Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सुरक्षित पैटर्न चुनें, क्रम याद रखें और बैकअप पासवर्ड भी रखें।

Laptop Picture Password: लैपटॉप आज कल के जमाने में लोगों की जरूरत बन चुकी है. टेक्नोलॉजी कि इस दुनिया में लैपटॉप का इस्तेमाल लोगों में काफी तेजी से बढ़ा है. लेकिन अब एक तरफ जहां टेक्नोलॉजी और डिवाइस तेजी से विस्तार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इनकी सेफ्टी भी लोगों की एक चिंता बन चुकी है. अक्सर लोग अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फोटो या वीडियो अपने लैपटॉप में रखते हैं जिसे कई बार कोई भी इंसान एक्सेस कर लेता है. इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि लैपटॉप में नॉर्मल पासवर्ड रखने की जगह पर पिक्सर पासवर्ड कैसे लगाएं जिससे लोगों को ज्यादा सेफ्टी मिलती है.

क्या होता है Picture Password?

जानकारी के मुताबिक, Picture Password एक ऐसा फीचर होता है जिसमें यूजर को नंबर या अक्षरों की जरुरत नहीं पड़ती है. इस फीचर में यूजर किसी भी पिक्सर को ही अपना पासवर्ड बना सकते हैं जिससे लोगों को पासवर्ड भूलने की परेशानी से भी छुटकारा मिल जाएगा. दरअसल, इस फीचर की मदद से यूजर अपनी पसंद की किसी भी तस्वीर पर तीन अलग-अलग जेस्चर (Gesture), टैप (Tap) या पॉइंट (Point) सेट करते हैं. इसके बाद आपको जब भी लैपटॉप में लॉगइन करना होगा तो इसी स्टेप को बार-बार दोहराना होता है.

Picture Password कैसे सेट करें?

अब आपको बताते हैं कि कैसे आप भी अपने लैपटॉप में पिक्चर पासवर्ड कैसे सेट कर सकते हैं.

सबसे पहले लैपटॉप में Settings खोलें.

इसके बाद अब Accounts पर क्लिक करें.

इसके बाद Sign-in Options में जाएं.

यहां पर आपको Picture Password का ऑप्शन दिखाई देगा.

अपनी पसंद की कोई भी फोटो चुनें.

अब उस तस्वीर पर अपनी पसंद के 3 Gesture, Tap या Point बनाएं.

इन्हें एक बार फिर दोहराकर कन्फर्म करें.

बस ऐसा करने के बाद आपका Picture Password सेट हो जाएगा.

इन बातों का जरूर रखें ध्यान

लैपटॉप में पिक्चर पासवर्ड सेट करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. बता दें कि हमेशा ऐसी तस्वीर चुनें जिसमें अलग-अलग जगहों पर आसानी से जेस्चर बनाए जा सकें. इसके अलावा बहुत आसान पैटर्न या सीधे-सीधे टैप न रखें ताकि कोई भी इसे आसानी से क्रेक कर सके. साथ ही आपके द्वारा सेट किए गए तीनों जेस्चर हमेशा सही क्रम में याद रखें. इतना ही नहीं, एक्सट्रा सेफ्टी के लिए नॉर्मल PIN या Password भी सेट करके रखें जिससे Picture Password भूलने पर लॉगिन किया जा सके.

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