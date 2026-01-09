अब YouTube पर नहीं दिखेगी लंबी एड, इस देश ने बना दिया नया कानून, यूजर्स की हुई बल्ले-बल्ले
YouTube पर लंबी एड से परेशान लोगों की वियतनाम सरकार ने मौज करवा दी है. यहां एक नया कानून बनाया गया है, जिसके तहत 5 सेकंड से लंबी हर एड को स्किप करने का ऑप्शन देना होगा.
YouTube पर लंबी एड से सभी परेशान हैं. आप अपनी पसंद का कोई वीडियो देख रहे होते हैं और बीच में अचानक से कोई 30 सेकंड की लंबी एड आ जाती है. इसे न तो स्किप किया जा सकता है और न ही देखने का मन करता है. कई लोग इससे बचने के लिए एड ब्लॉकर इंस्टॉल करते थे, लेकिन अब यूट्यूब एड ब्लॉकर की परमिशन नहीं देती. ऐसे में केवल यूट्यूब प्रीमियम ही एक तरीका बचता है, जिससे बिना एड वाले वीडियो देखे जा सकते हैं. अब एक देश ने इसे बदलने के लिए कानून बना दिया है.
वियतनाम ने की यूजर्स की मौज
वियतनाम ने एक कानून बनाया है, जिसके तहत यूट्यूब समेत किसी भी दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 5 सेकंड से लंबी अनस्किपेबल एड नहीं दिखाई जा सकेगी. यानी हर प्लेटफॉर्म को 5 सेकंड से लंबी एड पर स्किप करने का ऑप्शन देना ही होगा. यह कानून वीडियो एड के साथ-साथ मूविंग इमेजेज पर भी लागू होगा. साथ ही स्टेटिक एड को भी स्किप करने का ऑप्शन देना पड़ेगा. यह कानून 15 फरवरी से लागू हो जाएगा.
यूजर्स हुए खुश
वियतनाम सरकार के इस फैसले से यूजर्स काफी खुश हैं. Reddit पर कई दूसरे देशों के लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि वो भी अपने देश में ऐसा कानून चाहते हैं. अभी फ्री में वीडियो देखने के लिए यूजर्स के पास बहुत कम कंट्रोल है और उन्हें यूट्यूब समेत दूसरे प्लेटफॉर्म की मनमानी का शिकार होना पड़ता है.
यूट्यूब के लिए जरूरी है एड
यूजर के लिए वियतनाम का यह कानून राहत लेकर आया है, लेकिन यह भी समझने की जरूरत है कि यूट्यूब के लिए एड जरूरी है. एड के कारण ही अभी तक यूट्यूब को यूज करना फ्री बना हुआ है और इससे क्रिएटर्स को भी पैसा कमाने का मौका मिलता है. हालांकि, लंबी और स्किन न होने वाली एड पर यूट्यूब की निर्भरता बढ़ रही है, जिससे न सिर्फ वीडियो देखने में रुकावट आती है बल्कि यूजर एक्सपीरियंस भी खराब होता है.
