मेगापिक्सल क्या होता है और अच्छी फोटो के लिए क्या यही एक जरूरी चीज है? डिटेल में यहां जानें

अगर आपने कभी भी स्मार्टफोन या कैमरा यूज किया है तो फोटो लेते समय मेगापिक्सल नाम जरूर सुना होगा. फोटोग्राफी के लिए मेगापिक्सल एक जरूरी नंबर होता है, लेकिन यह होता क्या है और क्या ज्यादा मेगापिक्सल का मतलब बेहतर फोटो होता है? आज हम इन सब जरूरी सवालों का जवाब लेकर आए हैं ताकि अगली बार जब कभी मेगापिक्सल का जिक्र आए तो आप इसके बारे में बेहतर तरीके से बात कर सकें.

क्या होता है मेगापिक्सल?

एक मेगापिक्सल का मतलब है 10 लाख पिक्सल. अब पिक्सल की बात करें तो ये बहुत छोटे-छोटे रंगीन स्क्वेयर होते हैं, जिनसे मिलकर एक डिजिटल फोटो बनी होती है. यानी जब भी आप फोटो लेते हैं तो कैमरा कई लाख पिक्सल को कैप्चर कर उन्हें एक ग्रिड में अरेंज करता है, जिससे एक पूरी फोटो बनती है. इसलिए जब भी आप किसी इमेज को बहुत जूम करते हैं तो इसमें छोटे-छोटे स्क्वेयर नजर आने लगते हैं.

क्या ज्यादा मेगापिक्सल से अच्छी इमेज आती है?

ज्यादातर लोग मानते हैं कि अच्छी क्वालिटी और शार्प इमेज के लिए ज्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा होना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. ज्यादा मेगापिक्सल वाला सेंसर ज्यादा डिटेल कैप्चर करता है, जिससे बड़े प्रिंट या क्रॉपिंग के समय दिक्कत नहीं होती, लेकिन इमेज क्वालिटी के लिए सिर्फ यह जिम्मेदार नहीं होता है. लेंस क्वालिटी, सेंसर का साइज, लाइटिंग और कैमरा सॉफ्टवेयर आदि सारी चीजों से मिलकर इमेज क्वालिटी डिसाइड होती है. एक बेहतर क्वालिटी लेकिन कम पिक्सल वाला सेंसर भी शानदार इमेज कैप्चर कर सकता है.

ज्यादा मेगापिक्सल की जरूरत कब पड़ती है?

अगर आप किसी इमेज का बड़ा प्रिंट ले रहे हैं या किसी इमेज को क्रॉप कर उसका केवल छोटा हिस्सा यूज करना चाहते हैं तो ज्यादा मेगापिक्सल की जरूरत पड़ती है. इसीलीए फैशन और प्रोडक्ट फोटोग्राफर हाई-रेजॉल्यूशन यानी ज्यादा मेगापिक्सल वाले कैमरों को यूज करते हैं.

