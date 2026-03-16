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LPG Cylinder Shortage: LPG गैस की किल्लत के बीच अब लोग तेजी से सिलेंडर बुक करना चाह रहे हैं. इसके लिए लोगों को ऐप्स की जरूरत पड़ रही है और इसका सबसे ज्यादा फायदा IndianOil ONE ऐप को हुआ है. यह गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड होने वाली ऐप्स में सबसे ऊपर पहुंच गई है. इसने एआई चैटबॉट ChatGPT की ऐप को भी पीछे छोड़ दिया है, जो अब दूसरे नंबर पर पहुंच गई है. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

IndianOil ONE में क्या फीचर्स हैं?

इस ऐप को कंपनी के कस्टमर्स के लिए एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म के तौर पर तैयार किया गया है. इसमें यूजर्स अपने LPG कनेक्शन की इंफोर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं. इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें LPG सिलेंडर बुकिंग, बुकिंग हिस्ट्री की ट्रैकिंग, डिस्ट्रीब्यूटर को सर्च करने और सर्विस रिक्वेस्ट मैनेजमेंट समेत कई ऑप्शन हैं. ऐप के जरिए ही यूजर्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बदलने और मैकेनिकल सर्विस रिक्वेस्ट करने जैसे काम कर सकते हैं.

LPG की कमी के बीच बढ़ी बुकिंग

LPG सिलेंडर की किल्लत के बीच बुकिंग और डिलीवरी ट्रैक करने वाली ऐप्स के डाउनलोड में बढ़ोतरी देखी जा रही है. IndianOil ONE जैसी ऐप्स यूजर्स को घर बैठे ही बुकिंग करने की सुविधा देती है, जिससे उन्हें ड्रिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर या फोन कर सिलेंडर बुक नहीं करना पड़ता.

टॉप चार्ट में ये ऐप्स भी शामिल

IndianOil ONE और ChatGPT के अलावा फ्री चार्ट की टॉप ऐप्स में एंटरटेनमेंट और ई-कॉमर्स ऐप्स को जगह मिली है. चार्ट में तीसरे नंबर पर स्टोरी टीवी, चौथे पर फ्रीरील्स और पांचवें स्थान पर मीशो है. बाकी ऐप्स की बात करें तो फ्लिपकार्ट, जियोहॉटस्टार, फोनपे और इंस्टाग्राम भी इस लिस्ट में शामिल हैं. यह चार्ट लगातार बदलता रहता है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग किस समय पर किन कामों को प्रायोरिटी दे रहे हैं.

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