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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी130 मिलियन भारतीयों को बड़ा झटका! सैकड़ों फ्री टीवी चैनल हो सकते हैं बंद, जानिए क्या है पूरी वजह

130 मिलियन भारतीयों को बड़ा झटका! सैकड़ों फ्री टीवी चैनल हो सकते हैं बंद, जानिए क्या है पूरी वजह

Free TV Channels: हाल ही में सामने आई जानकारी के मुताबिक TRAI इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या स्मार्ट टीवी ऐप्स को भी DTH और केबल की तरह नियमों के दायरे में लाया जाए.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 11 Apr 2026 05:53 PM (IST)
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  • 8 मई 2026 को आ सकता है फ्री चैनलों पर फैसला।

Free TV Channels: भारत में स्मार्ट टीवी ने लोगों के टीवी देखने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है. अब सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन के दम पर लोग सैकड़ों चैनल आसानी से देख पा रहे हैं. लेकिन अब यह सुविधा लंबे समय तक जारी रहेगी या नहीं इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है.

क्यों खत्म हो सकता है फ्री चैनलों का दौर?

हाल ही में सामने आई जानकारी के मुताबिक Telecom Regulatory Authority of India यानी TRAI इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या स्मार्ट टीवी ऐप्स को भी DTH और केबल की तरह नियमों के दायरे में लाया जाए. इस मामले पर अंतिम फैसला 4 मई 2026 को आ सकता है. अगर ऐसा होता है तो अब तक मुफ्त में मिलने वाले कई टीवी चैनलों पर शुल्क लग सकता है.

कितने लोग होंगे प्रभावित?

बताया जा रहा है कि भारत में करीब 13 करोड़ से ज्यादा लोग स्मार्ट टीवी के जरिए बिना किसी केबल या DTH कनेक्शन के 150 से अधिक चैनल मुफ्त में देख रहे हैं. इन यूजर्स को बस इंटरनेट और कुछ ऐप्स की जरूरत होती है जिससे वे न्यूज, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और अन्य कई तरह के चैनल आसानी से एक्सेस कर लेते हैं.

DTH और स्मार्ट टीवी में क्या है फर्क?

जहां एक तरफ DTH और केबल कंपनियां हर चैनल के लिए पैकेज बनाकर पैसे लेती हैं, वहीं स्मार्ट टीवी ऐप्स पर कई चैनल बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध होते हैं. DTH कंपनियों को सरकार को भारी फीस देनी पड़ती है और उन्हें सख्त नियमों का पालन करना होता है जबकि स्मार्ट टीवी ऐप्स पर अभी तक ऐसे नियम लागू नहीं हैं. यही कारण है कि अब इस असमानता को खत्म करने की कोशिश की जा रही है.

क्या सभी यूजर्स पर पड़ेगा असर?

हालांकि यह बदलाव बड़ा लग रहा है लेकिन हर यूजर पर इसका असर जरूरी नहीं है. आज के समय में ज्यादातर लोग स्मार्ट टीवी का इस्तेमाल Netflix, Amazon Prime Video और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए करते हैं. कई यूजर्स तो सिर्फ OTT कंटेंट या गेमिंग के लिए टीवी का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें फ्री चैनलों की जानकारी भी नहीं होती.

आने वाले समय में स्मार्ट टीवी पर फ्री चैनल देखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका असर हर किसी पर नहीं पड़ेगा. Telecom Regulatory Authority of India का फैसला यह तय करेगा कि भारत में टीवी देखने का अनुभव कितना बदलने वाला है.

यह भी पढ़ें:

फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स से हो रहे स्कैम को लेकर सरकार ने दी वार्निंग, कही इन तीन चीजों का ध्यान रखने की बात

Published at : 11 Apr 2026 05:53 PM (IST)
Tags :
TRAI TV Channels TECH NEWS HINDI
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