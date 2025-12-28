हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
TECH EXPLAINED: क्या होता है APK? एक छोटी-सी फाइल जो आपके फोन को बना सकती है हैकर का आसान शिकार, जानिए कैसे बचें

What is APK: स्मार्टफोन आज हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया, ऑफिस के काम से लेकर निजी तस्वीरों तक सब कुछ मोबाइल में कैद है.

28 Dec 2025 03:07 PM (IST)
What is APK: स्मार्टफोन आज हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया, ऑफिस के काम से लेकर निजी तस्वीरों तक सब कुछ मोबाइल में कैद है. ऐसे में अगर फोन की सुरक्षा में ज़रा-सी भी चूक हो जाए तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है. इसी खतरे की जड़ में कई बार एक छोटी-सी फाइल होती है जिसे हम APK फ़ाइल कहते हैं. बहुत से लोग इसे बिना सोचे-समझे डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन यही आदत आपके फोन को हैकर्स के लिए आसान निशाना बना सकती है.

APK फाइल का मतलब क्या होता है?

APK का पूरा नाम Android Package Kit होता है. आसान शब्दों में कहें तो यह एंड्रॉयड ऐप्स की इंस्टॉलेशन फाइल होती है. जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए .exe फाइल होती है वैसे ही एंड्रॉयड फोन में ऐप इंस्टॉल करने के लिए APK फाइल का इस्तेमाल होता है.

जब आप Google Play Store से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वह भी बैकग्राउंड में APK के ज़रिए ही इंस्टॉल होता है. फर्क बस इतना है कि Play Store इन फाइल्स को पहले स्कैन करता है और सुरक्षा जांच के बाद ही फोन में इंस्टॉल होने देता है.

लोग APK फ़ाइल क्यों डाउनलोड करते हैं?

अक्सर लोग APK फाइल्स को इसलिए डाउनलोड करते हैं क्योंकि कोई ऐप Play Store पर उपलब्ध नहीं होता. ऐप का पुराना या नया वर्ज़न चाहिए, पेड ऐप को फ्री में इस्तेमाल करने की चाह, किसी खास फीचर को जल्दी ट्राय करने की इच्छा, यहीं से खतरे की शुरुआत होती है. क्योंकि Play Store के बाहर से डाउनलोड की गई APK फाइल्स पर गूगल की सुरक्षा जांच लागू नहीं होती.

APK फाइल आपके फोन के लिए खतरनाक कैसे बन सकती है?

हर APK फाइल खतरनाक नहीं होती लेकिन अनजान या अविश्वसनीय सोर्स से आई फाइल आपके फोन में बड़ा सेंध लगा सकती है. कई बार हैकर्स ऐप के अंदर ऐसा कोड छिपा देते हैं जो दिखता कुछ नहीं लेकिन बैकग्राउंड में आपके फोन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है.

ऐसी APK फाइल्स के जरिए

  • आपके बैंकिंग ऐप की जानकारी चोरी हो सकती है
  • OTP और पासवर्ड लीक हो सकते हैं
  • फोन में मौजूद तस्वीरें और वीडियो बाहर भेजे जा सकते हैं
  • फोन अपने आप महंगे SMS भेजने लग सकता है
  • कैमरा और माइक्रोफोन तक चोरी-छिपे एक्सेस लिया जा सकता है
  • यानी एक छोटी-सी फाइल आपकी पूरी डिजिटल ज़िंदगी को खतरे में डाल सकती है.

Unknown Sources की सेटिंग क्यों होती है खतरनाक?

जब आप फोन में APK इंस्टॉल करते हैं, तो सिस्टम आपसे “Unknown Sources” या “Install Unknown Apps” की परमिशन मांगता है. इस सेटिंग को ऑन करते ही आपका फोन बाहरी फाइल्स को बिना रोक-टोक इंस्टॉल करने देता है.

समस्या तब होती है जब

  • यूजर परमिशन देने के बाद उसे वापस ऑफ नहीं करता
  • कोई फर्जी वेबसाइट या लिंक चुपचाप APK डाउनलोड कर देता है
  • यूज़र गलती से उस फाइल को इंस्टॉल कर लेता है
  • यही एक छोटी-सी लापरवाही फोन को हैकर के लिए खुला दरवाज़ा बना देती है.

नकली APK फाइल की पहचान कैसे करें?

हर APK फाइल खतरनाक नहीं होती, लेकिन कुछ संकेत ऐसे हैं जो आपको सतर्क कर सकते हैं. जैसे अगर कोई ऐप

  • जरूरत से ज़्यादा परमिशन मांग रहा हो
  • इंस्टॉल होते ही फोन स्लो हो जाए
  • बैकग्राउंड में अनजान ऐड्स दिखने लगें
  • बिना वजह डेटा या बैटरी ज़्यादा खर्च करे

तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है. कई बार फर्जी APK असली ऐप जैसा ही नाम और आइकन रखती है जिससे यूज़र आसानी से धोखा खा जाता है.

APK फ़ाइल और मॉड ऐप्स का कनेक्शन

आजकल इंटरनेट पर “MOD APK” बहुत तेजी से फैल रहे हैं. ये वही ऐप होते हैं जिनमें पेड फीचर्स को फ्री कर दिया जाता है या विज्ञापन हटा दिए जाते हैं. देखने में ये फायदे का सौदा लगते हैं लेकिन असल में यही सबसे बड़ा खतरा होते हैं. क्योंकि इन्हें किसी अनजान व्यक्ति ने बदला होता है. इनमें मैलवेयर या स्पाइवेयर छिपा हो सकता है. डेवलपर की ओर से कोई सुरक्षा अपडेट नहीं मिलता, ऐसे ऐप्स हैकर्स के लिए डेटा चोरी का सबसे आसान रास्ता होते हैं.

क्या हर APK फाइल से बचना चाहिए?

नहीं, ऐसा नहीं है कि हर APK फाइल खराब ही होती है. कई डेवलपर्स अपनी वेबसाइट पर ऑफिशियल APK भी देते हैं. लेकिन फर्क भरोसे का होता है. अगर सोर्स भरोसेमंद है और फाइल वैरिफाइड है तो रिस्क कम हो जाता है.

समस्या तब होती है जब लोग

Telegram या WhatsApp ग्रुप से APK लेते हैं

फर्जी वेबसाइट्स पर भरोसा कर लेते हैं

बिना जांच के किसी भी लिंक पर क्लिक कर देते हैं

APK फाइल से सुरक्षित रहने के आसान तरीके

फोन को सुरक्षित रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. जैसे

APK केवल भरोसेमंद सोर्स से ही डाउनलोड करें

इंस्टॉल के बाद “Unknown Sources” की परमिशन बंद कर दें

फोन में अच्छा सिक्योरिटी या एंटीवायरस ऐप रखें

ऐप इंस्टॉल करते समय मांगी गई परमिशन ध्यान से पढ़ें

अनजान ऐप दिखे तो तुरंत हटा दें

ये छोटी-छोटी सावधानियां बड़े नुकसान से बचा सकती हैं.

क्या APK फाइल पूरी तरह बंद की जा सकती है?

एंड्रॉयड सिस्टम में APK इंस्टॉलेशन एक ज़रूरी फीचर है क्योंकि इसी से ऐप्स इंस्टॉल होते हैं. लेकिन यूज़र के हाथ में कंट्रोल होता है कि वह किसे इजाज़त दे और किसे नहीं. अगर आप Play Store तक ही सीमित रहते हैं तो जोखिम अपने आप काफी कम हो जाता है.

28 Dec 2025 03:06 PM (IST)
Embed widget