TRAI ने बैन किए 21 लाख नंबर, स्पैम कॉल रोकने के लिए फोन यूजर्स को दी यह सलाह

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने बताया कि उसने पिछले एक साल फ्रॉड और स्पैम कॉल और मैसेज करने वाले 21 लाख से अधिक मोबाइल नंबरों को बैन किया है. इसके साथ ही करीब एक लाख अन्य एन्टिटीज को ब्लैकलिस्ट किया गया है. टेलीकॉम रेगुलेटर ने स्पैम के खिलाफ लड़ाई को लेकर पब्लिक एडवायजरी भी जारी की है. TRAI ने कहा कि मोबाइल यूजर्स को फ्रॉड और स्पैम कॉल्स को सिर्फ ब्लॉक न करते हुए रिपोर्ट भी करना चाहिए. यूजर्स TRAI की आधिकारिक DND ऐप के जरिए इन नंबरों को रिपोर्ट कर सकते हैं.

फ्रॉड नंबर रिपोर्ट करने से होता है यह फायदा

TRAI की एडवायजरी में कहा गया है कि बड़ी संख्या में लोगों की तरफ से रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह बड़ी कार्रवाई की गई है. जब ऐप के जरिए किसी नंबर को रिपोर्ट किया जाता है तो TRAI और टेलीकॉम कंपनियां ट्रेस और वेरिफाई कर परमानेंटली डिसकनेक्ट कर देती हैं. वहीं अगर यूजर किसी नंबर को केवल ब्लॉक करता है तो वह केवल उसी डिवाइस पर ब्लॉक होता है, लेकिन स्पैमर दूसरे यूजर्स को परेशान करता रहता है.

स्पैम रोकने के लिए TRAI ने दी यह सलाह

टेलीकॉम रेगुलेटर ने यूजर्स से ऑफिशियल TRAI DND ऐप डाउनलोड करने को कहा है. यूजर्स से इस ऐप पर स्पैम कॉल और मैसेज वाले नंबरों को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है. रेगुलेटर ने सलाह दी है कि लोगों को कॉल, मैसेज और सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल जानकारी शेयर करने से बचना चाहिए. साथ ही संदिग्ध नंबर से आने वाली कॉल्स को तुरंत डिसकनेक्ट कर देना चाहिए.

जल्द लॉन्च होगा मोबाइल नंबर वैलिडेशन प्लेटफॉर्म

लगातार बढ़ रहे साइबर फ्रॉड को रोकने के उद्देश्य से दूरसंचार विभाग नए नियम लाने वाला है. इसके तहत विभाग एक नया मोबाइल नंबर वैलिडेशन (MNV) प्लेटफॉर्म डेवलप करेगा. इस पर यह वेरिफाई किया जा सकेगा कि टेलीकॉम कंपनी के पास जिस यूजर की KYC डिटेल है, क्या वही किसी मोबाइल नंबर को यूज कर रहा है. आगामी कुछ महीनों में यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा सकता है.

