#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या हैकिंग से बचा सकता है VPN? यहां जानें जवाब

क्या हैकिंग से बचा सकता है VPN? यहां जानें जवाब

VPN Safety: इंटरनेट पर प्राइवेसी के लिए VPN को एक कारगर तरीका माना जाता है, लेकिन यह हर खतरे से प्रोटेक्शन नहीं दे सकता. VPN के जरिए हैकिंग से बचना थोड़ा मुश्किल है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 31 Jul 2026 08:01 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • मुफ्त VPN ऐप्स अक्सर डेटा लीक करते हैं और कई देशों में प्रतिबंधित हैं।

VPN Safety: ऑनलाइन थ्रेट से बचने में VPN आपके काफी काम आ सकता है. VPN का मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है और आमतौर पर इसे इंटरनेट पर प्राइवेसी बचाने के सबसे बड़े तरीकों में गिना जाता है. यह कई थ्रेट से आपको प्रोटेक्शन दे सकता है. इसके कई फायदे भी हैं, लेकिन फुल प्रोटेक्शन के लिए इस पर निर्भर रहना खतरनाक भी साबित हो सकता है और अगर आप फ्री VPN सर्विस यूज कर रहे हैं तो यह खतरा और बढ़ जाता है. आज हम जानेंगे कि यह किन खतरों से आपको बचा सकता है और किन खतरों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है.

क्या होता है VPN?
क्या हैकिंग से बचा सकता है VPN? यहां जानें जवाब

VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसी तकनीक है जो आपके इंटरनेट कनेक्शन को सुरक्षित बनाती है. VPN आपके डिवाइस के IP एड्रेस को छिपा देता है, जिससे सर्विस प्रोवाइडर और वेबसाइट आदि के लिए आपको पहचानना मुश्किल हो जाता है. इसके लिए यह आपके डिवाइस और इंटरनेट के बीच एक Encrypted Tunnel तैयार करता है. इसी टनल में आपकी सारी इंटरनेट एक्टिविटी ऑपरेट होती हैं. 

क्या हैकिंग से बचा सकता है VPN?

इस सवाल का जवाब है कि VPN आपको हैकिंग से पूरी तरह प्रोटेक्शन नहीं दे सकता. VPN की मदद से आप थर्ड-पार्टी तक अपना डेटा जाने से रोक सकते हैं. यह आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को भी हाइड कर सकता है, जिससे विज्ञानपदाता और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको ट्रैक नहीं कर सकते. लेकिन जब हैकिंग की बात आती है तो मामला थोड़ा अलग हो जाता है. भले ही आप VPN यूज कर रहे हैं, लेकिन यह आपको मलिशियस लिंक पर क्लिक करने या वायरस वाली फाइल डाउनलोड करने से नहीं रोक सकता. अगर आप अनजाने में ऐसी किसी फाइल या लिंक पर क्लिक करते हैं तो वायरस आपके सिस्टम में घुस सकता है. अगर एक बार सिस्टम में वायरस घुस जाए तो VPN इसे कंट्रोल नहीं कर सकता. यह ध्यान रखने वाली बात है कि VPN पूरे सिक्योरिटी सिस्टम की एक लेयर है. फुल प्रोटेक्शन के लिए VPN के साथ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और पासवर्ड मैनेजर आदि के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है.

DDoS अटैक रोक सकता है VPN

भले ही VPN आपको हैकिंग से पूरी तरह सुरक्षित न रख पाए, लेकिन यह आपको डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस (DDoS) अटैक से बचा सकता है. DDoS अटैक इंटरनेट सर्विसेस को डिसरप्ट करने के लिए किया जाता है. इसके लिए सिर्फ आपके IP एड्रेस और बॉट के नेटवर्क की जरूरत होती है. इसके बाद कोई भी आपके इंटरनेट कनेक्शन पर इन बॉट्स को घुसा सकता है. इससे बचने में VPN आपके काम आ जाएगा. यह आपके IP एड्रेस को हाइड कर देता है. इसलिए आमतौर पर VPN को इनेबल रखने की सलाह दी जाती है.

फ्री VPN ऐप्स पर न करें भरोसा
क्या हैकिंग से बचा सकता है VPN? यहां जानें जवाब

कुछ दिन पहले ही एक रिसर्च सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि गूगल प्ले स्टोर पर लिस्टेड कई पॉपुलर फ्री VPN ऐप्स अपने यूजर्स को प्राइवेसी नहीं दे पा रही हैं. इस रिसर्च में 281 सबसे पॉपुलर VPN ऐप्स को शामिल किया गया था, जिन्हें कुल 2.4 बिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका है. रिसर्चर ने पाया कि इनमें से 29 ऐप्स ऐसी थीं, जो यूजर ट्रैफिक को एनक्रिप्टेड टनल से लीक कर रही थीं. इस टनल से डेटा लीक होना प्राइवेसी के लिए काफी खतरनाक माना जाता है. वहीं 61 ऐप्स ऐसी थीं, जो प्लेन टेक्स्ट में डेटा ट्रांसमिट कर रही थीं. इस डेटा को नेटवर्क मॉनिटर करने वाला कोई भी व्यक्ति रीड कर सकता था.

हर देश में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता VPN

कई लोगों को इस बात से हैरानी हो सकती है कि दुनिया के हर देश में VPN यूज नहीं किया जा सकता. बेलारूस ने 2015 से इस पर बैन लगाया हुआ है. इराक में 2014 में VPN पर पाबंदी लगाई थी, जो अब तक जारी है. तुर्कमेनिस्तान ने भी 2019 में इसे बैन कर दिया था. नॉर्थ कोरिया में तो VPN सॉफ्टवेयर या ऐप्स रखना भी आपको मुश्किल में डाल सकता है. इनके अलावा चीन, म्यांमार, ईरान और रूस में भी VPN पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं.

ये भी पढ़ें- रोज के कामों के लिए कितनी इंटरनेट स्पीड जरूरी है? यहां देखें हिसाब

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 31 Jul 2026 08:01 AM (IST)
Tags :
Hacking VPN TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
क्या हैकिंग से बचा सकता है VPN? यहां जानें जवाब
क्या हैकिंग से बचा सकता है VPN? यहां जानें जवाब
टेक्नोलॉजी
अमेरिका-चीन के बीच एआई को लेकर रेस कब शुरू हुई और अब कहां पहुंची?
अमेरिका-चीन के बीच एआई को लेकर रेस कब शुरू हुई और अब कहां पहुंची?
टेक्नोलॉजी
12 नए अपग्रेड के साथ आएगा iPhone 18 Pro, तीन नए कलर्स में लॉन्चिंग!
12 नए अपग्रेड के साथ आएगा iPhone 18 Pro, तीन नए कलर्स में लॉन्चिंग!
टेक्नोलॉजी
Dell New Laptops Launch India: डेल ने भारत में उतारे तीन कमाल के लैपटॉप, मिलेंगे ये फीचर्स
डेल ने भारत में उतारे तीन कमाल के लैपटॉप, मिलेंगे ये फीचर्स
Advertisement

वीडियोज

24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Ranveer Singh का मजेदार जवाब हुआ वायरल, Female फैन की बात पर हंसी नहीं रोक पाए लोग
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी एंटी पेपर लीक बिल पास, अमित शाह ने क्या कहा?
लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी एंटी पेपर लीक बिल पास, अमित शाह ने क्या कहा?
महाराष्ट्र
PM मोदी के मॉर्फ्ड वीडियो पर FIR, एक्शन में महाराष्ट्र पुलिस
PM मोदी के मॉर्फ्ड वीडियो पर FIR, एक्शन में महाराष्ट्र पुलिस
इंडिया
'आंधी संग बारिश, बिजली भी कौंधेगी...', यूपी-दिल्ली से हरियाणा-पंजाब तक चेतावनी
'आंधी संग बारिश, बिजली भी कौंधेगी...', यूपी-दिल्ली से हरियाणा-पंजाब तक चेतावनी
स्पोर्ट्स
रहाणे के रिटायरमेंट पर कोहली ने शेयर किया भावुक संदेश, पढ़िए
रहाणे के रिटायरमेंट पर कोहली ने शेयर किया भावुक संदेश, पढ़िए
बॉलीवुड
BO Collection: 'द ओडिसी' से 'बॉर्डर 2' तक, 'स्पाइडर मैन' ने तोड़े 9 बड़ी फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड्स
'द ओडिसी' से 'बॉर्डर 2' तक, 'स्पाइडर मैन' ने तोड़े 9 बड़ी फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड्स
विश्व
भारत से राजनीति करेंगी शेख हसीना? थरूर वाली समिति को सरकार ने दिया जवाब
भारत से राजनीति करेंगी शेख हसीना? थरूर वाली समिति को सरकार ने दिया जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में क्या आज होगी बारिश? जानें क्या कहता है मौसम विभाग
दिल्ली में क्या आज होगी बारिश? जानें क्या कहता है मौसम विभाग
ट्रेंडिंग
Viral Video :बड़ी मिन्नतों के बाद हुआ बच्चा, 500-500 के नोटों से तौला; वीडियो वायरल
बड़ी मिन्नतों के बाद हुआ बच्चा, 500-500 के नोटों से तौला; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget