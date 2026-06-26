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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीलैपटॉप का पासवर्ड बनाइए इतना यूनिक कि दोस्त भी पूछें – ये कैसे किया? जानिए Picture Password का आसान तरीका

लैपटॉप का पासवर्ड बनाइए इतना यूनिक कि दोस्त भी पूछें – ये कैसे किया? जानिए Picture Password का आसान तरीका

Laptop Picture Password: इस फीचर की मदद से यूजर अपनी पसंद की किसी भी तस्वीर पर तीन अलग-अलग जेस्चर (Gesture), टैप (Tap) या पॉइंट (Point) सेट करते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 26 Jun 2026 01:52 PM (IST)
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  • सुरक्षित पैटर्न चुनें, क्रम याद रखें और बैकअप पासवर्ड भी रखें।

Laptop Picture Password: लैपटॉप आज कल के जमाने में लोगों की जरूरत बन चुकी है. टेक्नोलॉजी कि इस दुनिया में लैपटॉप का इस्तेमाल लोगों में काफी तेजी से बढ़ा है. लेकिन अब एक तरफ जहां टेक्नोलॉजी और डिवाइस तेजी से विस्तार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इनकी सेफ्टी भी लोगों की एक चिंता बन चुकी है. अक्सर लोग अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फोटो या वीडियो अपने लैपटॉप में रखते हैं जिसे कई बार कोई भी इंसान एक्सेस कर लेता है. इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि लैपटॉप में नॉर्मल पासवर्ड रखने की जगह पर पिक्सर पासवर्ड कैसे लगाएं जिससे लोगों को ज्यादा सेफ्टी मिलती है.

क्या होता है Picture Password?

जानकारी के मुताबिक, Picture Password एक ऐसा फीचर होता है जिसमें यूजर को नंबर या अक्षरों की जरुरत नहीं पड़ती है. इस फीचर में यूजर किसी भी पिक्सर को ही अपना पासवर्ड बना सकते हैं जिससे लोगों को पासवर्ड भूलने की परेशानी से भी छुटकारा मिल जाएगा. दरअसल, इस फीचर की मदद से यूजर अपनी पसंद की किसी भी तस्वीर पर तीन अलग-अलग जेस्चर (Gesture), टैप (Tap) या पॉइंट (Point) सेट करते हैं. इसके बाद आपको जब भी लैपटॉप में लॉगइन करना होगा तो इसी स्टेप को बार-बार दोहराना होता है.

Picture Password कैसे सेट करें?

अब आपको बताते हैं कि कैसे आप भी अपने लैपटॉप में पिक्चर पासवर्ड कैसे सेट कर सकते हैं.

  • सबसे पहले लैपटॉप में Settings खोलें.
  • इसके बाद अब Accounts पर क्लिक करें.
  • इसके बाद Sign-in Options में जाएं.
  • यहां पर आपको Picture Password का ऑप्शन दिखाई देगा.
  • अपनी पसंद की कोई भी फोटो चुनें.
  • अब उस तस्वीर पर अपनी पसंद के 3 Gesture, Tap या Point बनाएं.
  • इन्हें एक बार फिर दोहराकर कन्फर्म करें.
  • बस ऐसा करने के बाद आपका Picture Password सेट हो जाएगा.

इन बातों का जरूर रखें ध्यान

लैपटॉप में पिक्चर पासवर्ड सेट करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. बता दें कि हमेशा ऐसी तस्वीर चुनें जिसमें अलग-अलग जगहों पर आसानी से जेस्चर बनाए जा सकें. इसके अलावा बहुत आसान पैटर्न या सीधे-सीधे टैप न रखें ताकि कोई भी इसे आसानी से क्रेक कर सके. साथ ही आपके द्वारा सेट किए गए तीनों जेस्चर हमेशा सही क्रम में याद रखें. इतना ही नहीं, एक्सट्रा सेफ्टी के लिए नॉर्मल PIN या Password भी सेट करके रखें जिससे Picture Password भूलने पर लॉगिन किया जा सके.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 26 Jun 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
Laptop TECH NEWS HINDI Picture Password
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