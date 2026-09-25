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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या होता है Cold Wallet? जानें कैसे ये हैकर्स से रहता है सुरक्षित

क्या होता है Cold Wallet? जानें कैसे ये हैकर्स से रहता है सुरक्षित

क्रिप्टो को हैकर्स से बचाने के लिए Cold Wallet बेहद सुरक्षित ऑप्शन है. आइए जानते हैं कि क्या है यह वॉलेट और कैसे ऑफलाइन रहकर आपके डिजिटल एसेट्स को सुरक्षित रखता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 25 Sep 2026 02:43 PM (IST)
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क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में सबसे बड़ी चिंता सिर्फ कीमतों में उतार-चढ़ाव नहीं होता है बल्कि डिजिटल एसेट्स की सुरक्षा भी है. बिटकॉइन, एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी को सुरक्षित रखने के लिए अलग-अलग तरह के वॉलेट इस्तेमाल किए जाते हैं. इनमें Cold Wallet को सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम माना जाता है. लेकिन आखिर ये क्या है और ये हैकर्स से क्रिप्टो को कैसे बचाता है? आइए जानते हैं.

जानकारी के अनुसार, Cold Wallet एक ऐसा क्रिप्टो वॉलेट है जो आपकी Private Keys को इंटरनेट से ऑफलाइन रखता है. आसान भाषा में कहें तो इसमें क्रिप्टो की चाबियां ऑनलाइन सर्वर या लगातार इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस पर स्टोर नहीं होतीं हैं.

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ये बात समझना जरूरी है कि आपकी क्रिप्टोकरेंसी खुद किसी वॉलेट में रखी नहीं होती है. क्रिप्टो ब्लॉकचेन पर मौजूद रहती है जबकि वॉलेट आपकी Private Key को सुरक्षित रखता है जिसके जरिए आप अपने डिजिटल एसेट्स को एक्सेस और ट्रांसफर कर सकते हैं.

Cold Wallet कैसे करता है काम?

जब आप Cold Wallet में क्रिप्टो सुरक्षित रखते हैं तो सबसे जरूरी चीज आपकी Private Key होती है. ये Key नॉर्मली इंटरनेट से अलग रखी जाती है. जैसे Hardware Wallet एक छोटा डिवाइस होता है जो आपकी Private Key को सुरक्षित रखता है. जब आपको कोई ट्रांजैक्शन करना होता है तो आप डिवाइस के जरिए उसे अप्रूव करते हैं.

इस तरह Private Key को सीधे इंटरनेट पर डिस्क्लोज किए बिना ट्रांजैक्शन साइन किया जाता है. यही ऑफलाइन सुरक्षा Cold Wallet को ऑनलाइन खतरों से बचाव में कारगर साबित होती है.

Hot Wallet से कितना अलग है?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Hot Wallet इंटरनेट से कनेक्ट रहता है. इनका फायदा ये है कि इनमें क्रिप्टो को जल्दी एक्सेस और ट्रांसफर किया जा सकता है. वहीं, दूसरी ओर, Cold Wallet ज्यादातर समय ऑफलाइन रहता है. इसलिए इसकी पहुंच थोड़ी कम होती है लेकिन लंबे समय तक क्रिप्टो रखने वाले यूजर्स के लिए ये ज्यादा सुरक्षित ऑप्शन माना जाता है.

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Cold Wallet के क्या फायदे हैं?

Cold Wallet का सबसे बड़ा फायदा है कि Private Key लगातार इंटरनेट के संपर्क में नहीं रहती है. इससे फिशिंग, मैलवेयर और ऑनलाइन हैकिंग जैसे कई खतरों का जोखिम कम रहता है. खासकर अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक बड़ी मात्रा में क्रिप्टो होल्ड करना चाहता है तो ऑफलाइन स्टोरेज उसके लिए काम का साबित होता है.

क्या Cold Wallet पूरी तरह सुरक्षित है?

बताते चलें कि ऐसा मानना सही नहीं होगा कि Cold Wallet इस्तेमाल करते ही क्रिप्टो 100 प्रतिशत सुरक्षित हो जाती है. अगर कोई व्यक्ति अपनी Recovery Phrase/Seed Phrase किसी के साथ शेयर कर देता है या उसे असुरक्षित जगह पर रखता है तो ऐसा करने से बड़ा नुकसान भी हो सकता है.

इसके अलावा नकली हार्डवेयर वॉलेट, संदिग्ध वेबसाइट और फर्जी ऐप्स से भी सावधान रहना जरूरी है. Recovery Phrase को कभी भी ऑनलाइन चैट, ईमेल या अनजान व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहिए.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 25 Sep 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Cold Wallet
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