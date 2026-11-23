Vivo X Fold 7 Launch Date: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपने फोल्डेबल पोर्टफोलियो का विस्तार करने की तैयारी में जुट गई है. हाल ही में बाजार में Vivo X Fold 6 को पेश करने के बाद अब कंपनी इसके अगले वर्जन Vivo X Fold 7 पर काम कर रही है. इस अपकमिंग फोल्डेबल 5G स्मार्टफोन को लेकर टेक जगत में नई जानकारी सामने आई है, जिससे संकेत मिलते हैं कि यह डिवाइस पहले से अधिक स्लिम डिजाइन और बेहद शक्तिशाली प्रोसेसर के साथ दस्तक दे सकता है.

प्रोसेसर के लिए तीन फ्लैगशिप विकल्पों पर हो रहा विचार

मशहूर टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, Vivo अपने इस नए फोल्डेबल फोन के लिए Qualcomm और MediaTek के अत्याधुनिक फ्लैगशिप चिपसेट की टेस्टिंग कर रहा है. जानकारी के मुताबिक, कंपनी के पास मुख्य रूप से तीन प्रोसेसर विकल्प मौजूद हैं, जिनमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9600 प्रो, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 6 या फिर स्नैपड्रैगन 8 एलीट एक्सट्रीम जेन 6 शामिल हैं.

इन तीनों चिपसेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 2-नैनोमीटर प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर आधारित होने की उम्मीद है, जो फोन को तेज स्पीड और बेहतर बैटरी दक्षता प्रदान करेंगे. हालांकि, वीवो ने अभी तक किसी भी प्रोसेसर के नाम पर आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है.

टिप्स्टर का यह भी मानना है कि अंतिम चिपसेट का चुनाव उसकी लागत पर निर्भर करेगा, क्योंकि फिलहाल मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9600 प्रो की कीमत क्वालकॉम के विकल्पों के मुकाबले अधिक बताई जा रही है.

बुक-स्टाइल डिजाइन और डिस्प्ले में क्या होगा खास?

डिजाइन के मोर्चे पर Vivo किसी बड़े बदलाव के बजाय अपने भरोसेमंद फॉर्म-फैक्टर को ही आगे बढ़ा सकता है. रिपोर्ट्स की मानें तो Vivo X Fold 7 में भी रेगुलर बुक-स्टाइल फोल्डेबल डिजाइन देखने को मिलेगा, लेकिन इसे पहले से ज्यादा पतला रखा जाएगा.

फोन के बाहरी कवर डिस्प्ले का आस्पेक्ट रेशियो भी पुराने मॉडल जैसा ही रहने की संभावना है. इसका मतलब है कि कंपनी डिवाइस को अनावश्यक रूप से चौड़ा करने के बजाय एक आरामदायक और संतुलित ग्रिप वाले मौजूदा डिजाइन के साथ ही बाजार में उतरना चाहती है.

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संभावित लॉन्च टाइमलाइन और कीमत का अनुमान

लॉन्चिंग की बात करें तो Vivo की ओर से अभी Vivo X Fold 7 की आधिकारिक लॉन्च डेट घोषित नहीं की गई है, लेकिन टेक रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह फोन अगले साल सबसे पहले चीन के घरेलू बाजार में लॉन्च किया जा सकता है. कीमत को लेकर भी अभी कोई स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन पिछले मॉडल के आधार पर इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है.

कंपनी ने Vivo X Fold 6 के 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वेरिएंट को भारत में 2,19,999 रुपये की कीमत पर उतारा था, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि आगामी Vivo X Fold 7 को भी इसी प्रीमियम प्राइस रेंज के आसपास पेश किया जाएगा.

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