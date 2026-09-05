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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSmart Meter में लाल, हरी और पीली लाइट का क्या मतलब होता है? जानें क्या है इनका काम

Smart Meter में लाल, हरी और पीली लाइट का क्या मतलब होता है? जानें क्या है इनका काम

Smart Meter में लाल, हरी और पीली लाइट अलग-अलग संकेत देती हैं. आइए जानते हैं कि मीटर पर जलने वाली हर लाइट का मतलब क्या है और कब सावधान होने की जरूरत है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 05 Sep 2026 04:34 PM (IST)
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आजकल कई घरों में पुराने बिजली मीटर की जगह Smart Meter लगाए जा रहे हैं. इन मीटरों में बिजली की खपत और कनेक्शन से जुड़ी जानकारी डिजिटल तरीके से मिलती है. Smart Meter पर अलग-अलग रंगों की लाइट भी दिखाई देती हैं जिन्हें देखकर कई लोग परेशान हो जाते हैं कि कहीं मीटर में कोई खराबी तो नहीं है. दरअसल, लाल, हरी और पीली लाइट अलग-अलग कंडिशन या एक्टिविटी का संकेत देती हैं.

लाल लाइट का क्या मतलब है?

आपको बता दें कि Smart Meter पर लाल लाइट दिखाई देना अक्सर बिजली की खपत या मीटर के एक्टिव होने से जुड़ा होता है. कई मीटरों में लाल LED बिजली की यूनिट खर्च होने की स्पीड के अनुसार ब्लिंक करती है. यानी घर में जितने ज्यादा बिजली वाले डिवाइस चलेंगे, लाइट उतनी तेजी से ब्लिंक करती है.

कुछ मॉडलों में लाल लाइट किसी अलर्ट, बिजली कटने या मीटर से जुड़ी कंडिशन का संकेत भी होता है. इसलिए केवल लाल लाइट देखकर यह मान लेना सही नहीं है कि मीटर खराब हो गया है.

यह भी पढ़ें: क्या आपका Smart Meter सही काम कर रहा या हो गया खराब? ऐसे करें पता

हरी लाइट क्यों जलती है?

हरी लाइट नॉर्मली मीटर और बिजली सप्लाई की नॉर्मल कंडिशन को दर्शाती है. कई Smart Meter में हरी LED का मतलब होता है कि मीटर को बिजली मिल रही है और कनेक्शन नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है. अगर हरी लाइट लगातार या नॉर्मल तरीके से जल रही है तो आमतौर पर घबराने की जरूरत नहीं होती है.

पीली लाइट का क्या संकेत है?

पीली या एम्बर लाइट अक्सर वॉर्निंग की तरफ इशारा करती है. जैसे ये कम बैलेंस, कम वोल्टेज, कनेक्शन संबंधी समस्या या मीटर के किसी अलर्ट से जुड़ी हो सकती है. लेकिन यहां सबसे जरूरी बात ये है कि पीली लाइट का मतलब हर Smart Meter में एक जैसा नहीं होता है. सही जानकारी के लिए मीटर के मॉडल की गाइड या अपनी बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के निर्देश देखना बेहतर रहता है.

लाइट तेजी से ब्लिंक करे तो क्या समझें?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Smart Meter की LED का तेजी से ब्लिंक करना हमेशा खराबी का संकेत नहीं होता है. कई मीटरों में LED की ब्लिंकिंग डॉयरेक्ट बिजली की खपत से जुड़ी होती है. जैसे अगर घर में AC, गीजर, मोटर या हीटर जैसे ज्यादा बिजली खपत करने वाले डिवाइस चल रहे हैं तो मीटर की खपत वाली LED ज्यादा तेजी से चमक सकती है. डिवाइस बंद करने पर इसकी स्पीड कम हो जाती है.

कब बिजली विभाग से करें संपर्क

अगर Smart Meter पर कोई अजीब संकेत लगातार दिखाई दे, डिस्प्ले बंद हो जाए, बिजली की सप्लाई में समस्या आए, मीटर से आवाज या जलने जैसी गंध आए या बिल/बैलेंस में साफ गड़बड़ी नजर आए तो खुद मीटर खोलने या छेड़छाड़ करने के बजाय बिजली विभाग से संपर्क करना चाहिए.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 05 Sep 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
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