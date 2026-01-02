बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इस देश में भी हो रही बैन की तैयारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर पूरी दुनिया में बहस जारी है. ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा कदम उठाते हुए बच्चों के सोशल मीडिया चलाने पर बैन लगा दिया है और अब फ्रांस भी इस पर विचार कर रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्रांस 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और इसी साल सितंबर से हाई स्कूलों में मोबाइल फोन रखने पर बैन लगाने की योजना बना रहा है. बता दें कि फ्रांस में पहले से ही प्राइमरी और मिडल स्कूलों में मोबाइल पर बैन लगा हुआ है और अब उसका बढ़ाने का तैयारी चल रही है.

इसी महीने शुरू हो जाएगी बैन की तैयारी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्रांस की सरकार अगले कुछ दिनों में इसकी तैयारी शुरू कर देगी और पहले कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा. फ्रांस ने 2023 में एक कानून बनाया था, जिसके तहत अगर कोई 15 साल से कम उम्र का बच्चा सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाता है तो इसके लिए उस प्लेटफॉर्म को पैरेंटल कन्सेंट लेना जरूरी है. हालांकि, तकनीकी चुनौतियों के कारण यह ठीक से लागू नहीं हो पाया है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी अकसर युवाओं के बीच हिंसा के पीछे सोशल मीडिया को जिम्मेदार मानते आए हैं. अपने नए साल के संबोधन में भी उन्होंने लोगों से अपने बच्चों को सोशल मीडिया और स्क्रीन से बचाने की अपील की थी.

क्या पूरे यूरोपीय संघ में लगेगा बैन?

फ्रांस में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होने की तैयारियों के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या पूरे यूरोपीय संघ में ऐसा होगा? दरअसल, मैक्रों ने पिछले साल जून में कहा था कि वो पूरे यूरोपीय संघ में सोशल मीडिया के रेगुलेशन के लिए आवाज उठाएंगे. बीते नवंबर में यूरोपीय संंसद ने भी संघ से बच्चों के सोशल मीडिया एक्सेस करने की मिनिमम उम्र तय करने को कहा था ताकि बच्चों के बीच बढ़ती मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को रोका जा सके.

