क्या होता है Whoop Band? खरीदने से पहले जान लें ये 5 बातें, वरना बाद में हो सकता है पछतावा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इसकी अच्छी बैटरी लाइफ कई दिनों तक चलती है।

Whoop Band: फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइस आज कल लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं. अपनी सेहत के लिए लोग सजग होते जा रहे हैं जिसके चलते फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइस की डिमांड भी मार्केट में काफी तेजी से बढ़ी है. इसी में एक है Whoop Band. इस डिवाइस को कई प्रोफेशनल एथलीट्स और फिटनेस लवर्स इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं तो इन चीजों के बारे में पता होने बहुत जरूरी है.

क्या है Whoop Band?

आपको बता दें कि Whoop Band एक फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग डिवाइस है जो आपकी हार्ट रेट, नींद, रिकवरी, स्ट्रेस और डेली एक्टिविटी पर अच्छे से नजर रखता है और आपको हर छोटी-मोटी अपडेट्स देता रहता है. इस डिवाइस की सबसे खास बात ये है कि यह स्मार्टवॉच से थोड़ा अलग है और इसके डिस्प्ले में भी अंतर है. इस डिवाइस का मकसद आपकी हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी डिटेल डेटा उपलब्ध कराना है ताकि आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकें.

इसमें डिस्प्ले नहीं होता

स्मार्टवॉच की तरह इस डिवाइस में आपको डिस्प्ले जैसी चीज देखने को नहीं मिलती है. इसमें कोई स्क्रीन नहीं होती और इसका पूरा डेटा मोबाइल ऐप के जरिए देखा जाता है.

सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है

इसके अलावा Whoop Band की सबसे बड़ी खासियत इसका सब्सक्रिप्शन मॉडल. डिवाइस खरीदने के बाद भी आपको इसकी सर्विसेज का इस्तेमाल करने के लिए हर महीने एक रकम देनी पड़ती है. इसलिए खरीदने से पहले कुल खर्च का अंदाजा जरूर लगा लें.

नींद और रिकवरी ट्रैकिंग इसकी सबसे बड़ी ताकत है

Whoop Band सिर्फ स्टेप्स गिनने तक सीमित नहीं है. यह आपकी नींद की क्वालिटी, शरीर की रिकवरी और थकान के लेवल को गहराई से समझकर आपको एक रिपोर्ट उपलब्ध कराता है. ऐसे में अगर आप जिम, रनिंग या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो आपके लिए ये डिवाइस एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है.

बैटरी लाइफ काफी अच्छी मिलती है

ज्यादातर स्मार्टवॉच को हर एक-दो दिन में चार्ज करना पड़ता है लेकिन Whoop Band ऐसा डिवाइस है जिसमें आपको एक लंबा बैटरी बैकअप मिल जाता है. जानकारी के अनुसार, इस डिवाइस को एक बार चार्जर करने के बाद कई दिनों तक आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है.

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