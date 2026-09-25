क्या होता है Cold Wallet? जानें कैसे ये हैकर्स से रहता है सुरक्षित

क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में सबसे बड़ी चिंता सिर्फ कीमतों में उतार-चढ़ाव नहीं होता है बल्कि डिजिटल एसेट्स की सुरक्षा भी है. बिटकॉइन, एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी को सुरक्षित रखने के लिए अलग-अलग तरह के वॉलेट इस्तेमाल किए जाते हैं. इनमें Cold Wallet को सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम माना जाता है. लेकिन आखिर ये क्या है और ये हैकर्स से क्रिप्टो को कैसे बचाता है? आइए जानते हैं.

जानकारी के अनुसार, Cold Wallet एक ऐसा क्रिप्टो वॉलेट है जो आपकी Private Keys को इंटरनेट से ऑफलाइन रखता है. आसान भाषा में कहें तो इसमें क्रिप्टो की चाबियां ऑनलाइन सर्वर या लगातार इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस पर स्टोर नहीं होतीं हैं.

ये बात समझना जरूरी है कि आपकी क्रिप्टोकरेंसी खुद किसी वॉलेट में रखी नहीं होती है. क्रिप्टो ब्लॉकचेन पर मौजूद रहती है जबकि वॉलेट आपकी Private Key को सुरक्षित रखता है जिसके जरिए आप अपने डिजिटल एसेट्स को एक्सेस और ट्रांसफर कर सकते हैं.

Cold Wallet कैसे करता है काम?

जब आप Cold Wallet में क्रिप्टो सुरक्षित रखते हैं तो सबसे जरूरी चीज आपकी Private Key होती है. ये Key नॉर्मली इंटरनेट से अलग रखी जाती है. जैसे Hardware Wallet एक छोटा डिवाइस होता है जो आपकी Private Key को सुरक्षित रखता है. जब आपको कोई ट्रांजैक्शन करना होता है तो आप डिवाइस के जरिए उसे अप्रूव करते हैं.

इस तरह Private Key को सीधे इंटरनेट पर डिस्क्लोज किए बिना ट्रांजैक्शन साइन किया जाता है. यही ऑफलाइन सुरक्षा Cold Wallet को ऑनलाइन खतरों से बचाव में कारगर साबित होती है.

Hot Wallet से कितना अलग है?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Hot Wallet इंटरनेट से कनेक्ट रहता है. इनका फायदा ये है कि इनमें क्रिप्टो को जल्दी एक्सेस और ट्रांसफर किया जा सकता है. वहीं, दूसरी ओर, Cold Wallet ज्यादातर समय ऑफलाइन रहता है. इसलिए इसकी पहुंच थोड़ी कम होती है लेकिन लंबे समय तक क्रिप्टो रखने वाले यूजर्स के लिए ये ज्यादा सुरक्षित ऑप्शन माना जाता है.

Cold Wallet के क्या फायदे हैं?

Cold Wallet का सबसे बड़ा फायदा है कि Private Key लगातार इंटरनेट के संपर्क में नहीं रहती है. इससे फिशिंग, मैलवेयर और ऑनलाइन हैकिंग जैसे कई खतरों का जोखिम कम रहता है. खासकर अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक बड़ी मात्रा में क्रिप्टो होल्ड करना चाहता है तो ऑफलाइन स्टोरेज उसके लिए काम का साबित होता है.

क्या Cold Wallet पूरी तरह सुरक्षित है?

बताते चलें कि ऐसा मानना सही नहीं होगा कि Cold Wallet इस्तेमाल करते ही क्रिप्टो 100 प्रतिशत सुरक्षित हो जाती है. अगर कोई व्यक्ति अपनी Recovery Phrase/Seed Phrase किसी के साथ शेयर कर देता है या उसे असुरक्षित जगह पर रखता है तो ऐसा करने से बड़ा नुकसान भी हो सकता है.

इसके अलावा नकली हार्डवेयर वॉलेट, संदिग्ध वेबसाइट और फर्जी ऐप्स से भी सावधान रहना जरूरी है. Recovery Phrase को कभी भी ऑनलाइन चैट, ईमेल या अनजान व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहिए.

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