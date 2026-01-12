हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2026 में तहलका मचाने आ रहे हैं फोल्डेबल स्मार्टफोन! ऐसे फीचर्स होंगे कि आप अपना पुराना फोन भूल जाएंगे

2026 में तहलका मचाने आ रहे हैं फोल्डेबल स्मार्टफोन! ऐसे फीचर्स होंगे कि आप अपना पुराना फोन भूल जाएंगे

साल 2026 फोल्डेबल स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है. बड़ी टेक कंपनियां इस सेगमेंट में अब तक के सबसे इनोवेटिव और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन पेश करने की तैयारी में हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 12 Jan 2026 11:25 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Foldable Smartphones: साल 2026 फोल्डेबल स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है. बड़ी टेक कंपनियां इस सेगमेंट में अब तक के सबसे इनोवेटिव और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन पेश करने की तैयारी में हैं. सिर्फ डिजाइन ही नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस, कैमरा, डिस्प्ले और ड्यूरैबिलिटी के मामले में भी ये डिवाइसेज़ बड़े बदलाव ला सकते हैं. आने वाले समय में जिन फोल्डेबल फोन्स पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हैं वे कुछ इस तरह हैं.

Samsung TriFold

सैमसंग का बहुप्रतीक्षित TriFold स्मार्टफोन 2026 में दस्तक दे सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें तीन आपस में जुड़े डिस्प्ले होंगे जो इसे आम फोल्डेबल फोन्स से बिल्कुल अलग बनाएंगे. कंपनी इसमें दमदार प्रोसेसर, एडवांस कैमरा सिस्टम और बेहतर मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर देने पर काम कर रही है. कहा जा रहा है कि सैमसंग अल्ट्रा-थिन हिंज टेक्नोलॉजी पर भी काफी आगे बढ़ चुका है जिससे फोन ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनेगा. माना जा रहा है कि यह डिवाइस फोन और टैबलेट दोनों के बीच की दूरी खत्म कर देगा.

Huawei X7

Huawei X7 Fold को अगली पीढ़ी का फोल्डेबल स्मार्टफोन माना जा रहा है. इसमें बड़ा और स्मूद फोल्डेबल डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जो हाई रिफ्रेश रेट के साथ आएगा. पावरफुल Kirin चिपसेट, ज्यादा रैम और स्टोरेज के साथ यह फोन परफॉर्मेंस के मामले में फ्लैगशिप कैटेगरी में खड़ा हो सकता है. HarmonyOS के नए वर्जन, मजबूत बैटरी और फास्ट चार्जिंग के साथ Huawei X7 उन यूजर्स को आकर्षित कर सकता है जो प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं.

Motorola Razr Fold

Motorola Razr Fold कंपनी का पहला बुक-स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफोन माना जा रहा है. इसमें बड़ा इनर डिस्प्ले और एक काम का कवर स्क्रीन मिलने की बात कही जा रही है. खास बात यह है कि यह फोन स्टाइलस सपोर्ट के साथ आ सकता है जिससे मल्टीटास्किंग और क्रिएटिव काम और आसान हो जाएंगे. कैमरा सेटअप भी हाई-रिजॉल्यूशन होने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि यह डिवाइस 2026 के मध्य तक ग्लोबल मार्केट में एंट्री कर सकता है.

Vivo X Fold 6

Vivo X Fold 6 को कंपनी का अगला प्रीमियम फोल्डेबल माना जा रहा है. शुरुआती लीक के अनुसार, इसमें लेटेस्ट Snapdragon फ्लैगशिप प्रोसेसर और बेहद हाई-रिजॉल्यूशन कैमरा दिया जा सकता है जो इसके पिछले मॉडल से बड़ा अपग्रेड होगा. बेहतर डिजाइन, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और पावरफुल परफॉर्मेंस इसे फोटोग्राफी और मल्टीटास्किंग पसंद करने वालों के लिए खास बना सकते हैं.

iPhone Fold

Apple का पहला फोल्डेबल iPhone, जिसे iPhone Fold कहा जा रहा है 2026 के आखिर तक लॉन्च हो सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका डिजाइन बुक-स्टाइल होगा और इसमें लगभग क्रीज़-फ्री डिस्प्ले देखने को मिल सकता है. प्रीमियम टाइटेनियम बॉडी, साइड-माउंटेड Touch ID और टॉप-लेवल कैमरा सेटअप इसे बाकी फोल्डेबल फोन्स से अलग पहचान दिला सकता है. Apple का यह कदम फोल्डेबल मार्केट को नई दिशा दे सकता है.

फोल्डेबल फ्यूचर की झलक

2026 फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के लिए नई शुरुआत जैसा हो सकता है. बेहतर टेक्नोलॉजी, मजबूत डिजाइन और इनोवेटिव फॉर्म-फैक्टर के साथ ये डिवाइसेज़ आने वाले समय में स्मार्टफोन की परिभाषा ही बदल सकते हैं.

Published at : 12 Jan 2026 11:25 AM (IST)
