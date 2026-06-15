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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोन में इंस्टॉल्ड पुराने Apps हैं सबसे बड़ा खतरा, बचाने के लिए Google करेगा यह काम

फोन में इंस्टॉल्ड पुराने Apps हैं सबसे बड़ा खतरा, बचाने के लिए Google करेगा यह काम

Unused Apps Risk: फोन में स्टोर अनयूज्ड ऐप्स बड़ा सिक्योरिटी खतरा पैदा कर सकती है. इस खतरे को देखते हुए गूगल एक नया अपडेट लाने वाली है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 15 Jun 2026 10:39 AM (IST)
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  • फोन में पुरानी अनुपयोगी ऐप्स सुरक्षा के लिए खतरा बनती हैं।
  • डेवलपर्स अपडेट न करने पर ऐप्स हैक होने का खतरा बढ़ता है।
  • गूगल अब अनुपयोगी ऐप्स हटाने की सूचना देगी यूजर्स को।

Unused Apps Risk: हमारे फोन में जितनी ऐप्स होती हैं, उनमें से हम कुछ ही रेगुलर यूज कर पाते हैं. सालभर पहले किसी काम के लिए इंस्टॉल किए गए ऐप्स अब तक फोन में इंस्टॉल्ड है भले ही उसे कभी दोबारा ओपन ही न किया गया हो और ऐसी एक नहीं कई ऐप्स हो सकते हैं. ज्यादातर लोग ऐप्स डाउनलोड कर भूल जाते हैं और उन्हें कभी यूज नहीं करते. कम ही लोग इस बात को जानते हैं कि अनयूज्ड ऐप्स बड़ी मुसीबत का कारण बन सकते हैं. गूगल इसके खतरे जानता है, इसलिए अब यूजर के लिए एक नई अपडेट लेकर आ रहा है.

कैसे खतरा बन जाते हैं पुराने अनयूज्ड ऐप्स?

ऐप्स के पुराने होने का मतलब वर्षों से नहीं होता. यूट्यूब और फेसबुक जैसी ऐप्स को हम वर्षों से यूज करते आ रहे हैं. समय के साथ-साथ ये ऐप्स अपडेट भी होते रहते हैं. खतरा तब पैदा होता है, जब डेवलपर्स ऐप को अपडेट करना बंद कर देते हैं या गूगल उन्हें प्ले स्टोर से हटा देता है. ऐसे ऐप्स फोन के सिस्टम के साथ अपग्रेड नहीं हो पाते और इन्हें हैक करना आसान हो जाता है. डेवलपर्स के हाथ खड़े कर देने के बाद इन ऐप्स को अपग्रेड करने वाला भी कोई नहीं होता और हैकर्स के लिए इसकी सुरक्षा खामियों का फायदा उठाना बाएं हाथ का खेल बन जाता है.

पर्याप्त नहीं है गूगल का मौजूदा सिस्टम

अभी ऐप्स को स्कैन करने के लिए गूगल का प्ले प्रोटेक्ट काम करता है. यह डिवाइस को स्कैन कर खतरे वाली ऐप्स को ब्लॉक कर देता है. अगर कोई ऐप आपके क्रेडेंशियल चोरी करता हुआ या परमिशन के अलावा कोई डेटा या फाइल एक्सेस करते हुए पाया जाता है तो यह यूजर को नोटिफाई कर देता है. इसकी मदद से खतरनाक ऐप्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन यह डिलिस्टेड या डेवलपर्स की तरफ से अपग्रेड न होने वाली ऐप्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता. अब गूगल इस गैप को भरने जा रहा है.

अब गूगल करेगी यह काम

अब गूगल यूजर्स को उन ऐप्स के बारे में भी नोटिफाई करेगा, जिन्हें प्ले स्टोर से हटाया जा रहा है. इसके लिए एक नया फीचर टेस्ट किया जा रहा है. इसके अवेलेबल होने के बाद फोन में इंस्टॉल्ड किसी ऐप को अगर प्ले स्टोर से हटाया जाएगा तो गूगल नोटिफिकेशन के जरिए यूजर को इसकी जानकारी दे देगा. इस जानकारी के आधार पर यूजर को ऐप को रखने या डिलीट करने का फैसला ले सकता है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 15 Jun 2026 10:39 AM (IST)
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