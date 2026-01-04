WhatsApp का ये फीचर है खतरनाक! एक झटके में खाली के सकता है बैंक अकाउंट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Whatsapp: आज के समय में WhatsApp सिर्फ चैटिंग ऐप नहीं रहा, बल्कि कॉलिंग, पेमेंट और अकाउंट वेरिफिकेशन जैसी कई सुविधाओं का हिस्सा बन चुका है. लेकिन इसी सुविधा का फायदा उठाकर साइबर अपराधी लोगों को चूना लगा रहे हैं. एक छोटी सी गलती आपके बैंक अकाउंट को पलभर में खाली कर सकती है और आपको भनक तक नहीं लगेगी.

कैसे शुरू होता है WhatsApp से जुड़ा यह फ्रॉड

इस तरह के फ्रॉड की शुरुआत अक्सर एक साधारण कॉल या मैसेज से होती है. ठग खुद को डिलीवरी एजेंट, बैंक कर्मचारी या किसी सर्विस प्रोवाइडर का प्रतिनिधि बताता है. वह कहता है कि आपके WhatsApp अकाउंट या किसी डिलीवरी से जुड़ी समस्या है और उसे ठीक करने के लिए एक छोटा सा स्टेप करना होगा. यहीं पर लोग भरोसा कर बैठते हैं और ठग के बताए निर्देशों को फॉलो कर लेते हैं.

कॉल फ़ॉरवर्डिंग और OTP

इस स्कैम में सबसे खतरनाक चीज है कॉल फ़ॉरवर्डिंग. ठग आपको एक खास कोड डायल करने के लिए कहते हैं. जैसे ही आप वह कोड डायल करते हैं, आपके फोन की सभी कॉल्स दूसरे नंबर पर फ़ॉरवर्ड हो जाती हैं.

अब बैंक से आने वाले OTP कॉल, WhatsApp वेरिफिकेशन कॉल या किसी भी तरह की सिक्योरिटी कॉल सीधे ठग के पास पहुंच जाती है. इसके बाद अपराधी आसानी से आपके बैंक अकाउंट, UPI या WhatsApp अकाउंट तक पहुंच बना लेते हैं और पैसे निकाल लेते हैं.

क्यों नहीं चलता तुरंत पता?

इस फ्रॉड की सबसे डरावनी बात यह है कि पीड़ित को तुरंत पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ है. फोन पर कॉल आनी बंद हो जाती हैं लेकिन लोग इसे नेटवर्क समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. जब तक बैंक से पैसे कटने का मैसेज आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है.

WhatsApp अकाउंट हैक होने का खतरा

सिर्फ बैंक अकाउंट ही नहीं, इस तरीके से WhatsApp अकाउंट भी हैक किया जा सकता है. ठग वेरिफिकेशन कॉल या कोड हासिल कर लेते हैं और आपका अकाउंट अपने फोन में एक्टिवेट कर लेते हैं. इसके बाद आपके कॉन्टैक्ट्स को मैसेज भेजकर और लोगों को भी ठगा जाता है.

खुद को सुरक्षित कैसे रखें

इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए सबसे जरूरी है सतर्कता. किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई भी कोड डायल न करें. WhatsApp या बैंक कभी भी फोन पर इस तरह की जानकारी नहीं मांगते. अगर आपको शक हो कि कॉल फ़ॉरवर्डिंग चालू हो गई है तो तुरंत उसे बंद करें और अपने बैंक से संपर्क करें. साथ ही WhatsApp में टू-स्टेप वेरिफिकेशन जरूर ऑन रखें.

