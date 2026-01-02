हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इस देश में भी हो रही बैन की तैयारी

बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इस देश में भी हो रही बैन की तैयारी

ऑस्ट्रेलिया के बाद अब फ्रांस में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने की तैयारी हो रही है. यहां की सरकार सोशल मीडिया को बैन करने के साथ-साथ स्कूली बच्चों के मोबाइल रखने पर भी रोक लगा सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 02 Jan 2026 07:49 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर पूरी दुनिया में बहस जारी है. ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा कदम उठाते हुए बच्चों के सोशल मीडिया चलाने पर बैन लगा दिया है और अब फ्रांस भी इस पर विचार कर रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्रांस 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और इसी साल सितंबर से हाई स्कूलों में मोबाइल फोन रखने पर बैन लगाने की योजना बना रहा है. बता दें कि फ्रांस में पहले से ही प्राइमरी और मिडल स्कूलों में मोबाइल पर बैन लगा हुआ है और अब उसका बढ़ाने का तैयारी चल रही है. 

इसी महीने शुरू हो जाएगी बैन की तैयारी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्रांस की सरकार अगले कुछ दिनों में इसकी तैयारी शुरू कर देगी और पहले कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा. फ्रांस ने 2023 में एक कानून बनाया था, जिसके तहत अगर कोई 15 साल से कम उम्र का बच्चा सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाता है तो इसके लिए उस प्लेटफॉर्म को पैरेंटल कन्सेंट लेना जरूरी है. हालांकि, तकनीकी चुनौतियों के कारण यह ठीक से लागू नहीं हो पाया है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी अकसर युवाओं के बीच हिंसा के पीछे सोशल मीडिया को जिम्मेदार मानते आए हैं. अपने नए साल के संबोधन में भी उन्होंने लोगों से अपने बच्चों को सोशल मीडिया और स्क्रीन से बचाने की अपील की थी.

क्या पूरे यूरोपीय संघ में लगेगा बैन?

फ्रांस में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होने की तैयारियों के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या पूरे यूरोपीय संघ में ऐसा होगा? दरअसल, मैक्रों ने पिछले साल जून में कहा था कि वो पूरे यूरोपीय संघ में सोशल मीडिया के रेगुलेशन के लिए आवाज उठाएंगे. बीते नवंबर में यूरोपीय संंसद ने भी संघ से बच्चों के सोशल मीडिया एक्सेस करने की मिनिमम उम्र तय करने को कहा था ताकि बच्चों के बीच बढ़ती मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को रोका जा सके.

ये भी पढ़ें-

देखती रह जाएंगी चाइनीज कंपनियां, सैमसंग बना रही है 20,000mAh वाली बैटरी, जानिये कितने घंटे चलेगी

Published at : 02 Jan 2026 07:49 AM (IST)
Tags :
France Social Media TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी वालों को कोहरे से राहत नहीं, इस जिले में 3 डिग्री तक गिरा पारा, जनवरी में और सताएगी सर्दी
यूपी वालों को कोहरे से राहत नहीं, इस जिले में 3 डिग्री तक गिरा पारा, जनवरी में और सताएगी सर्दी
विश्व
भारत ने निकाली पाकिस्तान की हेकड़ी! सिंधु जल संधि को लेकर क्यों गिड़गिड़ा रहे मुनीर-शहबाज?
भारत ने निकाली पाकिस्तान की हेकड़ी! सिंधु जल संधि को लेकर क्यों गिड़गिड़ा रहे मुनीर-शहबाज?
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन, लिस्ट देखकर चौंक जाएंगे
विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन, लिस्ट देखकर चौंक जाएंगे
बॉलीवुड
TMMTMTTM BO Day 8: नए साल पर भी ठंडी रही 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', 8 दिन बाद भी नहीं वसूल पाई आधी लागत, शॉकिंग है कलेक्शन
नए साल पर भी ठंडी रही 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', 8 दिन बाद भी नहीं वसूल पाई आधी लागत
Advertisement

वीडियोज

Akhilesh Yadav के बाटी-चोखा प्रोग्राम में दिखा जातीय समीकरण का दम, 2027 चुनाव से पहले खेला बड़ा दांव
मेरठ के जल्लाद सनम का नया खेल | Sansani | Crime News
Indore: दूषित पानी से 9 मौत..एक्शन पर सवाल..हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट | Kailash Vijayvargiya
Bharat Ki Baat: king Khan पर सवाल, बांग्लादेशी खिलाड़ी पर बवाल | Mustafizur Rahman
Janhit: 'खलीफा' की कुर्सी खतरे में, सड़क पर उतरा Gen Z | Masoud Pezeshkian | Protest | Inflamation
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी वालों को कोहरे से राहत नहीं, इस जिले में 3 डिग्री तक गिरा पारा, जनवरी में और सताएगी सर्दी
यूपी वालों को कोहरे से राहत नहीं, इस जिले में 3 डिग्री तक गिरा पारा, जनवरी में और सताएगी सर्दी
विश्व
भारत ने निकाली पाकिस्तान की हेकड़ी! सिंधु जल संधि को लेकर क्यों गिड़गिड़ा रहे मुनीर-शहबाज?
भारत ने निकाली पाकिस्तान की हेकड़ी! सिंधु जल संधि को लेकर क्यों गिड़गिड़ा रहे मुनीर-शहबाज?
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन, लिस्ट देखकर चौंक जाएंगे
विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन, लिस्ट देखकर चौंक जाएंगे
बॉलीवुड
TMMTMTTM BO Day 8: नए साल पर भी ठंडी रही 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', 8 दिन बाद भी नहीं वसूल पाई आधी लागत, शॉकिंग है कलेक्शन
नए साल पर भी ठंडी रही 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', 8 दिन बाद भी नहीं वसूल पाई आधी लागत
विश्व
यूक्रेन से छीनी जगह पर न्यू ईयर का जश्न मना रहे लोगों पर ड्रोन अटैक, रूस ने किया 24 लोगों की मौत दावा, जानें पूरा मामला
यूक्रेन से छीनी जगह पर न्यू ईयर का जश्न मना रहे लोगों पर ड्रोन अटैक, रूस ने किया 24 लोगों की मौत दावा, जानें पूरा मामला
नौकरी
हरियाणा पुलिस में नौकरी का मौका​,​ 11 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू​;​ जानें डिटेल्स
हरियाणा पुलिस में नौकरी का मौका​,​ 11 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू​;​ जानें डिटेल्स
जनरल नॉलेज
कितने रुपये में आता है ट्रेन का एक पहिया? कीमत होश उड़ा देगी
कितने रुपये में आता है ट्रेन का एक पहिया? कीमत होश उड़ा देगी
हेल्थ
पेट की चर्बी होगी गायब! सुबह खाली पेट पिएं ये बेहद खास ड्रिंक
पेट की चर्बी होगी गायब! सुबह खाली पेट पिएं ये बेहद खास ड्रिंक
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget