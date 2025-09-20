iPhone में सबसे महंगा पार्ट कौन सा होता है? जानें क्यों ज्यादा होती है इस डिवाइस की कीमत

Apple iPhone: जब भी iPhone की बात आती है, लोग सबसे पहले इसके दाम को लेकर चर्चा करते हैं. हर साल नए iPhone मॉडल लॉन्च होते हैं और उनकी कीमतें कई बार लोगों को चौंका देती हैं. अक्सर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस फोन में जो इसे बाकी स्मार्टफोन्स से ज्यादा महंगा बनाता है? इसका सबसे बड़ा कारण है iPhone के महंगे पार्ट्स और उनका प्रीमियम क्वालिटी से बनाया जाना. लेकिन इनमें से सबसे महंगा पार्ट कौन सा होता है आइए जानते हैं.

iPhone का सबसे महंगा पार्ट

iPhone का सबसे महंगा और अहम पार्ट उसका डिस्प्ले होता है. Apple अपने iPhone में OLED या Super Retina XDR डिस्प्ले इस्तेमाल करता है जिसे खास तौर पर Samsung और LG जैसी बड़ी कंपनियां बनाती हैं. यह डिस्प्ले बेहद हाई-टेक होता है और इसमें HDR सपोर्ट, हाई ब्राइटनेस, बेहतर कलर एक्यूरेसी और स्मूथ टच रिस्पॉन्स जैसी खूबियां मिलती हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone का सिर्फ डिस्प्ले ही 150 से 200 डॉलर (करीब 12 से 16 हजार रुपये) तक का पड़ सकता है. यह लागत बाकी स्मार्टफोन्स की तुलना में कहीं ज्यादा है. यही वजह है कि अगर iPhone का डिस्प्ले टूट जाए तो उसकी रिपेयरिंग भी काफी महंगी होती है.

दूसरे महंगे पार्ट्स भी बढ़ाते हैं कीमत

हालांकि डिस्प्ले सबसे महंगा पार्ट है लेकिन iPhone के और भी कई हिस्से ऐसे हैं जिनकी वजह से इसकी कीमत ज्यादा होती है. Apple का खुद का डिज़ाइन किया हुआ A-सीरीज बायोनिक चिप बेहद पावरफुल और एनर्जी-एफिशिएंट होता है. इसे बनाना और डेवलप करना काफी महंगा पड़ता है. इसके अलावा iPhone का मल्टी-कैमरा सेटअप एडवांस सेंसर, OIS, और AI-बेस्ड प्रोसेसिंग के साथ आता है.

इसका निर्माण और इंटीग्रेशन भी बहुत महंगा होता है. iPhone में इस्तेमाल होने वाले हाई-स्पीड NAND फ्लैश स्टोरेज भी काफी कॉस्टली होते हैं. iPhone में इस्तेमाल होने वाली बैटरी और प्रीमियम बॉडी मटेरियल (जैसे सर्जिकल-ग्रेड स्टेनलेस स्टील और सिरेमिक शील्ड) भी इसकी कीमत बढ़ाते हैं.

सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं, सॉफ्टवेयर भी अहम

iPhone की कीमत सिर्फ हार्डवेयर पर निर्भर नहीं होती. Apple का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी फीचर्स, लंबे समय तक मिलने वाले अपडेट्स और ऐप्स का ऑप्टिमाइजेशन भी इस डिवाइस को प्रीमियम बनाते हैं. iPhone का सबसे महंगा पार्ट उसका डिस्प्ले होता है, लेकिन बाकी पार्ट्स जैसे प्रोसेसर, कैमरा और स्टोरेज भी इसकी कीमत को काफी बढ़ा देते हैं.

इसके साथ ही रिसर्च और डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और ब्रांड वैल्यू भी iPhone को बाकी स्मार्टफोन्स से अलग बनाते हैं. यही वजह है कि iPhone सिर्फ एक फोन नहीं, बल्कि प्रीमियम टेक्नोलॉजी का प्रतीक माना जाता है.

