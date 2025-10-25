स्मार्ट तरीके से काम करने में मदद करेंगे चैटबॉट, ऐसे करें यूज, आपके बच जाएंगे कई घंटे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







आजकल ChatGPT और Google Gemini जैसे AI चैटबॉट्स का दौर है. घर पर खाना बनाने से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनियों में जरूरी फैसले तक लेने के लिए इनका यूज हो रहा है. अगर आप इसे अपने ऑफिस या घर के डेली टास्क पूरे करने मे यूज नहीं कर रहे हैं तो आपका बड़ा नुकसान हो रहा है. ये चैटबॉट्स आपके कई काम आसान कर देंगे, जिससे आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका समय भी बच जाएगा. आइए जानते हैं कि आप कैसे चैटबॉट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं.

रुटीन टास्क को करें ऑटोमेट

अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो मीटिंग शेड्यूल करने और फॉलो-अप ईमेल भेजने जैसे काम चैटबॉट के भरोसे छोड़ सकते हैं. चैटबॉट्स की मदद से इन टास्क को ऑटोमेट किया जा सकता है. इनके अलावा रिमाइंडर सेट और अपॉइंटमेंट बुक करने जैसे काम भी चैटबॉट से करवाए जा सकते हैं.

राइटिंग का काम हो गया आसान

रिपोर्ट भेजनी हो, कोई ईमेल ड्राफ्ट करना हो या प्रेजेंटेशन की समरी तैयार करनी हो, ChatGPT और Copilot जैसे ये चैटबॉट यह काम कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं. इनकी खास बात यह भी है कि ये सारा काम आपके ही राइटिंग स्टाइल में कर सकते हैं. इससे आपको राइटिंग और एडिटिंग में घंटों खर्च करने की जरूरत नहीं रहेगी.

रिसर्च के लिए घंटो लगाने की जरूरत नहीं

किसी टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए अब कई घंटे लगाने की जरूरत नहीं है. कंपनी की पॉलिसी हो, प्रोजेक्ट नोट्स हो या किसी क्लाइंट की डिटेल पता करनी हो, चैटबॉट सिर्फ एक प्रॉम्प्ट पर सारी रिसर्च आपके लिए तैयार कर सकते हैं.

मीटिंग के नोट्स लेने की जरूरत खत्म

माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और स्लैक में अब चैटबॉट इंटीग्रेट होते हैं, जो मीटिंग के नोट्स ले सकते हैं. अब आपको मीटिंग में हर बात के लिए नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे. ये चैटबॉट खुद से ही मीटिंग के नोट्स लेने, डिस्कशन को समराइज करने और एक्शन प्वाइंट को असाइन करने जैसे काम कर सकते हैं.

