ट मीटरों में छेड़छाड़ का पता लगाने वाले सेंसर भी लगे होते हैं जो किसी असामान्य गतिविधि की जानकारी तुरंत भेज सकते हैं.

इसके अलावा महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षित सर्वरों में संग्रहित किया जाता है और केवल अधिकृत सिस्टम को ही उसकी पहुंच दी जाती है.

यह भी पढ़ें:

AI की असली जंग मॉडल्स की नहीं! Elon Musk ने बताया कौन जीतेगा भविष्य की AI रेस?

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 13 Jun 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
Smart Meter TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है Smart Meter? जानिए क्या इसे हैक किया जा सकता है?
किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है Smart Meter? जानिए क्या इसे हैक किया जा सकता है?
टेक्नोलॉजी
Fable 5 से साइबर हमले का खतरा...अमेरिका ने सबसे ताकतवर AI मॉडल पर लगाई रोक, भारतीय यूजर्स का भी एक्सेस बंद
Fable 5 से साइबर हमले का खतरा...अमेरिका ने सबसे ताकतवर AI मॉडल पर लगाई रोक, भारतीय यूजर्स का भी एक्सेस बंद
टेक्नोलॉजी
कैसे डाउन हो जाती हैं सोशल मीडिया साइट्स? जानिए क्या होता है इसके पीछे का कारण
कैसे डाउन हो जाती हैं सोशल मीडिया साइट्स? जानिए क्या होता है इसके पीछे का कारण
टेक्नोलॉजी
फोन से अचानक गायब हो गए मोबाइल नेटवर्क! कहीं आपका सिम भी तो नहीं हो गया हैक, तुरंत करें ये काम
फोन से अचानक गायब हो गए मोबाइल नेटवर्क! कहीं आपका सिम भी तो नहीं हो गया हैक, तुरंत करें ये काम
Advertisement

वीडियोज

Main Vaapas Aaunga Review: इम्तियाज़ अली की दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी
Kangana Ranaut का बेबाक अंदाज आपको हैरान कर देगा, बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक एक्सक्लूसिव बातचीत
Haunted 3D: Ghosts Of The Past Review: Vikram Bhatt की साख पर बट्टा है ये फिल्म!
Bigg Boss 20: सलमान खान फिर संभालेंगे कमान, सामने आई कंटेस्टेंट्स की पहली जानकारी
Raakh Review: अली फज़ल की दमदार वापसी, 2026 का सबसे बेहतरीन क्राइम शो?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अब युद्ध खत्म करने का समय आ गया है', ट्रंप ने नेतन्याहू को लगाया फोन, ईरान के साथ डील पर कही ये बात
'अब युद्ध खत्म करने का समय आ गया है', ट्रंप ने नेतन्याहू को लगाया फोन, ईरान के साथ डील पर कही ये बात
बिहार
बिहार के मसौढ़ी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, घायल आरोपी की इलाज के दौरान हुई मौत
बिहार के मसौढ़ी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, घायल आरोपी की इलाज के दौरान हुई मौत
इंडिया
बाबुल सुप्रियो भी छोड़ेंगे ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने खुद जारी किया बयान, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर क्या कहा?
बाबुल सुप्रियो भी छोड़ेंगे ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने खुद जारी किया बयान, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर क्या कहा?
बॉलीवुड
Haunted 3D BO Day 1: कंगना और मनोज की फिल्मों के आगे विक्रम भट्ट की 'हॉन्टेड 3D' का चला जादू, तगड़ी ली ओपनिंग, जानें- कलेक्शन
विक्रम भट्ट की 'हॉन्टेड 3D' का चला जादू, पहले दिन धुआंधार छापे नोट, जानें- कलेक्शन
क्रिकेट
IND vs AFG: टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कौन लेगा विराट कोहली की जगह? 3 खिलाड़ियों के बीच छिड़ी जंग
टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कौन लेगा विराट कोहली की जगह? 3 खिलाड़ियों के बीच छिड़ी जंग
इंडिया
भारतीय क्रू मेंबर्स को ले जा रहे शिप लियाकी फ्रीडम पर ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने किया अटैक? MEA ने बताई हकीकत
भारतीय क्रू मेंबर्स को ले जा रहे शिप लियाकी फ्रीडम पर अमेरिका ने किया अटैक? MEA ने बताई हकीकत
इंडिया
'आतंकवाद के आकाओं तक नहीं पहुंचेगा सिंधु नदी का पानी', रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को दो टूक संदेश
'आतंकवाद के आकाओं तक नहीं पहुंचेगा सिंधु नदी का पानी', राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को दो टूक संदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अपनी हैसियत के हिसाब से बात करें...', ओवैसी के यूपी दौरे से पहले ओम प्रकाश राजभर ने दी नसीहत
'अपनी हैसियत के हिसाब से बात करें...', ओवैसी के यूपी दौरे से पहले ओम प्रकाश राजभर ने दी नसीहत
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget