हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या होता है Whoop Band? खरीदने से पहले जान लें ये 5 बातें, वरना बाद में हो सकता है पछतावा

क्या होता है Whoop Band? खरीदने से पहले जान लें ये 5 बातें, वरना बाद में हो सकता है पछतावा

Whoop Band: स्मार्टवॉच की तरह इस डिवाइस में आपको डिस्प्ले जैसी चीज देखने को नहीं मिलती है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 24 Jun 2026 12:51 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • इसकी अच्छी बैटरी लाइफ कई दिनों तक चलती है।

Whoop Band: फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइस आज कल लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं. अपनी सेहत के लिए लोग सजग होते जा रहे हैं जिसके चलते फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइस की डिमांड भी मार्केट में काफी तेजी से बढ़ी है. इसी में एक है Whoop Band. इस डिवाइस को कई प्रोफेशनल एथलीट्स और फिटनेस लवर्स इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं तो इन चीजों के बारे में पता होने बहुत जरूरी है.

क्या है Whoop Band?

आपको बता दें कि Whoop Band एक फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग डिवाइस है जो आपकी हार्ट रेट, नींद, रिकवरी, स्ट्रेस और डेली एक्टिविटी पर अच्छे से नजर रखता है और आपको हर छोटी-मोटी अपडेट्स देता रहता है. इस डिवाइस की सबसे खास बात ये है कि यह स्मार्टवॉच से थोड़ा अलग है और इसके डिस्प्ले में भी अंतर है. इस डिवाइस का मकसद आपकी हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी डिटेल डेटा उपलब्ध कराना है ताकि आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकें.

इसमें डिस्प्ले नहीं होता

स्मार्टवॉच की तरह इस डिवाइस में आपको डिस्प्ले जैसी चीज देखने को नहीं मिलती है. इसमें कोई स्क्रीन नहीं होती और इसका पूरा डेटा मोबाइल ऐप के जरिए देखा जाता है.

सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है

इसके अलावा Whoop Band की सबसे बड़ी खासियत इसका सब्सक्रिप्शन मॉडल. डिवाइस खरीदने के बाद भी आपको इसकी सर्विसेज का इस्तेमाल करने के लिए हर महीने एक रकम देनी पड़ती है. इसलिए खरीदने से पहले कुल खर्च का अंदाजा जरूर लगा लें.

नींद और रिकवरी ट्रैकिंग इसकी सबसे बड़ी ताकत है

Whoop Band सिर्फ स्टेप्स गिनने तक सीमित नहीं है. यह आपकी नींद की क्वालिटी, शरीर की रिकवरी और थकान के लेवल को गहराई से समझकर आपको एक रिपोर्ट उपलब्ध कराता है. ऐसे में अगर आप जिम, रनिंग या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो आपके लिए ये डिवाइस एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है.

बैटरी लाइफ काफी अच्छी मिलती है

ज्यादातर स्मार्टवॉच को हर एक-दो दिन में चार्ज करना पड़ता है लेकिन Whoop Band ऐसा डिवाइस है जिसमें आपको एक लंबा बैटरी बैकअप मिल जाता है. जानकारी के अनुसार, इस डिवाइस को एक बार चार्जर करने के बाद कई दिनों तक आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें:

Telegram से बैन हटा, लेकिन अब भी काम नहीं कर रहा यह फीचर, जानें वजह

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 24 Jun 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Whoop Band
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
क्या होता है Whoop Band? खरीदने से पहले जान लें ये 5 बातें, वरना बाद में हो सकता है पछतावा
क्या होता है Whoop Band? खरीदने से पहले जान लें ये 5 बातें, वरना बाद में हो सकता है पछतावा
टेक्नोलॉजी
कई साल बाद भी रहेगा नए जैसा, लैपटॉप को स्क्रैचेज से बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके
कई साल बाद भी रहेगा नए जैसा, लैपटॉप को स्क्रैचेज से बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके
टेक्नोलॉजी
पासवर्ड की तरह बदल सकेंगे फिंगरप्रिंट? वैज्ञानिकों की नई खोज ने उड़ाए होश
पासवर्ड की तरह बदल सकेंगे फिंगरप्रिंट? वैज्ञानिकों की नई खोज ने उड़ाए होश
टेक्नोलॉजी
WhatsApp पर आ गया बड़ा खतरा, इन यूजर्स को बनाया जा रहा है निशाना
WhatsApp पर आ गया बड़ा खतरा, इन यूजर्स को बनाया जा रहा है निशाना
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Fire | Bharat Ki Baat : 19 दिन..2 अग्निकांड..38 लोगों की मौत | Lucknow Fire | Akhilesh Yadav
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya: 'चढ़ावा चोरों' पर कार्रवाई कब? | SIT Report | Champat Rai | UP
Lucknow Fire | Janhit with Chitra Tripathi: 15 जिंदगियों का हिसाब कौन देगा? | CM Yogi | UP News
Ram Mandir Daan Chori | Seedha Sawal: चंदा चोरी से भक्तों में खौफ..SIT रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! | UP
ABP Report : लखनऊ अग्निकांड, हादसा या 'हत्याकांड'? | Lucknow Fire | CM Yogi | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पंजाब में पापी चला रहा सरकार', भगवंत मान के वायरल वीडियो की फर्जी रिपोर्ट पर भड़के तरुण चुग
'पंजाब में पापी चला रहा सरकार', भगवंत मान के वायरल वीडियो की फर्जी रिपोर्ट पर भड़के तरुण चुग
बिहार
Bihar Bharat Tiwari Case Live: भरत तिवारी के गांव में महापंचायत, जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर पहुंचे, भारी भीड़ उमड़ी
भरत तिवारी के गांव में महापंचायत, जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर पहुंचे, भारी भीड़ उमड़ी
इंडिया
मुंबई में दस्तक के बाद अब कहां पहुंचेगा मानसून? 15 से ज्यादा राज्यों में बरस रहे बादल, जानें यूपी-दिल्ली के लिए अपडेट
मुंबई में दस्तक के बाद अब कहां पहुंचेगा मानसून? 15 से ज्यादा राज्यों में बरस रहे बादल, जानें यूपी-दिल्ली के लिए अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने सौंपी 15 पन्नों की रिपोर्ट, चंपत राय की भूमिका भी संदिग्ध
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने सौंपी 15 पन्नों की रिपोर्ट, चंपत राय की भूमिका भी संदिग्ध
ओटीटी
‘पंचायत’ स्टार्स के फैन हैं पीएम मोदी, देखते ही मिलाया हाथ, ‘बनराकस’ से पूछा- 'बिनोद सुनता है ना कि नहीं'
‘पंचायत’ के ‘भूषण’ और ‘बिनोद’ के फैन हैं पीएम मोदी, देखते ही मिलाया हाथ, वीडियो भी की शेयर
क्रिकेट
IPL में वैभव सूर्यवंशी के लिए 35 करोड़ रुपये, ऋषभ पंत की ट्रेड डील के बाद सामने आई रेटिंग एडजस्टेड वैल्यू
IPL में वैभव सूर्यवंशी के लिए 35 करोड़ रुपये, ऋषभ पंत की ट्रेड डील के बाद सामने आई रेटिंग एडजस्टेड वैल्यू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'FIR के बिना SIT बिना तीर की कमान है', राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर बोले अखिलेश यादव
'FIR के बिना SIT बिना तीर की कमान है', राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर बोले अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जान आपकी है आप खुद बचाइए...', लखनऊ अग्निकांड को लेकर नेहा सिंह राठौर ने साधा निशाना
'जान आपकी है आप खुद बचाइए...', लखनऊ अग्निकांड को लेकर नेहा सिंह राठौर ने साधा निशाना
ABP NEWS
पुलिस एक अपराधी को हाथगाड़ी पर बिठाकर थाने ले आई! इसका वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस एक अपराधी को हाथगाड़ी पर बिठाकर थाने ले आई! इसका वीडियो वायरल हो गया है।
ABP NEWS
क्या स्पीकर ओम बिरला अलका याग्निक की आवाज़ के प्रशंसक हैं?
क्या स्पीकर ओम बिरला अलका याग्निक की आवाज़ के प्रशंसक हैं?
ABP NEWS
अलीगढ़ के सांसद की महिलाओं के बारे में की गई टिप्पणी वायरल हो रही है।
अलीगढ़ के सांसद की महिलाओं के बारे में की गई टिप्पणी वायरल हो रही है।
ABP NEWS
बच्चों की जान जोखिम में! एक्सकेवेटर के बकेट को झूले में बदला गया।
बच्चों की जान जोखिम में! एक्सकेवेटर के बकेट को झूले में बदला गया।
ABP NEWS
किन्नौर के चोलिंग में लोहे का पुल गिरने का लाइव वीडियो।
किन्नौर के चोलिंग में लोहे का पुल गिरने का लाइव वीडियो।
Embed widget