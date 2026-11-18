अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को चीन में अलास्का शिखर सम्मेलन से इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात कर सकते हैं. साल 2025 में अलास्का शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन समझौते पर सहमति नहीं बन पाने के बाद पुतिन और ट्रंप के बीच यह पहली मुलाकात होगी.

एक अमेरिकी अधिकारी ने इस पूर्व नियोजित बैठक की पुष्टि करते हुए बताया कि ट्रंप और पुतिन की यह मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली बैठक से पहले हो सकती है. इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं कि वह दोनों नेताओं के साथ यूक्रेन युद्ध और परमाणु हथियारों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे. इससे एक बार फिर यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की दिशा में बातचीत शुरू होने की संभावना जताई जा रही है.

अलास्का के बाद पहली मुलाकात

गौरतलब है कि अगस्त 2025 में अलास्का में हुई बैठक से पहले यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की दिशा में उम्मीद जगी थी, लेकिन कोई सार्थक नतीजा नहीं निकलने के कारण यह बैठक बेनतीजा रही थी. इसके बाद भी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार युद्ध खत्म कराने की कोशिशों का दावा करते रहे हैं.

इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को चीन के शेनझेन शहर पहुंचे, जहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हवाई अड्डे पर उन्हें गले लगाकर जोरदार स्वागत किया. चीन के किसी शीर्ष नेता की ओर से सार्वजनिक रूप से इस तरह स्नेह जताने का यह दुर्लभ मौका था. सितंबर में वाशिंगटन यात्रा के दौरान ट्रंप की ओर से किए गए स्वागत के जवाब में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हवाई अड्डे पर पहुंचकर अमेरिकी राष्ट्रपति की अगवानी की.

ट्रंप का जोरदार स्वागत

करीब सात दशक पहले चीन के जनवादी गणराज्य के संस्थापक माओत्से तुंग ने सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव का इसी तरह स्वागत किया था. उसके बाद किसी चीनी नेता द्वारा किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का इस तरह स्वागत किए जाने का यह पहला मौका है.

ट्रंप बुधवार को शुरू हुई एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) के नेताओं की बैठक में हिस्सा लेने के लिए फिलीपीन के मनीला से शेनझेन पहुंचे. वह गुरुवार को शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली पहली त्रिपक्षीय बैठक में भी शामिल होंगे.

ट्रंप के जोरदार स्वागत के बिल्कुल विपरीत, पुतिन की अगवानी शी जिनपिंग के करीबी सहयोगी और सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की शक्तिशाली स्थायी समिति के सदस्य काई ची ने की. चीनी अधिकारियों ने कहा कि यह भी एक दुर्लभ कदम था, क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेता आमतौर पर हवाई अड्डे पर विदेशी राष्ट्राध्यक्षों की अगवानी नहीं करते हैं.

शी जिनपिंग और ट्रंप ने करीब 20 मिनट तक एक-दूसरे से शिष्टाचार भेंट की और अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत में उड़ान भर रहे चीनी जे-10सी लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन देखा. बुधवार को 21वें एपेक शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले नेताओं के लिए आयोजित रात्रिभोज में हिस्सा लेने के अलावा, ट्रंप, शी जिनपिंग और पुतिन त्रिपक्षीय बैठक भी करेंगे.

बैठक पर व्हाइट हाउस और चीन की प्रतिक्रिया

शीर्ष तीन देशों के नेताओं के बीच इस तरह की यह पहली बैठक होगी. इसमें यूक्रेन संघर्ष, ईरान युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और परमाणु हथियारों में कटौती समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी.

रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ‘तास’ के अनुसार, रूसी सत्ता प्रतिष्ठान ‘क्रेमलिन’ के वरिष्ठ सलाहकार यूरी उषाकोव ने कहा कि त्रिपक्षीय बैठक के बाद जारी किए जाने वाले बयान का मसौदा तैयार करने पर काम जारी है. उन्होंने कहा कि तीनों नेता दुनिया में जारी संघर्षों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे.

बैठक से पहले चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने सोमवार को मीडिया से कहा था कि तीनों राष्ट्रपति विश्व शांति की रक्षा और प्रमुख देशों के आपसी संबंधों में रणनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श करेंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ ने हाल ही में कहा था कि ट्रंप परमाणु हथियारों में कटौती के मुद्दे पर चर्चा करेंगे. यह बातचीत ऐसे समय होने वाली है, जब फरवरी में अमेरिका और रूस के बीच हुई ‘न्यू स्टार्ट’ संधि की अवधि समाप्त होने के बाद वैश्विक हथियार नियंत्रण के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.