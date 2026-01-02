बार-बार रिचार्ज से हो गए हैं परेशान, आज ही लें ये प्लान, 2027 से पहले नहीं करना पड़ेगा रिचार्ज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अनलिमिटेड वैलिडिटी वाला दौर गुजर गया है और अब अपना मोबाइल नंबर एक्टिव रखने के लिए बार-बार रिचार्ज करना पड़ेगा. अगर आपका नंबर एक्टिव नहीं है तो 90 दिन कंपनियां उसे बंद कर किसी और को अलॉट कर सकती है. इसलिए कई लोग बार-बार वैलिडिटी वाले रिचार्ज के झंझट से परेशान हो जाते हैं. ऐसे लोगों के लिए आज हम लंबी वैलिडिटी वाले प्लान की जानकारी लेकर आए हैं, जिससे उन्हें 2027 तक वैलिडिटी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है.

जियो के एनुअल प्लान

जियो के पास 3,999 और 3,599 रुपये वाले दो एनुअल प्लान हैं. 3,999 वाले की बात करें तो अनलिमिटेड 5G + रोजाना 2.5GB डेटा, रोजाना 100 SMS, अनलिमिटेड कॉलिंग और 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इसके साथ फैनकोड, जियोहॉटस्टार का तीन महीने का सब्सक्रिप्शन और 18 महीनों के लिए गूगल जेमिनी प्रो का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जा रहा है. 3,599 वाले प्लान में फैनकोड सब्सक्रिप्शन को छोड़कर सारे बेनेफिट सेम ही हैं.

एयरटेल के एनुअल प्लान

जियो की ही तरह एयरटेल भी 3,999 और 3,599 रुपये में एनुअल प्लान ऑफर करती है. एयरटेल के 3,999 वाले प्लान में अनलिमिटेड 5G + रोजाना 2.5GB डेटा, रोजाना 100 SMS, अनलिमिटेड कॉलिंग और 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इसमें एक साल के जियोहॉटस्टार और परप्लेक्सिटी प्रो का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है. वहीं 3599 रुपये वाले प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ रोजाना 2.GB डेटा, रोजाना 100 SMS, अनलिमिटेड कॉलिंग और 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इसमें केवल परप्लेक्सिटी प्रो का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है.

वोडाफोन आइडिया (Vi) के एनुअल प्लान

Vi के पास 3599 और 3799 रुपये की कीमत वाले दो एनुअल प्लान्स हैं. 3599 वाले प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ रोजाना 2.GB डेटा, रोजाना 100 SMS, अनलिमिटेड कॉलिंग और 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इसके एडिशनल बेनेफिट में रात के 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और हर महीने 2GB बैकअप डेटा मिलता है. अगर 3799 रुपये वाले प्लान की बात करें तो इसमें 3599 वाले सारे बेनेफिट्स के साथ एक साल के लिए प्राइम लाइट का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलता है.

