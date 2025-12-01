कहीं आपके फोन में इंस्टॉल डिजिलॉकर ऐप फेक तो नहीं? सरकार ने जारी की यह एडवायजरी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







DigiLocker का इस्तेमाल कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स आदि स्टोर करने के लिए किया जाता है. कई लोग अपने डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल कॉपी की जगह डिजिलॉकर में उनका डिजिटल वर्जन रखकर ही अपना काम चलाते हैं. लेकिन क्या आपने यह ध्यान से देखा है कि आपके फोन में इंस्टॉल डिजिलॉकर ऐप असली है या नकली. भारत सरकार ने नकली डिजिलॉकर ऐप को लेकर एडवायजरी जारी की है. आइए जानते हैं कि इसमें क्या कहा गया है.

एडवायजरी में क्या कहा गया?

भारत सरकार के डिजिटल इंडिया हैंडल से की गई एक पोस्ट में कहा गया है कि ऐप स्टोर्स पर फर्जी डिजिलॉकर ऐप सर्कुलेट हो रही है. साथ ही यूजर को ऐप डाउनलोड करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने की भी सलाह दी गई है. पोस्ट में लिखा गया है, 'केवल असली डिजिलॉकर ऐप का यूज कर अपने जरूरी डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करें. यूजर्स को मिसलीड करने के लिए ऐप स्टोर्स पर इससे मिलती-जुलती ऐप्स को सर्कुलेट किया जा रहा है. अगर आपने पहले ही कोई संदिग्ध वर्जन डाउनलोड कर लिया है तो इसे तुरंत डिलीट करें और इससे लिंक्ड अकाउंट के पासवर्ड बदल लें. इस ऐप को सरकारी वेबसाइट्स पर दिए गए ऑफिशियल लिंक से डाउनलोड करें.'

कैसे करें असली ऐप की पहचान?

सरकार ने बताया है कि असली ऐप का नाम DigiLocker है और इसे नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) ने डेवलप किया है. इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://www.digilocker.gov.in है. ऐसे में ऐप डाउनलोड करते समय इसकी स्पेलिंग को ध्यान से देखें. अगर इसमें गड़बड़ दिख रही है तो डाउनलोड करने से बचें. सरकार की तरफ से एडवायजरी में कहा गया है कि इसे सरकारी वेबसाइट्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर ही डाउनलोड करें. इसके लिए किसी थर्ड-पार्टी ऐप स्टोर्स या अनजान डेवलपर्स की ऐप्स पर भरोसा न करें. साथ ही अनजान नंबरों से आए लिंक पर क्लिक कर भी फाइल या ऐप डाउनलोड करने से बचना चाहिए.

ये भी पढ़ें-

अगले 10 सालों में 30 लाख नौकरियां खा जाएगी एआई, कहीं आपकी जॉब पर भी तो खतरा नहीं!