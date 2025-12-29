क्या है SIM Box Scam? जानिए कैसे ये मिनटों में बना देता है आपको साइबर ठगी का शिकार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या है SIM Box Scam? जानिए कैसे ये मिनटों में बना देता है आपको साइबर ठगी का शिकार

SIM Box Scam: हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली, नोएडा और चंडीगढ़ में फैले एक बड़े साइबर ठगी नेटवर्क पर कार्रवाई की है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 29 Dec 2025 08:43 AM (IST)
SIM Box Scam: हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली, नोएडा और चंडीगढ़ में फैले एक बड़े साइबर ठगी नेटवर्क पर कार्रवाई की है. इस ऑपरेशन में हजारों अवैध सिम कार्ड और हाई-टेक डिवाइस बरामद की गईं. जांच में सामने आया कि ठग टेलीकॉम सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर आम लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे. यह मामला बताता है कि SIM Box Scam किस तरह देशभर में तेजी से फैल रहा है.

SIM Box आखिर होता क्या है

SIM Box एक खास तरह की मशीन होती है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों सिम कार्ड लगाए जा सकते हैं. इसका इस्तेमाल कर अपराधी विदेशी कॉल्स को लोकल कॉल की तरह दिखाते हैं. इससे न सिर्फ टेलीकॉम चार्ज बचाया जाता है बल्कि कॉल और मैसेज की असली लोकेशन भी छिप जाती है. इसी तकनीक का इस्तेमाल कर फर्जी मैसेज, नकली लोन ऑफर और निवेश से जुड़ी ठगी की जाती है.

SIM Box Scam कैसे काम करता है

इस तरह की ठगी की शुरुआत बड़ी संख्या में सिम कार्ड जुटाने से होती है. ये सिम कार्ड अक्सर फर्जी दस्तावेजों या गलत पहचान के जरिए लिए जाते हैं. इसके बाद इन्हें SIM Box में डालकर सर्वर और डोंगल से जोड़ा जाता है. फिर रोजाना लाखों की संख्या में SMS भेजे जाते हैं जिनमें फिशिंग लिंक, फर्जी बैंक अलर्ट या इनाम जीतने जैसे झांसे होते हैं. जैसे ही कोई व्यक्ति लिंक पर क्लिक करता है या अपनी जानकारी साझा करता है, ठग उसके बैंक खाते या पर्सनल डेटा तक पहुंच बना लेते हैं. जांच में यह भी सामने आया है कि कई विदेशी साइबर अपराधी भारत में बैठे नेटवर्क की मदद से लोगों को ठग रहे थे.

SIM Box Scam इतना खतरनाक क्यों है

SIM Box Scam सिर्फ पैसों की ठगी तक सीमित नहीं है. इससे लोगों की पहचान चोरी हो सकती है, बैंक अकाउंट खाली हो सकते हैं और निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल हो सकता है. सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि विदेशी कॉल्स को लोकल दिखाने से अपराधियों को ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है.

खुद को SIM Box Scam से कैसे बचाएं

आज के समय में थोड़ी-सी सतर्कता आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकती है. किसी भी अनजान नंबर से आए लोन, नौकरी या निवेश से जुड़े मैसेज पर भरोसा न करें. SMS में दिए गए लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें और नंबर की जांच जरूर करें.

अगर कोई मैसेज संदिग्ध लगे तो उसे तुरंत सरकारी साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें. साथ ही, अपने फोन में स्पैम फिल्टर ऑन रखें ताकि ऐसे मैसेज अपने आप ब्लॉक हो जाएं. किसी भी तरह की ठगी का शक होने पर तुरंत बैंक से संपर्क करें और अपने पासवर्ड बदलें.

Published at : 29 Dec 2025 08:43 AM (IST)
TECH NEWS HINDI Sim Box Scam
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
