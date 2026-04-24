हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसरकार की सस्ते वॉइस प्लान की तैयारी पूरी, लेकिन क्या अब डेटा होगा महंगा?

सरकार की सस्ते वॉइस प्लान की तैयारी पूरी, लेकिन क्या अब डेटा होगा महंगा?

TRAI के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब जितने भी मौजूदा डेटा वॉइस+SMS वाले बंडल प्लान हैं उन्हें उसी वैलिडिटी के बराबर अलग से वॉइस ओनली प्लान देना होगा.

By : वरुण भसीन | Updated at : 24 Apr 2026 06:14 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • TRAI ने 2026 तक वॉइस/SMS-ओनली प्लान अनिवार्य किए।
  • इन प्लान्स की कीमत डेटा प्लान के अनुपात में कम होगी।
  • यह बुजुर्गों, ग्रामीण व कम आय वालों के लिए राहत।
  • आशंका है कि डेटा प्लान महंगे हो सकते हैं।

TRAI: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक अहम डेडलाइन तय की है. 28 अप्रैल 2026 तक सभी ऑपरेटरों को अपने टैरिफ सिस्टम में बदलाव करते हुए हर वैलिडिटी के लिए वॉइस और SMS-ओनली प्लान उपलब्ध कराने होंगे. इन प्लान्स को वेबसाइट, मोबाइल ऐप और रिटेल आउटलेट्स पर साफ तौर पर दिखाना भी जरूरी होगा. यानि उपभोक्ता के लिए जितने भी डाटा, वॉइस और SMS के bundle प्लान होते हैं उतने ही प्लान सिर्फ वॉइस कॉल के भी हों.

सस्ते होंगे प्लान?

TRAI के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब जितने भी मौजूदा डेटा वॉइस+SMS वाले बंडल प्लान हैं उन्हें उसी वैलिडिटी के बराबर अलग से वॉइस ओनली प्लान देना होगा. इन प्लान्स की कीमत भी लार्जली प्रोपोर्शनल रिडक्शन यानी डेटा के हिसाब से कम रखनी होगी.


सरकार की सस्ते वॉइस प्लान की तैयारी पूरी, लेकिन क्या अब डेटा होगा महंगा?

यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि TRAI के अनुसार, बड़ी संख्या मे ऐसे  उपभोक्ता हैं, खासतौर पर बुजुर्ग, ग्रामीण और कम आय वर्ग, जिन्हें डेटा की जरूरत नही होती है लेकिन उन्हें मजबूरी में महंगे डेटा प्लान लेने पड़ते हैं.

क्या डेटा प्लान होंगे महंगे?

अब TRAI के नए प्रस्ताव ने टेलीकॉम सेक्टर में एक नई बहस छेड़ दी है. एक तरफ जहां सिर्फ वॉइस कॉल के प्लान का कदम उन उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आ सकता है जो सिर्फ कॉल और SMS का इस्तेमाल करते हैं, वहीं दूसरी तरफ यह आशंका भी बढ़ रही है कि आने वाले समय में डेटा प्लान महंगे हो सकते हैं.

20 साल बाद टैरिफ में सीधा हस्तक्षेप

भारत में 2004 से टेलीकॉम सेक्टर में “टैरिफ फॉरबियरेंस” की नीति लागू है जिसके तहत कंपनियों को खुद अपने प्लान तय करने की आजादी दी गई थी. इसी वजह से भारत दुनिया के सबसे सस्ते मोबाइल डेटा बाजारों में शामिल रहा है. लेकिन अब इतने सालों बाद TRAI का यह कदम अलग है. पहली बार इतने वर्षों बाद रेगुलेटर सीधे तौर पर टैरिफ स्ट्रक्चर में बदलाव की दिशा तय करता दिख रहा है जहां कंपनियों को हर वैलिडिटी के लिए voice और SMS-ओनली प्लान देना अनिवार्य किया जा रहा है.

कंज्यूमर के लिए क्या राहत ?

TRAI का तर्क साफ है, देश में बड़ी संख्या में ऐसे यूजर्स हैं जिन्हें डेटा की जरूरत नहीं है लेकिन उन्हें मजबूरी में डेटा वाले महंगे प्लान लेने पड़ते हैं. अगर यह नियम लागू होता है तो,

  • उपभोक्ता अपनी जरूरत के हिसाब से सस्ता प्लान चुन पाएंगे
  • बुजुर्ग, ग्रामीण और फीचर फोन यूजर्स को राहत मिलेगी
  • “जबर्दस्ती डेटा खरीदने” की समस्या कम होगी

बढ़ सकती है जेब पर मार

लेकिन यहीं पर कहानी पलटती है. टेलीकॉम इंडस्ट्री का मॉडल “बंडल प्राइसिंग” पर चलता है जहां डेटा से होने वाली कमाई वॉइस सर्विस को सस्ता बनाए रखती है. अगर वॉइस और डेटा पूरी तरह अलग हो जाते हैं तो कंपनियां डेटा प्लान की कीमत बढ़ा सकती हैं. ज्यादातर यूजर्स जो डेटा + कॉल दोनों इस्तेमाल करते हैं उनके लिए कुल खर्च बढ़ सकता है. सस्ता प्लान कुछ लोगों के लिए राहत बनेगा लेकिन बहुसंख्यक यूजर्स के लिए महंगा सौदा भी साबित हो सकता है.

फॉरबियरेंस मॉडल पर भी उठे सवाल

TRAI का यह कदम उस नीति से अलग माना जा रहा है जिसने भारत को दुनिया के सबसे सस्ते टेलीकॉम बाजारों में शामिल किया. अब सवाल उठ रहा है कि क्या ज्यादा रेगुलेशन से

  • कंपनियों की प्राइस तय करने की आजादी कम होगी
  • मार्केट में इनोवेशन पर असर पड़ेगा
  • और लंबी अवधि में कीमतें स्थिर रहने के बजाय बढ़ सकती हैं

अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक चिंता यह है कि अगर डेटा प्लान महंगे होते हैं तो इसका असर देश के डिजिटल विस्तार पर पड़ सकता है. ऐसे में अगर कंपनियों की कमाई पर दबाव आता है तो नेटवर्क निवेश और विस्तार की रफ्तार धीमी हो सकती है.

यह भी पढ़ें:

AI स्मार्टफोन! अब पहले से ज्यादा स्मार्ट, तेज और समझदार बन चुका है आपका फोन, जानिए कैसे बदल रही पूरी दुनिया

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read More
Published at : 24 Apr 2026 06:14 PM (IST)
Tags :
TRAI TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Tech Tips: घंटो तक एसी चलाने के बाद भी ठंडा नहीं हो रहा कमरा तो हो सकती हैं ये दिक्कतें, समाधान भी जान लें
Tech Tips: घंटो तक एसी चलाने के बाद भी ठंडा नहीं हो रहा कमरा तो हो सकती हैं ये दिक्कतें, समाधान भी जान लें
टेक्नोलॉजी
अब पहले ही मिल जाएगा खतरे का संकेत! ये नया Wearable सेंसर ऑर्गन फेल होने से पहले ही कर देगा अलर्ट, जानिए क्या है टेक्नोलॉजी
अब पहले ही मिल जाएगा खतरे का संकेत! ये नया Wearable सेंसर ऑर्गन फेल होने से पहले ही कर देगा अलर्ट, जानिए क्या है टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
पासवर्ड हो गए 'रिटायर', अब क्या यूज करना रहेगा सेफ? टॉप इंटेलीजेंस एजेंसी ने सब बता दिया
पासवर्ड हो गए 'रिटायर', अब क्या यूज करना रहेगा सेफ? टॉप इंटेलीजेंस एजेंसी ने सब बता दिया
टेक्नोलॉजी
अब बच्चों की हर AI चैट पर नजर रखेंगे पैरेंट्स! Meta के नए फीचर से बढ़ेगी डिजिटल सेफ्टी, जानिए कैसे
अब बच्चों की हर AI चैट पर नजर रखेंगे पैरेंट्स! Meta के नए फीचर से बढ़ेगी डिजिटल सेफ्टी, जानिए कैसे
Advertisement

वीडियोज

Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Raghav Chadha News: देखते रहे केजरीवाल, लुट गई पार्टी, BJP में जाएंगे 7 सांसद, ये हैं टूट की 5 वजह
देखते रहे केजरीवाल, लुट गई पार्टी, BJP में जाएंगे 7 सांसद, ये हैं टूट की 5 वजह
बिहार
राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'वे सभी लोग जो…'
राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'वे सभी लोग जो…'
आईपीएल 2026
शार्दुल ठाकुर के खेलने पर बवाल, न प्लेइंग-11 में थे और न इम्पैक्ट प्लेयर थे, फिर कैसे मिल गया मौका?
शार्दुल ठाकुर के खेलने पर बवाल, न प्लेइंग-11 में थे और न इम्पैक्ट प्लेयर थे, फिर कैसे मिल गया मौका?
इंडिया
'खुशी हुई', SIR के बीच बंगाल की बंपर वोटिंग पर चीफ जस्टिस का कमेंट, तुरंत बोले TMC के वकील- वोंटिग इसलिए बढ़ी क्योंकि...
'खुशी हुई', SIR के बीच बंगाल की बंपर वोटिंग पर चीफ जस्टिस का कमेंट
इंडिया
India Monsoon 2026: 'देश में जल्दी दस्तक देगा मानसून, वक्त से पहले बारिश...', IMD की बड़ी भविष्यवाणी, बता दी तारीख
'देश में जल्दी दस्तक देगा मानसून, वक्त से पहले बारिश...', IMD की बड़ी भविष्यवाणी, बता दी तारीख
इंडिया
Explained: मोदी कैबिनेट का 'तोहफा' या पंजाब बीजेपी का चेहरा होंगे राघव चड्ढा? AAP के 7 सांसदों की विदाई के साथ बने 4 सिनेरियो
मोदी कैबिनेट में जगह या पंजाब बीजेपी का चेहरा होंगे राघव चड्ढा? 7 सांसदों के जाने से 4 सिनेरियो बने
जनरल नॉलेज
7 राज्यसभा सांसदों के BJP में जाने से टूट जाएगी आप, क्या इसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं केजरीवाल; जानें नियम?
7 राज्यसभा सांसदों के BJP में जाने से टूट जाएगी आप, क्या इसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं केजरीवाल; जानें नियम?
ट्रेंडिंग
IPL Viral Video: ऐसे मजे कौन लेता है... IPL में मुंबई की हार पर CSK फैंस ने किया तगड़ा रोस्ट, स्टेडियम का वीडियो वायरल
ऐसे मजे कौन लेता है... IPL में मुंबई की हार पर CSK फैंस ने किया तगड़ा रोस्ट, स्टेडियम का वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Embed widget