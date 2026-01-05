Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Apple Intelligence: Apple ने iOS 18 के साथ अपना नया AI सिस्टम Apple Intelligence पेश किया है. इसमें Writing Tools, Notification Summary, Image Playground, Genmoji और पहले से ज्यादा स्मार्ट Siri जैसी सुविधाएं मिलती हैं. सुनने में ये फीचर्स काफी एडवांस लगते हैं लेकिन हकीकत में कई यूजर्स को ये जरूरत से ज्यादा भरे-भरे और बेकार लगते हैं. इसी वजह से बहुत से लोग इन्हें अपने फोन, टैबलेट या मैक से हटाना चाहते हैं. अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो यह गाइड आपके काम की है.

लोग Apple Intelligence को बंद क्यों करना चाहते हैं?

Apple Intelligence दिखने में भले ही फ्यूचर टेक लगे, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपके डिवाइस की स्टोरेज का अच्छा-खासा हिस्सा घेर लेता है, कई मामलों में करीब 7GB तक. इसके अलावा, ज्यादातर यूजर्स AI से बने सारांश या इमेज का रोजमर्रा में इस्तेमाल ही नहीं करते. कई बार नोटिफिकेशन समरी सही जानकारी नहीं दे पाती जिससे उलझन बढ़ जाती है. कुछ लोगों को बैकग्राउंड में चलने वाली AI प्रोसेस पसंद नहीं आती और सच कहें तो हर कोई सिर्फ AI फीचर्स के लिए नया फोन खरीदने वाला भी नहीं होता.

किन डिवाइस में Apple Intelligence मिलता है?

Apple Intelligence हर Apple डिवाइस में नहीं दिया गया है. यह केवल नए और पावरफुल हार्डवेयर पर ही काम करता है. iPhone 15 Pro और उससे नए मॉडल, iPhone Air, M-सीरीज चिप वाले Mac और iPad, साथ ही नया iPad mini इसमें शामिल हैं. अगर आपका डिवाइस इन में से किसी एक कैटेगरी में आता है तभी आपको यह फीचर दिखाई देगा.

Apple Intelligence कितनी स्टोरेज ले रहा है, कैसे चेक करें?

Apple Intelligence को बंद करने से पहले यह जानना जरूरी है कि यह आपके डिवाइस में कितनी जगह घेर रहा है. इसके लिए आपको Settings में जाकर General सेक्शन खोलना होगा. यहां iPhone Storage या iPad Storage का ऑप्शन मिलेगा. इसके बाद iOS या iPadOS पर टैप करें. यहीं आपको Apple Intelligence से जुड़ी स्टोरेज जानकारी दिख जाएगी. ध्यान रखने वाली बात यह है कि फीचर बंद करने के बाद भी कुछ स्पेस अस्थायी रूप से रिजर्व दिख सकता है लेकिन जरूरत पड़ने पर सिस्टम खुद उसे खाली कर देता है.

Apple Intelligence को पूरी तरह बंद कैसे करें?

अगर आप इसे जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो तरीका काफी सीधा है. iPhone या iPad में Settings खोलें, जबकि Mac में System Settings पर जाएं. इसके बाद Apple Intelligence & Siri वाले विकल्प को ढूंढें. यहां आपको Apple Intelligence को ऑफ करने का स्विच मिलेगा. स्विच बंद करते ही कन्फर्मेशन मांगा जाएगा जिसे स्वीकार करते ही यह फीचर पूरी तरह बंद हो जाएगा.

Apple Intelligence बंद करने पर कौन-कौन से फीचर्स काम नहीं करेंगे?

एक बार Apple Intelligence ऑफ हो जाने के बाद Writing Tools, Notification Summaries, Visual Intelligence, Genmoji और ChatGPT के साथ Siri जैसी सुविधाएं काम करना बंद कर देंगी. Image Playground ऐप आपके फोन में रहेगा लेकिन उससे नई इमेज बनाना संभव नहीं होगा. Notes ऐप में मिलने वाला Image Wand फीचर भी निष्क्रिय हो जाएगा.

क्या सिर्फ कुछ चुनिंदा फीचर्स बंद किए जा सकते हैं?

अगर आप पूरा Apple Intelligence बंद नहीं करना चाहते और सिर्फ कुछ खास फीचर्स हटाना चाहते हैं तो यह भी संभव है. इसके लिए Settings में जाकर Apps सेक्शन खोलें और उस ऐप को चुनें, जिसमें आप AI फीचर नहीं चाहते जैसे Messages. यहां Summarise Messages जैसे विकल्प को ऑफ किया जा सकता है. हालांकि Writing Tools के मामले में ऐसा नहीं है क्योंकि इसे अलग-अलग ऐप के हिसाब से बंद करने का ऑप्शन Apple नहीं देता.

Screen Time के जरिए Apple Intelligence को कैसे रोकें?

एक दूसरा तरीका Screen Time का इस्तेमाल करना है. Settings में Screen Time खोलें और Content & Privacy Restrictions को ऑन करें. इसके बाद Intelligence & Siri सेक्शन में जाकर Image Creation, Writing Tools और ChatGPT एक्सटेंशन जैसे विकल्पों को ‘Don’t Allow’ पर सेट कर दें. इससे AI से जुड़े कई फीचर्स अपने आप ब्लॉक हो जाएंगे.

क्या अभी Apple Intelligence वाकई काम का है?

सच कहें तो Apple Intelligence अभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं लगता. कुछ फीचर्स, जैसे फोटो Clean Up, वाकई काम के हैं, लेकिन कई चीजें अभी अधूरी और बेवजह लगती हैं. अगर आपको ये सुविधाएं ज्यादा परेशान कर रही हैं या आप अपनी स्टोरेज वापस चाहते हैं तो इन्हें बंद करना ही बेहतर है. भविष्य में Apple जब इसे और बेहतर बनाएगा, तब चाहें तो दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है.

