CES 2026: Wi-Fi 8 ने लूट लिया मेला, जानें यह क्या है और कैसे होगी Wi-Fi 7 से बेहतर?

WiFi 7 को ऑफिशयली 2024 में लॉन्च किया गया था. अभी तक WiFi 7 राउटर सभी लोगों तक पहुंचा भी नहीं है और उससे पहले ही कई कंपनियों ने WiFi 8 पर काम शुरू कर दिया है. CES 2026 में Asus समेत कई कंपनियों ने WiFi 8 राउटर के कॉन्सेप्ट पेश किए हैं. हालांकि, अभी तक इसे अप्रूवल नहीं मिली है, लेकिन टीजर से ही लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है. ऐसे में आज हम जानेंगे कि WiFi 8 क्या है और यह 7 से कैसे अलग होने वाली है.

WiFi 7 से कैसे अलग है WiFi 8?

स्पीड के मामले में WiFi 8 अपने मौजूदा वर्जन यानी WiFi 7 से अलग नहीं होगी. दोनों में सेम ही स्पीड मिलेगी, लेकिन WiFi 8 में बेहतर पावर एफिशिएंसी और दमदार कनेक्टिविटी मिलेगी. डेमो से पता चला है कि WiFi 8 से यूजर को फास्ट और स्टेबल कनेक्शन मिलेगा, भले ही उसका डिवाइस राउटर से दूर हो. WiFi 8 में सिग्नल ड्रॉप होने का रिस्क कम होगा, जिससे यूजर बिना किसी रुकावट के स्ट्रीमिंग, गेमिंग और दूसरे काम कर सकेगा. WiFi 7 में 46Gbps की स्पीड के साथ कम लेटेंसी और मल्टी-लिंक ऑपरेशन मिलते हैं. इसे देखते हुए माना जा रहा है कि WiFi 8 में ये फीचर्स और बेहतर होकर आएंगे. माना जा रहा है कि 2028 तक वाईफाई 8 ऑफिशियली रोल आउट हो सकती है.

ये कंपनियां कर रही हैं WiFi 8 पर काम

Asus ने CES में Wi-Fi 8 राउटर का कॉन्सेप्ट पेश किया है. कंपनी का कहना है कि यह 7 जितनी स्पीड देगा, लेकिन इसका थ्रोपुट ज्यादा होगा, जिससे नेटवर्क कंजेशन कम होगा और हैवी टास्क में भी लैगिंग की दिक्कत नहीं आएगी. इसके अलावा ब्रॉडकॉम ने भी WiFi 8 से रिलेटिड कंपोनेंट पेश किए हैं. ये रेजीडेंशियल Wi-Fi 8 राउटर मे काम आएंगे. इनके साथ मीडियाटेक ने भी Filogic 8000 नाम से WiFi 8 चिप्स पेश की हैं. इन चिप्स वाला पहला डिवाइस इसी साल लॉन्च हो सकता है.

